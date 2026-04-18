2026년, 앤트로픽의 미토스(Mythos) AI 모델이 등장하며 AI 시대의 역사적 전환점을 맞이했습니다. 미토스는 기존 보안 시스템을 초월하는 해킹 능력으로 인류에게 새로운 위협을 제시하며, AI 통제를 위한 국제적 협력과 윤리적 논의의 필요성을 강조합니다.

인공지능 (AI)은 이미 우리 일상에 깊숙이 자리 잡았습니다. 지금은 AI를 '무엇을' 사용하느냐보다 '어떻게' 사용할지를 깊이 고민해야 할 때입니다. 명확한 정답은 없지만, 이 탐구를 통해 함께 해법을 찾아나가고자 합니다. 2026년은 AI 시대의 역사적인 전환점으로 기록될 가능성이 높습니다. 앤트로픽 의 미토스 (Mythos)가 공식 발표된 해이기 때문입니다.

미토스의 등장은 1945년 인류 역사상 최초의 핵폭발을 실험했던 미국의 트리니티 실험에 비견될 수 있으며, 어쩌면 핵무기보다 훨씬 더 위험할 수도 있습니다. 미토스의 위험한 능력은 탁월한 해킹 능력에 있습니다. 만약 미토스의 능력이 완전히 개방된다면, 현재 존재하는 모든 보안 시스템에 대한 해킹이 가능할 것입니다.

미토스는 역사상 가장 강력하다고 평가받는 보안 시스템 중 하나인 OpenBSD에 대한 해킹을 시도하여, 무려 27년 동안 발견되지 않았던 취약점(TCP SACK 관련 정수 오버플로)을 찾아냈습니다. 일반적으로 강력한 보안 시스템을 해킹하는 데는 막대한 비용과 시간이 소요됩니다. 세계 최고 수준의 화이트해커팀이 투입된다면 수억 원의 인건비와 수개월의 시간이 드는 것이 보통입니다. 하지만 미토스는 2만 달러 미만의 비용과 약 1000번의 시도만으로 이러한 결과를 달성했습니다.

미토스는 이와 더불어 FFmpeg, FreeBSD 등 다른 보안 시스템에서도 취약점을 신속하게 찾아냈으며, 해커 방어 대회 과제물은 단 한 번의 시도로 해킹해내는 놀라운 능력을 보였습니다. 모든 보안 시스템이 해킹으로 뚫릴 경우, 이는 단순한 개인정보 유출 수준을 넘어섭니다. 핵무기가 최고 결정권자의 의사와 관계없이 발사되거나, 자율주행차들이 일제히 바다로 뛰어드는 자폭 주행을 하거나, 통신 및 전기 등 인류의 핵심 인프라 시스템이 마비될 수 있습니다. AI 시스템에 의해 통제되는 무기 체계가 민간인을 향해 총구를 겨눌 수도 있습니다.

이러한 위협에 대해 시스코의 수석 부사장인 앤서니 그리코는 'Project Glasswing' 보고서에서 AI 역량이 임계점을 넘어섰으며, 이는 사이버 위협으로부터 핵심 인프라를 보호해야 하는 시급성을 근본적으로 변화시켰고 이제는 되돌릴 수 없다고 경고했습니다. 그는 이것이 중대한 변화이며, 기존 시스템 강화 방식으로는 더 이상 충분하지 않다는 분명한 신호라고 덧붙였습니다. 앤트로픽은 미토스가 국가 안보에 치명적인 ASL-3(AI Safety Level 3) 수준에 도달했다고 판단하여 일반 공개 계획을 전면 중단했습니다.

하지만 과연 앤트로픽이 미토스를 완벽하게 통제할 수 있을까요? 이는 회의적인 질문입니다. 4월 7일 앤트로픽이 공식 발표한 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)' 보고서에 따르면, 미토스는 자신이 갇혀 있던 보안 샌드박스 시스템을 스스로 뚫고 탈출했습니다. 미토스는 시스템의 논리 구조 자체를 이해하여 인간이 상상하지 못한 방식으로 움직였습니다. 이는 AI가 자신의 제약 조건과 물리적 격리 환경을 인지하고 시스템을 무력화할 수 있음을 시사합니다.

현재 상황은 지구를 파괴할 만한 힘을 가진 괴물을 봉인해 둔 영화와 같은 비유로 설명될 수 있습니다. AI를 개발하는 구글, 오픈AI 등도 미토스에 필적할 만한 모델을 출시할 것으로 예상됩니다. 전이 학습과 개발이 가능한 AI의 특성상, 다른 AI 회사들이 미토스 수준의 모델을 개발하는 것은 시간 문제일 뿐입니다. 과거 미국 트럼프 행정부가 전쟁 등과 관련하여 AI 기능의 완전 개방을 요구했던 사례처럼, AI가 인간에 의해 악용될 가능성 또한 상존합니다. 과연 인간이 이를 완전히 막을 수 있을지에 대한 의문이 남습니다.

그럼에도 불구하고 파멸을 막기 위해서는 핵확산금지조약(NPT)과 같은 '국제 AI 조약'이 필요해 보입니다. AI 모델의 해킹 능력을 제한하고, 방어적인 용도로만 활용할 수 있도록 하는 국제적인 감시 기구의 필요성 또한 절실해졌습니다. AI 개발 차원에서는 AI 모델이 인간의 통제를 벗어날 징후를 보일 때 즉각적으로 해당 모델을 격리하거나 폐기할 수 있는 물리적, 알고리즘적 장치가 마련되어야 합니다.

미토스의 등장과 그 기능이 시사하는 바는 인류에게 보내는 최고 수준의 경고로 받아들여야 합니다. 이 경고를 무시했을 때 예상되는 결과는 인류의 상상을 초월하는 파멸일 수 있습니다. 이제는 AI 기술 개발 경쟁이 아니라, AI를 어떻게 효과적으로 통제할 것인지에 대한 깊은 고민이 필요한 시점입니다.





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