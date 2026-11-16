삼성, SK, 현대차, LG 등 주요 기업들이 시험 부정행위 및 산업间谍 활동 가능성을 우려하며 AI 스마트안경 등 착용형 기기의 사업장 반입을 제한하고 있다.

삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG전자 등 국내 주요 4대 그룹 계열사를 비롯한 다수의 대기업들이 인공지능(AI) 기반 스마트 안경 등 착용형 웨어러블 기기의 사업장 반입을 엄격히 제한하고 있다. 최근 이러한 초소형 카메라 기능이 탑재된 AI 스마트안경 이 대입 및 자격시험 부정행위 수단으로 논란이 된 데 이어, 이제는 기업의 핵심 기술과 내부 비밀을 외부로 유출시키는 악성 도구로 악용될 수 있다는 깊은 우려가 제기되고 있기 때문이다.

스마트안경 반입 금지 및 신고 의무화

SK하이닉스는 이미 스마트 안경을 사내 반입이 금지된 정보통신기기로 분류하여 철저히 관리해 왔다. 해당 회사는 전날 임직원들에게 보안 위험성을 다시 한번 일깨우고 구체적인 행동 요령을 재공지하며 예방 조치를 강화했다. 임직원들은 출근 전 스마트 안경 등을 소지했는지 최종 확인해야 하며, 만약 지참하고 있을 경우 건물 내로 진입하기 전 반드시 회사 내 물품 보관함에 맡겨야 하는 규정이 적용된다.

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또한 사내에서 다른 직원이 스마트 안경이나 유사한 기기를 착용하거나 사용하는 모습을 목격한 경우 즉시 보고해야 하는 신고 의무도 함께 강조했다. 이는 내부자의 부주의나 고의적인 정보 유출을 막기 위한 선제적 대응 조치로 해석된다. 한화에어로스페이스도 올해 초부터 임직원들에게 AI 스마트 안경 소지 불가 방침을 공지해오며 유사한 수준의 보안 규정을 시행하고 있다.

현대차, 방문자 신고제 및 엑스레이 검사 고도화

현대차는 지난 6월부터 외부인이 서울 양재본사를 방문할 때 스마트 안경 등 AI 웨어러블 기기를 미리 신고하고 승인을 받아야 하는 절차를 시행하고 있다. 현재 이 같은 규정은 서울 본사에 국한되지 않고 국내 모든 연구소와 공장으로 확대 적용되어 동일하게 관리되고 있다. 이는 외부 방문객을 통한 산업 스파이 활동이나 정보 유출 경로를 원천 차단하기 위한 전략이다.

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보안 검색 과정에서도 기술적 대응이 한층 강화되었다. 기존 보안 검색용 엑스레이(X-ray) 장비에 전자기기 배터리를 찾아내는 AI 기능을 추가함으로써 탐지 능력을 대폭 끌어올렸다. 착용형 기기는 크기가 작아 엑스레이 영상만으로는 식별이 어려워, 보안 검색 요원이 육안으로도 직접 확인하는 이중 검색 체계가 구축되었다. 현대차는 AI 학습을 통해 엑스레이 검색 기능을 지속적으로 고도화하고, 웨어러블 기기 기술의 변화에 맞춰 보안 조치를 탄력적으로 조정할 방침이다.

HD현대 보안 교육 강화 및 재계의 불안감

HD현대는 지난 8월부터 새로운 디지털 기기를 이용한 정보 유출 사례에 대비해 전 임직원 대상 보안 교육을 실시하는 등 보안 조치를 전면 강화했다. 이를 위해 비밀 유지동의서도 개정하여 법적, 제도적 장치를 마련했다. 재계 한 관계자는 "AI가 등장하면서 해킹에 대응하는 것만으로도 버거웠는데, 스마트 안경 같은 초소형 웨어러블 기기까지 등장하면서 보안 공백에 대한 걱정이 더욱 커졌다"고 말했다.

특히 해당 관계자는 "기밀 유출 한 번으로 기업의 명운이 달라질 수 있는만큼 불안감이 극에 달해 있다"며 경고했다. 시험 부정행위라는 사적 차원을 넘어, 기업의 핵심 경쟁력인 기술과 데이터를 외부로 빼내는 것이 기업 생존을 좌우할 수 있는 중대한 사안이라는 인식하에, 각 기업들은 이제 기술 도입보다 보안 선결과제를 먼저 해결해야 하는 딜레마에 직면해 있다.