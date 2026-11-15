AI 성향 검사 기법과 교육부의 대응 확대

인증세무사 시험 1위자의 AI 활용 부정행위 고백으로 촉발된 교육계의 충격. 교육부는 AI 안경 착용자 탐지 인력을 대폭 확충하고 처벌 강화를 추진하며, 시험 공정성에 대한 근본적 재검토 요구가 일고 있다.

63회 인증세무사 시험 1위자 A 씨가 유튜브를 통해 AI를 활용한 부정행위를 자백하며 교육계가 큰 충격에 휩싸였다. A 씨는 15일 유튜브 채널 '변호사 이돈호'에 출연해 미세 카메라로 문제를 촬영해 생성형 AI로 해결책을 얻었다고 인정했다. 이 사건은 다가오는 수능을 앞두고 AI를 이용한 시험 부정행위가 단순한 개인 차원을 넘어 사회 전체의 공정성 위기로 이어질 수 있다는 우려를 키우고 있다.

AI 활용 부정행위의 정황과 고백

A 씨는 unusually 높은 점수로 1위를 기록하며 의심의 눈을 받아왔으나, 직접 유튜브에 출연하여 사실 관계를 해명했다. 그는 AI 안경을 사용하지 않았다고 주장하며, 대신 미세 카메라로 문제를 촬영해 외부의 생성형 AI에 질문하고 해답을 얻는 방식을 사용했다고 밝혔다. A 씨는 "시험 공부 기간이 길어질수록 불안감이 커졌고, 부모님을 기쁘게 하기 위해 부정행위라도 해서 합격의 결과를 얻고 싶었다"고 사유를 설명했다.

Also read 최태원 SK 회장, 'AI 플라이휠' 전략 발표…전 계열사 AI 기업 재정의

이와 같은 정황은 최근 들어 학교 시험부터 국가자격 시험까지 AI를 활용한 부정행위가 증가하고 있음을 시사한다. 특히 중·고등학교 입시뿐만 아니라 전문 자격증 시험에서도 AI 안경이나 스마트 글라스 등 첨단 기기를 이용한 부정행위가 빈번하게 보고되고 있다. 많은 전문가들은 현재 적발된 사례들이 빙산의 일각일 뿐, 탐지되지 않은 대규모 부정행위가 존재할 것으로 추정하고 있다.

교육부의 엄격한 대응과 감시 강화

교육부는 이번 사건을 계기로 AI 안경 착용자 탐지 및 대응을 강화하겠다는 입장을 분명히 했다. 교육부는 다가오는 수능을 치르는 시험장 1,312개소에 dedicated 인력을 배치하여 수험생들의 AI 안경 착용 여부를 집중 감시할 계획이다. 또한, 현재 1년인 부정행위자에 대한 자격 정지 기간을 3년으로 연장하는 방안을 추진 중이다.

Advertisement

법적 조치 또한 강화될 전망이다. 교육부는 AI 안경을 이용해 부정행위를 한 수험생에 대해 형사 고발하거나 수사 기관에 조사를 요청할 것을 시사했다. 대선택사무처 또한 이 문제를 중대하게 여기며, 국가자격시험 전반에 대한 전면적인 감사 계획을 발표했다. 이러한 조치는 시험의 공정성을 되찾고 사회적 불안을 해소하기 위한緊急措置로 평가받고 있다.

시각 검출의 한계와 기술적 대응

그러나 현재의 감시 체계가 효과적인지에 대해서는 의문이 제기된다. 전국교직원노동조합이 전국 중·고등학교 교사 2,716명을 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면, 응답자의 82.3%가 교육부의 현재 감시 절차로는 AI 안경 착용자를 식별하기 어렵다고 답했다. 이는 첨단 기술이 발달할수록 부정행위 기법이 정교해지고 탐지가 더욱 어려워지고 있음을 반영하는 결과다.

기술적 대응책으로는 시험장 내 무선 주파수 탐지 장치 배포가 고려되고 있다. 내년부터 이러한 장치를 시험장에 보급하여 AI 기기의 신호를 감지하려는 움직임이 있으나, 그 실효성은 아직 불확실하다. 전문가들은 기술적 대응만으로는 한계가 있으며, 사회적 신뢰 회복을 위한 다각적인 노력이 필요하다고 강조한다.

일발 시험 중심 제도에 대한 근본적 성찰

이번 사건은 단순한 부정행위 추적을 넘어, 한 번의 시험으로 사회적 지위가 결정되는 현재의 시험 중심 제도에 대한 근본적인 성찰을 요구한다. 언론인 경향신문은 "시험의 공정성에 대한 신뢰가 무너지면 사회적 기회 배분의 정당성조차 흔들릴 수 있다"며 비상한 대응이 필요하다고 지적했다. 기술의 발전이 탐지 리스크를 낮추고 부정행위의 유혹을 증대시킬 경우, 일발승부식 시험 제도는 지속 가능한 시스템을 유지하기 어려울 수 있다.

Advertisement

현재 한국 사회에서 시험의 의미는 절대적이며, 합격 여부가 인생을 좌우하는 경우가 많다. 이러한 높은 기대감 속에서 AI 기법을 이용한 부정행위가 방치될 경우, 사회적 혼란과 불신이 걷잡을 수 없이 확대될 것이다. 궁극적으로 AI 부정행위 논란은 '한 번의 시험이 흔들릴 수 없는 지위를 부여하는' 현재의 시스템이 타당성 있는지에 대한 질문을 던지고 있다. 교육계와 정책 입안자들은 기술적 감시 강화와 함께, 다각도 평가 체계 도입 등 시스템 차원의 개혁을 검토해야 할 시점에 직면해 있다.