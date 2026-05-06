AI 시대의 교육 패러다임 전환과 비인지적 역량의 중요성

단순 지식 습득과 정답 찾기 중심의 한국 교육에서 벗어나, AI가 대체할 수 없는 비인지적 능력과 창의적 사고를 기르는 미래 교육의 방향성을 제시합니다.

대한민국 사회의 교육 현실은 매우 심각한 모순에 빠져 있다. 대다수의 국민이 지금의 과도한 공부 경쟁이 비정상적이라는 사실에 동의하면서도, 정작 자신의 자녀가 그 경쟁에서 뒤처지는 것은 견디지 못하는 구조적 딜레마에 놓여 있다.

이러한 개인의 최선이 모여 사회 전체적으로는 사교육 과열이라는 최악의 결과를 낳는 죄수의 딜레마 상황이 지속되고 있는 것이다. 실제로 OECD 보고서에 따르면 한국 청소년들의 수학, 읽기, 과학 성취도는 세계 최정상 수준이지만, 동시에 청소년 자살률 또한 최상위권을 기록하고 있다는 비극적인 사실을 보여준다. 그런데 이러한 고착화된 풍경에 인공지능이라는 거대한 균열이 생기기 시작했다. AI 대혁명은 우리가 알던 일터의 정의를 바꾸고 있으며, 앞으로 우리 아이들이 살아갈 세상은 지금과는 완전히 다른 능력을 요구할 것이다.

그럼에도 불구하고 여전히 많은 부모와 교육 기관은 AI가 가장 잘하는 영역, 즉 단순 인지 능력과 정답 찾기 교육에 모든 자원을 쏟아붓고 있는 실정이다. 이제는 인지적 능력을 넘어 비인지적 기능의 가치에 주목해야 한다. 필자는 지난 15년간 전 세계 다양한 배경의 학생들을 가르치며 한 가지 분명한 차이를 발견했다. 성적은 우수하지만 비판적 사고, 창의적 발언, 협력, 소통, 자존감, 정서적 안정성과 같은 비인지적 역량에서 아시아권 학생들이 상대적으로 취약하다는 점이다.

주입식 교육은 시험 문제를 잘 푸는 학생은 만들 수 있지만, 새로운 질문을 던지고 타인과 깊이 있게 협력하며 스스로 삶의 방향을 정하는 인재를 길러내지 못한다. 제임스 헤크먼 교수나 미국 해밀턴 프로젝트의 연구 결과는 비인지 능력이 학력, 소득, 심지어 범죄율에까지 영향을 미친다는 점을 입증했다. 특히 노동시장의 수요는 이미 단순 반복적이고 인지 중심적인 일자리에서 사회적, 서비스적 기능이 집약된 일자리로 이동하고 있다. AI의 발전은 이러한 흐름을 더욱 가속화할 것이며, 결국 사람의 마음을 다루고 복잡한 관계를 조율하는 능력이 가장 핵심적인 경쟁력이 될 것이다.

한국의 공교육은 과거 산업화 시대의 추격 경제 모델에 최적화되어 있었다. 정해진 정답을 누가 더 빠르고 정확하게 찾아내느냐가 관건이었던 시대에는 표준화된 숙련 노동자를 대량 공급하는 시스템이 효율적이었다. 하지만 지금의 혁신 경제 시대는 정답이 없는 게임이다. 누가 더 가치 있는 질문을 던지고, 새로운 관점에서 문제를 정의하느냐가 승패를 가른다.

그러나 여전히 수능과 내신으로 대표되는 한국의 평가 시스템은 1990년대의 틀에 갇혀 있으며, 학생들을 단시간에 문제를 푸는 기계로 만들고 있다. 정부가 AI 교육 도입을 서두르고 있지만, 정작 AI 시대에 무엇을 배워야 하는가에 대한 본질적인 철학적 고민은 부족한 상태다. 글로벌 교육 현장에서도 AI를 어떻게 활용할지에만 매몰되어 있을 뿐, 교육의 목적 자체를 재정의하는 논의는 더디게 진행되고 있다. 그렇다면 우리는 구체적으로 무엇을 가르쳐야 하는가.

필자는 외우는 공부의 대안으로 네 가지 진짜 공부를 제안한다. 첫째는 함께하는 공부다. 타인의 마음을 읽고 협력하는 능력은 AI가 대체할 수 없는 영역이다. 하버드대의 연구에 따르면 팀의 성패를 가르는 핵심 변수는 IQ가 아니라 리더의 공감 능력과 소통 역량이었다.

둘째는 몸으로 하는 공부다. 예술과 체육은 단순한 취미가 아니라 인간 번영의 필수 역량이며, 뇌 발달과 인지 능력 향상에도 직접적인 도움을 준다. 셋째는 판단하는 공부다. 정보가 넘쳐나는 시대에는 수집보다 분별력이 중요하다.

AI가 생성한 수많은 정보 중 무엇이 참이고 무엇이 더 가치 있는지를 가려내는 안목을 길러야 한다. 마지막으로 자기를 묻는 공부가 필요하다. 내가 무엇을 하고 싶은지, 어떤 가치를 추구하며 살 것인지에 대한 목표 설정 능력이 없다면 AI 시대의 혁신가가 될 수 없다. 이러한 변화를 위해서는 입시 제도의 근본적인 개혁이 필수적이다.

외우는 공부만 측정하면 학교는 계속 외우는 것만 가르친다. 미국, 영국, 핀란드처럼 추천서, 에세이, 심층 면접, 정성 평가 등을 통해 학생의 사고 과정과 비인지적 역량을 다각도로 측정하는 시스템으로 전환해야 한다. 물론 입시 제도가 바뀌기만을 기다릴 수는 없다. 부모들이 가정에서부터 실천할 수 있는 방법들이 있다.

매일 한 시간의 신체 활동을 통해 감각을 깨우고, 가족 식탁 토론을 통해 서로의 의견을 나누며 판단력을 기르며, 아이 스스로 질문을 정하고 답을 찾아가는 주제 글쓰기를 독려하는 것이다. 교육의 핵심은 이제 단순한 지식 전달이 아니라 인간이 함께 생각하고, 부딪치고, 교류하는 경험을 제공하는 것에 있다. 다른 사람의 마음을 읽고 자신의 입장을 세우며 토론하는 일이야말로 AI 시대에 더욱 귀해질 인간만의 고유한 영역이자 우리가 지향해야 할 교육의 미래다





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