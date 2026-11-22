최교진 교육부 장관이 AI 스마트안경 등 초소형 전자기기를 이용한 수능 부정행위 대응 미흡과 부적절한 발언으로 인한 비판에 책임을 지고 사의를 표명했다. 2027학년도 입시 관리 부실 논란이 결정적 원인이 되었다.

최교진 교육부 장관 이 2027학년도 대학수학능력시험 준비 과정에서 발생한 인공지능(AI) 활용 부정행위 대응 미흡과 관련된 비판에 책임을 지고 사퇴 의사를 밝혔다. 그는 22일 공식 입장문을 통해 시험 직전 수험생과 국민에게 불편을 초래한 점에 대해 깊이 반성하며 사임을 결정했다고 전했다. 이 같은 조치는 사퇴 요구가 본격화된 지 일주일 만인 시점에 이루어진 것이다.

스마트안경 부정행위 적발과 늙은 대응 논란

최교진 장관의 사퇴 요구에는 교육부의 수능 부정행위 대응이 미흡하다는 지적이 결정적으로 작용했다. 교육부는 지난달부터 이달 초까지 전국 중·고등학교를 대상으로 전수조사를 실시한 결과, 스마트안경을 이용한 부정행위 사례 4건을 적발했다. 그러나 초소형 전자기기를 활용한 부정행체에 대해 별도의 구체적 대책을 마련하지 않아, 교육 당국의 예측과 선제적 대응 능력이 부족했다는 비판이 제기되었다.

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특히 최교진 장관은 지난 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 인공지능을 활용한 부정행위 100% 적발 가능성에 대해 부인하는 발언을 하여 파장을 일으켰다. 당시 국민의힘 박정훈 의원이 적발 가능 여물을 묻자, 최교진 장관은 "제 나이가 있어서 그런지 (개인적으로) 그건 못 할 것 같다"라고 답변했다. 이 발언은 현장의 어려움을 헤아리지 못하는 무책임한 태도로 해석되며 비난을 부채질했다.

교총과 수험생 연대의 즉각 사퇴 촉구

한국교원단체총연합회(교총)는 최교진 장관의 발언 이튿날인 17일 입장문을 통해 "수험생과 학부모의 절박함을 전혀 헤아리지 못하는 태도"라고 강하게 비판하며 사퇴를 요구했다. 이어 고등학교 3학년 학생들로 구성된 '수험생 연대' 역시 지난 21일 공식 성명을 내고 교육부의 직무 유기를 지적했다. 그들은 구체적 매뉴얼과 기술적 지원 없이 현장 감독관에게만 책임을 전가한 것은 명백한 직무 유기라고 규정했다.

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수험생 연대는 수시모집 서버 대란부터 정시 수능 현장의 혼란까지 2027학년도 입시 전반에 걸친 관리 부실이 존재한다고 주장했다. 또한 최교진 장관이 교육행정의 책임을 인정하고 즉각 사퇴해야 한다고 강력히 촉구했다. 이러한 학생들과 학부모, 시민 단체의 연대 행보는 장관의 신뢰 회복이 불가능해졌음을 시사하며 사퇴 압박을 더욱 고조시켰다.

대통령과 국무총리의 협력 속 마무리와 책임

최교진 장관은 최종 사퇴声明에서 대국민 사과와 함께 감사의 뜻을 전했다. 그는 "다행히 대통령과 국무총리, 각 부처의 협력과 수험생, 학부모, 시험 감독관, 국민 여러분의 협조에 힘입어 큰 사고 없이 마무리됐다"며 고마움을 표명했다. 다만 "주무부처 장관으로서 미리 준비하지 못했다는 지적이나 비판에서 자유롭지 않다고 생각한다"며 책임을 통감한다는 입장을 고수했다.

이번 사퇴는 2027학년도 수능을 앞둔 급격한 제도 변경과 기술적 취약점이 드러나며 시작되었다. 인공지능 기술의 발전에 따른 새로운 유형의 부정행위가 상존하는 상황에서, 교육 당국의 선제적 대응 실패가 정치적 책임을 낳은 사례로 기록될 전망이다. 앞으로 후임 장관의 임명과 함께 교육 당국의 AI 부정행위 방지 시스템이 재검토될 것으로 예상된다.