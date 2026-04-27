AI 수요 급증에 MLCC 가격 인상…삼성전기·일본 업체 동반 상승 신호

AI 서버와 자동차 수요 증가로 MLCC 가격이 상승하고 있다. 삼성전기와 일본 업체들이 가격 인상을 검토 중이며, 중동 갈등으로 원재료 리스크도 변수로 작용할 전망이다. 업계는 장기적인 공급 부족과 가격 상승이 예상된다.

AI 수요 증가로 MLCC 가격이 상승하는 가운데 글로벌 시장에서 공급 구조가 재편되고 있다. MLCC (적층세라믹콘덴서)는 스마트폰, AI 서버, 자동차 등 핵심 전자 부품으로, 최근 AI 인프라스트럭처 확산으로 고사양 제품 수요가 급증하고 있다.

공급 여력이 제한되면서 공급사들의 가격 협상력이 강화되고 있는 상황이다. 삼성전기는 MLCC 제품 가격을 5~10% 인상하는 방안을 검토 중이며, 구체적인 인상폭과 적용 시점은 아직 확정되지 않았다. 업계 내부적으로 가격 조정 필요성에 대한 공감대가 형성된 것으로 알려졌다. 이번 가격 인상 움직임은 일본 업체들이 먼저 신호를 보냈다.

일본 다이요유덴은 주요 고객사에 오는 5월부터 MLCC를 포함한 일부 부품 가격 인상을 통보했으며, 글로벌 1위 MLCC 기업인 무라타도 가격 정책 재조정을 검토 중인 것으로 알려졌다. 상위 업체들이 동시에 가격 인상 카드를 검토하면서 글로벌 2위 기업인 삼성전기도 가격 인상 대열에 합류하려는 분위기다. 삼성전기가 가격 인상을 검토하는 배경에는 구조적인 수요 변화가 자리한다. MLCC 수요의 중심이 스마트폰과 PC에서 전장과 AI 서버로 이동하면서 제품 구성이 고부가가치 중심으로 빠르게 재편됐다.

특히 AI 서버용 MLCC는 고온·고전압 환경에서 안정성을 확보해야 해 고용량·고신뢰성 제품 비중이 대폭 늘어난다. 이들 제품은 생산 난도가 높고 인증 기간도 길어 단기간에 공급을 늘리기 어렵다. 수요는 빠르게 증가하는 반면 공급은 제한되는 분위기다. 실제 수급 상황도 이를 뒷받침한다.

삼성전기와 무라타의 MLCC 가동률은 90%대를 유지하고 있다. 생산설비가 사실상 풀가동 상태임에도 재고가 쌓이지 않는 것은 전방 수요가 그만큼 탄탄하다는 의미다. 다만 과거 코로나19 팬데믹 이후의 MLCC 가격 상승 사이클과 달리 최근에는 전방위적인 공황 매수가 나타나지 않고 있다. 스마트폰·PC 업체가 주도하던 과거와 달리 현재 MLCC 수요 핵심인 AI 고객은 2~3년 단위 장기 로드맵 기반으로 움직이기 때문이다.

단기 수급 불안에 따른 과잉 주문보다 계획된 수요 집행이 이뤄지고 있다는 점에서 오히려 가격 상승이 장기화할 가능성이 있다는 해석도 나온다. 다만 최근 중동발 지정학적 긴장으로 MLCC 원재료 리스크가 드러나는 점은 변수다. 미국과 이란 간 군사적 긴장이 고조되며 원유 공급 차질에 대한 우려가 커지자 나프타 기반 석유화학 제품 전반으로 불안이 확산할 가능성이 제기되고 있다. 나프타는 원유 정제 과정에서 생산되는 핵심 기초 유분이며, 이 가운데 톨루엔은 MLCC 공정에 사용되는 주요 용매 소재다.

원유에서 나프타, 톨루엔을 거쳐 MLCC로 이어지는 구조상 원재료 가격 상승이 곧바로 부품 원가 부담으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다. 한국과 일본이 나프타를 대부분 중동 등 해외에 의존하고 있다는 점도 리스크 요인으로 꼽힌다. 현재 MLCC 시장이 이미 ‘공급 타이트 국면’에 진입한 상황에서 톨루엔 등 원재료 가격까지 상승할 경우 제조원가 부담이 추가로 확대할 가능성이 있다. 다만 원재료 수급난에 따른 원가 상승은 수요 증가 흐름을 바꾸기보다 가격 상승폭을 키우는 요인으로 작용할 가능성이 크다는 분석이 나온다.

업계에서는 본격적인 MLCC 공급 부족과 가격 상승이 맞물리는 시점을 올해 하반기로 보고 있다. 업계 관계자는 “MLCC 수요가 구조적으로 확대되고 공급은 고부가가치 중심으로 제한되는 흐름이 이어지면서 가격 상승과 수익성 호전이 장기화할 가능성이 크다”고 말했다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MLCC AI 수요 삼성전기 가격 인상 중동 갈등

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

미, 딥시크 겨냥 “중국이 AI 등 기술 탈취”…정상회담 앞두고 미·중 첨단기술 갈등 고조중국의 오픈소스 인공지능(AI) 모델에 대한 미국의 견제 수위가 높아지고 있다. 미 국무부가 전 세계 미국 공관들에 미국 최첨단 AI 모델...

Read more »

“입사지원서 내봤자 야, 신입은 뽑지도 않아”…구직단념자 20대가 전체 1위20대 구직단념자 7만3천명 경력직 선호·AI 도입 확산에 ‘취준’ 대신 그냥 쉬었음 급증

Read more »

“어제의 적이 오늘의 친구” …AI 빅테크들 피 튀기는 합종연횡 막 올랐다LLM 전쟁 끝나자 ‘인프라 동맹’ 시작 AI 프레니미 동맹이 바꾸는 새 판

Read more »

알파고 대국 10년 만에 포시즌스 찾은 허사비스…'5년 내 AGI, 파급력은 10배'방한 첫날인 27일 이재명 대통령을 만나 인공지능(AI) 기술의 발전 방향을 논의하고, 과학기술정보통신부와 AI 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이 대통령은 이날 청와대에서 허사비스 CEO를 접견하며 '우리도 AI에 관심이 많고 국가적으로 투자도 많이 한다'며 'AI가 인류 복지 향상에 기여하는 방향으로 갈지, 아니면 인류 평화를 해치는 방향으로 갈지 가늠하기 어려운 것 같다'고 말을 꺼냈다. 허사비스 CEO는 구글의 AI 연구조직인 딥마인드를 공동 창업하고, 2016년 이세돌 9단과 바둑 AI 알파고의 대국을 총괄했다.

Read more »

AI·전장용 MLCC 수요 폭발…삼성전기 '가격 올릴것'고사양 제품 장기계약 급증에공장 풀가동해도 재고 없어글로벌 1위 日업체 가격 인상전쟁발 원재료 수급 불안도제품가격 끌어올릴 요인으로

Read more »

[사설] AI 국가 대계보다 선거 전략이 우선인가정청래 민주당 대표는 하 수석을 별도로 만나 '대한민국 AI 3대 강국 설계자이니 국회에 와서 입법으로 완성하고 마무리해야 된다'며 출마 결심을 해달라고 설득했다고 소개했다. 하 수석은 AI 주권을 강조한 ‘소버린 AI’의 주창자로 국가가 기업을 지원하고 기업은 성과를 공유하는 ‘AI 선순환 성장 전략’을 강조해 온 민간 전문가 영입 케이스다. 전재수 의원의 부산시장 출마로 비게 된 부산 유일의 민주당 의석을 지키기 위해 부산 연고가 있는 하 수석을 정치적으로 급하게 차출한 것이다.

Read more »