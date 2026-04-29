AI 성장 둔화 우려 속 코스피 3거래일 연속 상승…빅테크 실적 주목

오픈AI 성장 둔화 우려에 미국 반도체주 하락했지만 코스피는 상승. 빅테크 실적 발표 및 투자 가이던스가 AI 및 반도체 시장 향방을 결정할 것으로 예상됨.

인공지능(AI) 및 반도체 주식의 향방에 시장의 관심이 집중되고 있다. 오픈AI 의 성장 둔화 우려가 커지면서 미국 증시에서 마이크론 등 반도체 주가가 하락세를 보였지만, 코스피 는 3거래일 연속 상승하며 7000선 돌파를 눈앞에 두고 있다.

특히 30일 발표 예정인 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 빅테크 기업들의 실적 발표와 투자 가이던스가 코스피 반도체 대장주 및 AI 밸류체인 종목들의 미래를 결정짓는 중요한 변수가 될 것으로 예상된다. 29일 코스피는 전일 대비 0.75% 상승한 6690.9에 거래를 마감했다. 삼성전자는 1.8% 상승한 22만6000원에 마감하며 선전했지만, SK하이닉스는 0.54% 하락한 129만3000원에 장을 마쳤다. 삼성전자는 오픈AI 관련 뉴스에 초반 하락세를 보였으나, 메모리 슈퍼사이클 기대감에 힘입어 오후 들어 상승세로 전환했다.

월스트리트저널의 보도에 따르면 오픈AI는 신규 사용자 및 매출 목표 달성에 어려움을 겪고 있으며, 막대한 AI 투자 비용을 감당할 수 있을지에 대한 내부적인 우려가 제기되고 있다. 이는 오픈AI의 공격적인 데이터센터 확장 계획에 제동이 걸릴 수 있음을 시사하며, AI 모델의 성장성에 의존적인 반도체 업황에 대한 기대감을 낮추는 요인으로 작용했다. 그 결과, 미국 반도체 주가는 큰 폭으로 하락했으며, 필라델피아 반도체지수는 3.6% 떨어지는 등 2거래일 연속 하락세를 기록했다.

구글이 반도체 주문 제작(ASIC) 회사에 대한 의존도를 줄이고 TSMC와 직접 계약하여 비용을 절감할 가능성까지 제기되면서 반도체 주가의 하락폭은 더욱 확대되었다. 그러나 파이낸셜타임스(FT)의 보도는 상황에 변화를 가져왔다. FT는 AI 기술의 폭발적인 성장으로 인해 과거처럼 급등 후 급락하는 메모리 시장 사이클 주기가 사실상 종식되었다고 분석했다. 이 보도 이후 외국인 투자자들의 반도체 주식 매도세가 다소 약화되었다.

이제 시장의 시선은 30일 발표될 빅테크 기업들의 1분기 실적과 투자 가이던스에 쏠리고 있다. 특히 영업이익보다는 자본적지출(CAPEX)의 수익화 여부와 향후 투자 규모에 대한 시장의 관심이 집중되고 있다. 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타는 글로벌 AI 투자의 대부분을 차지하는 하이퍼스케일러 기업들로, 올해 공격적인 AI 투자로 인해 영업활동 현금흐름과 CAPEX가 거의 비슷한 수준을 보였다. 내년부터는 CAPEX 증가율이 둔화될 것이라는 전망이 우세하다.

블룸버그에 따르면 알파벳의 올해 예상 CAPEX 규모는 1771억 달러로 전년 대비 94% 증가할 것으로 예상되지만, 2027년에는 증가율이 10%로 둔화될 것으로 전망된다. 반면, 메모리 반도체 기업들은 HBM4 및 HBM4e 생산 확대를 위한 대규모 투자를 지속하고 있다. 증설이 완료되어 공급이 증가하는 시점에 수요가 약화될 경우, 메모리 가격 강세가 지속되지 못할 수도 있다는 우려가 제기되고 있다. 따라서 빅테크 기업들의 투자 가이던스는 향후 반도체 시장의 방향성을 가늠하는 중요한 지표가 될 것이다





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