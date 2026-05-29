AI 서버 열풍에 불붙은 MLCC 한일전, 삼성전기와 무라타의 글로벌 패권 경쟁

인공지능 서버 시장의 폭발적 성장으로 적층세라믹콘덴서(MLCC) 수요가 급증하며 한국의 삼성전기와 일본의 무라타제작소가 동반 급등세를 보이고 있습니다. 성장성과 수익성이라는 서로 다른 강점을 가진 두 기업의 전략과 시장 전망을 상세히 분석합니다.

인공지능(AI) 서버 시장이 전 세계적으로 폭발적인 성장세를 기록하면서 전자산업의 쌀이라 불리는 적층세라믹콘덴서( MLCC ) 시장이 뜨겁게 달아오르고 있습니다. MLCC 는 전자회로 내에서 전류를 저장했다가 필요한 만큼 공급하고 전기적 노이즈를 제거하는 핵심 부품으로, 스마트폰과 PC는 물론 자동차와 서버 등 거의 모든 전자기기에 필수적으로 들어가는 부품입니다.

특히 최근의 AI 서버는 일반적인 서버보다 훨씬 더 많은 양의 고용량, 고신뢰성 MLCC를 필요로 합니다. AI 가속기 보드 한 장에 들어가는 MLCC의 양이 일반 스마트폰의 10배에서 20배에 달하기 때문입니다. 이러한 수요 폭증과 더불어 핵심 원료인 은 가격의 급등이 겹치면서 업계 전반에 가격 상승 사이클이 도래했고, 이는 글로벌 시장의 1위인 일본의 무라타제작소와 2위인 한국의 삼성전기의 주가를 동시에 끌어올리는 강력한 동력이 되었습니다. 삼성전기의 최근 행보는 그야말로 파격적입니다.

한 달 사이에 주가가 약 2.6배 급등하며 사상 처음으로 200만원 선을 돌파하는 기염을 토했습니다. 4월 말 83만원대에 머물렀던 주가는 보름 만에 황제주 반열에 오른 뒤 다시 한번 수직 상승하며 장중 한때 219만2000원까지 치솟았습니다. 이러한 주가 상승은 시가총액의 급격한 증가로 이어져, 삼성전기는 국내 증시에서 삼성전자 우선주를 제외하고 시가총액 4위 수준으로 올라섰으며 장중에는 SK스퀘어를 제치고 3위까지 기록하는 이례적인 상황이 연출되었습니다. 증권가에서는 삼성전기의 목표주가를 잇따라 상향 조정하고 있습니다.

현대차증권과 다올투자증권 등 주요 투자기관들은 가동률 상승에 따른 가격 인상 흐름과 더불어 MLCC와 FC-BGA(플립칩-볼그리드어레이)라는 두 가지 핵심 성장 엔진을 동시에 보유하고 있다는 점에 주목하고 있습니다. 삼성전기는 1분기에만 사상 최대 매출을 기록하며 AI 서버용 고용량 MLCC와 AI 가속기 및 서버 CPU용 FC-BGA의 공급 확대가 실제 실적으로 연결되고 있음을 증명했습니다. 반면 글로벌 1위 사업자인 무라타제작소는 압도적인 시장 점유율과 탄탄한 수익성을 바탕으로 시장을 리드하고 있습니다.

무라타는 전 세계 MLCC 시장의 약 40%를 점유하고 있으며, 특히 고부가가치 첨단 MLCC 시장에서는 50% 이상의 점유율을 기록하고 있다고 밝혔습니다. 무라타의 펀더멘털은 매우 견고합니다. 올해 1분기 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 12%, 73% 증가하며 시장의 기대치를 상회했습니다. 특히 AI 데이터센터 관련 매출이 이번 회계연도에 전년 대비 84%나 증가한 3250억엔에 달할 것으로 전망되며, 순이익 역시 25% 증가한 2930억엔에 이를 것으로 예상됩니다.

무라타는 부족한 고부가 제품의 생산 능력을 확충하기 위해 2028년 3월까지 800억엔을 추가 투자하기로 결정하며 초격차 전략을 유지하고 있습니다. 이에 따라 일본 주식에 투자하는 국내 투자자들 사이에서도 무라타에 대한 매수세가 강해지고 있으며, 시가총액 기준으로 삼성전기와의 격차를 15% 안팎으로 좁히며 치열한 순위 다툼을 벌이고 있습니다. 두 회사의 경쟁 구도를 분석해 보면 무라타는 수익성 지표에서, 삼성전기는 성장성 프리미엄에서 각각 우위를 점하고 있습니다.

수익성 측면에서는 무라타의 자기자본이익률(ROE)이 8.83%로 삼성전기의 7.70%보다 높고, 영업이익률 또한 무라타가 약 15% 수준으로 삼성전기의 8%를 크게 웃돕니다. 이는 오랜 기간 축적된 생산 효율성과 다각화된 제품 포트폴리오의 힘이 반영된 결과입니다. 하지만 시장이 부여하는 가치 평가인 밸류에이션 측면에서는 삼성전기가 더 높은 평가를 받고 있습니다. 삼성전기의 주가순자산비율(PBR)은 14.81배로 무라타의 6.44배보다 두 배 이상 높으며, 12개월 선행 주가수익비율(PER) 역시 삼성전기가 90.2배로 무라타의 59.8배를 상회합니다.

이는 투자자들이 현재의 수익성보다는 삼성전기가 보유한 AI 부품 듀얼 엔진의 잠재적 성장 가능성에 더 큰 가치를 두고 있음을 시사합니다. 결국 향후 MLCC 시장의 패권은 누가 더 빠르게 고부가가치 제품의 비중을 확대하고 실제 마진 개선을 이뤄내느냐에 달려 있습니다. 무라타는 기존의 압도적 점유율과 효율적인 생산 체계를 통해 수익성을 극대화하며 방어선을 구축하고 있고, 삼성전기는 AI 서버용 MLCC와 FC-BGA의 시너지 효과를 통해 폭발적인 성장을 꾀하고 있습니다. 특히 휴머노이드 로봇과 같은 새로운 수요처의 등장은 두 기업 모두에게 새로운 기회가 될 전망입니다.

삼성전기가 시장의 기대만큼 밸류에이션 프리미엄을 실적으로 증명해낼 수 있을지, 아니면 무라타가 효율적인 경영과 투자 확대를 통해 다시금 격차를 벌릴 수 있을지가 향후 관전 포인트입니다. AI 시대의 핵심 부품 전쟁은 단순한 기업 간의 경쟁을 넘어 한일 양국의 첨단 IT 소재 부품 경쟁력의 척도가 될 것으로 보입니다





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MLCC AI서버 삼성전기 무라타제작소 FC-BGA

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