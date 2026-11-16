AI 스마트안경 커닝 우려, 주요 기업들의 채용 시험 감독 강화

삼성, 현대차그룹, GS그룹 등 주요 기업들이 AI 스마트안경을 활용한 부정행위 방지를 위해 채용 시험 감독 방식을 대폭 강화하고 있다.

삼성전자, 현대차그룹, GS그룹 등 국내 주요 대기업들이 AI 기반 스마트안경 과 초소형 카메라를 활용한 시험 부정행위 우려에 대응하기 위해 채용 시험 감독 절차를 전면 재편하고 있다. 2026년 11월 15일 기준, 생성형 AI 기술이 웨어러블 기기와 결합하면서 기존의 시험 감독 방식만으로는 이러한 첨단 기기를 통한 부정행위를 적발하기가变得越来越 어렵다는 판단 아래, 기업들이 예방 차원에서 감독을 강화하는 움직임이 확산되고 있다.

삼성, 시험 매뉴얼에 스마트안경 착용 금지 명시

삼성전자는 AI를 활용한 커닝 행위에 대비하여 '스마트 안경 착용 금지' 항목을 공식 응시 매뉴얼에 포함시켜 지원자들에게 사전 고지하고 있다. 시험 감독관은 시험 시작 전 모든 응시자가 스마트 안경을 착용하지 않았는지 철저히 확인하며, 시험 진행 중 안경을 반복적으로 만지는 등 비정상적인 행동이 보일 경우 이를 이상 징후로 판단하여 감시한다.

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이와 함께 SK그룹은 인적성 검사 방식을 원격 접속으로 치르는 형태로 운영하고 있어, 화면 모니터링을 통한 감독 강화에 주력하고 있다. 원격 시험 환경에서는 물리적인 감독관 상석이 어렵기 때문에, 디지털 환경에서의 화면 모니터링 기술과 절차가 부정행위 방지 핵심 수단으로 자리 잡고 있다.

현대차, 채용 방식 전환과 함께 세부 규정 고도화 검토

현대차그룹은 2020년 정기 공채를 폐지하고 수시채용 방식으로 전환한 이후, 서류 전형, 인성검사, 면접 등의 과정을 거쳐 인재를 선발해 왔다. 하지만 지난해 하반기에는 적성검사를 다시 부활시켜 채용 프로세스를 변경하며 인사 평가 방식을 다각화했다.

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현대차그룹은 AI 안경 등 신종 첨단 기기를 이용한 부정행위 이슈를 주시하며, 최근 빠르게 변화하는 기술 환경에 맞춰 채용 시험의 세부 규정과 안내 문구를 고도화하는 방안을 내부적으로 검토 중이다. 이는 기술 진보에 따른 채용 공정성 유지를 위한 선제적 대응책으로 평가된다.

GS그룹, 계열사별 온라인 검사의 감독 시스템 강화

GS그룹 역시 AI를 이용한 부정행위 관리와 감독 체계를 강화할 계획을 명시했다. GS그룹은 현재 각 계열사별로 언어 능력과 수리 능력 등을 평가하는 온라인 인적성 및 적성검사를 실시하고 있다.

이들 기업들은 단순히 내부 규정을 변경하는 것을 넘어, 정부의 부정행위 방지 대책과 연계하여 첨단 탐지 장비를 도입하는 방안도 함께 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 물리적 장비와 디지털 모니터링을 결합하여 부정행위 예방의 한계를 극복하려는 시도로 해석된다.

업계 전망, 내년 채용 방식 변화의 핵심 변수로 부상

한 대기업 관계자는 "기업의 인적성 검사는 세무사 시험처럼 점수대로 줄을 세우거나 정답만으로 평가하는 식이 아니어서, AI 커닝이 최종 합격 결과에 미치는 영향력은 상대적으로 낮을 수 있다"면서도 "AI 커닝에 대한 우려가 인지된 상태이지만, 아직 충분한 대안이 마련되지 않은 상황이라 대응책을 고민해야 할 것"이라고 말했다.

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또 다른 업계 관계자는 "현재 대부분의 기업이 하반기 신입 채용 일정을 마무리했기 때문에, 지금 당장 즉각적인 대안을 마련해야 하는 절박한 상황은 아니다"라고 언급했다. 그러나 그는 "내년에는 AI 부정행위 대응 방안이 채용 방식 전반을 바꾸는 결정적인 변수가 될 수 있다"며, 향후 1년간 기업들의 채용 시스템이 기술 대응에 따라 어떻게 진화할지 주목할 필요성을 강조했다.