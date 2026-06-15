AI 산업 성장의 이면, 물 부족 위기와 지속 가능한 해결 방안

한국의 AI 산업이 급성장하며 반도체 클러스터와 데이터센터가 막대한 물을 소비하고 있으나, 현재의 '약탈적 물공급 구조'와 소극적인 재이용 정책은 지역 갈등과 지속 가능성 위기를 초래할 수 있다. 본고에서는 글로벌 사례를 통해 문제를 진단하고, 물혁신 기술 도입과 상생 거버넌스 개혁을 통한 해결책을 제시한다.

한국 주식시장이 전례 없는 상승세를 보이고 있다. 1년 남짓한 기간 동안 종합주가지수가 2500에서 8000을 넘기도 하며, OECD는 2026년 경제성장률 전망을 1.7%에서 2.6%로 상향 조정했다.

이는 반도체 기업 실적 호조에 기반한 것으로, 한국이 AI 혁명의 흐름을 타고 있음을 보여준다. 그러나 이러한 지능형 사회로의 전환 뒤에는 '물'이라는 중대한 제약 조건이 자리 잡고 있다. AI 생태계는 그 어떤 산업보다도 막대한 물을 소비하는데, 2035년 완공 예정인 용인 반도체 클러스터는 하루 133만 톤의 물을 사용할 것으로 예측된다. 이는 인천과 부산의 물 수요를 합친 규모를 훨씬 웃도는 양으로, 하나의 클러스터가 대도시보다 더 많은 물을 소비하는 셈이다.

데이터센터의 냉각탑은 물을 지속적으로 증발시키며, AI 산업의 물 수요는 새로운 형태의 지리적·사회적 분쟁을 촉발할 가능성이 크다. 따라서 수자원 절약 기술 도입과 지역 간 갈등 최소화는 AI 산업의 지속 가능 발전을 좌우할 핵심 과제가 되었다. 글로벌 선도 기업들의 사례는 '공급 중심의 안일함'이 큰 부메랑으로 돌아올 수 있음을 보여준다. 미국 버지니아주 라우던 카운티는 아마존과 AWS의 데이터센터 냉각탑 가동으로 인해 수자원 시스템이 한계에 도달했고, 주민들의 수압 저하 민원과 환경 파괴 논란이 지속되면서 지자체가 신축 데이터센터 진입을 규제하는 조례를 잇따라 통과시켰다.

만성 가뭄 지역인 애리조나주 메사에서는 메타의 데이터센터가 콜로라도강 수위 저하로 인해 농민과 주민의 반발에 직면했고, 오리건주 더 댈러스에서는 구글이 시 전체 수자원의 4분의 1을 사용하면서도 이를 '영업비밀로' 은폐하다가 주민과의 소송에서 이미지에 타격을 입었다. 한국은 용인 반도체 클러스터의 물 공급을 위해 화천댐의 다목적 운영에 합의하며 한강 수계 발전용댐의 다목적화를 이뤘으나, 이는 '약탈적 공급구조 의존'과 '물절약 기술 도외'라는 한계를 노출시킨다. 상류 지역 자치단체는 미래 성장 저해와 자원 역차별에 저항하며, 지역주민은 '규제는 주민 몫, 물은 대기업 몫'이라며 분노하고 있다.

용인 클러스터는 용수의 78%를 한강 수계에 의존하고 하수 재이용 비중은 22%에 불과해, 대만 TSMC나 미국 인텔의 수자원 재생률(85~90%)과 비교해 매우 소극적인 계획이다. TSMC는 세계 최초로 반도체 폐수 전용 재생수 플랜트를 건설해 100% 재이용을 목표로 하고, 인텔도 애리조나 캠퍼스에서 공정 용수의 90% 이상을 재이용한다. 지속 가능성을 확보하려면 물혁신 기술을 공격적으로 도입해야 한다. 첫째, 현재 냉각용으로만 사용되는 하수 재이용수를 웨이퍼 세정 등 '초순수 원수'로 전면 확대해야 한다.

대용량 역삼투압(RO)과 고도 UV산화 장치를 결합한 전처리 기지를 산단 내 구축해 기후와 무관하게 일정하게 생산되는 하수 재이용수를 초순수 공정에 사용하도록 규제해야 한다. 둘째, 공장 내부의 폐쇄 루프를 극대화하는 '무방류 시스템(ZLD)'을 의무화해야 한다. 웨이퍼 세정 후 나오는 폐수를 성분별 완전 분리 가동해 화학물질이 섞인 고농도 폐수에서 증류수는 100% 회수하고 오염물은 제거해 용수 재이용률을 획기적으로 높여야 한다. 셋째, AI 데이터센터 냉각 방식에 '100% 무수 액침 냉각'을 적용해야 한다.

메타가 물을 공기 중으로 증발시키는 수냉식 냉각탑 설치를 포기하고 폐쇄 루프 시스템으로 전환한 것처럼, 액침 냉각이나 밀폐형 드라이쿨러 시스템으로 바꿔야 한다. 한편 물절약 기술 적용과 함께 '상생 중심 거버넌스 개혁'을 통해 사회적 지속 가능성을 확보해야 한다. 첫째, 수계관리기금(물이용부담금)을 '오염 및 소모 유발자 부담 원칙'에 맞춰 정밀하게 재설계해야 한다. 공장 방류수의 오염 정도에 따라 차등 요율을 적용하는 '오염도 가중치'를 도입하고, 소모형 공정에는 높은 수수료를 매기며 액침 냉각 등 물 재이용 기술을 쓰는 기업은 '소모도 가중치'를 낮춰 기술 투자의 실익을 보장해야 한다.

이렇게 개편된 기금은 상류 지역의 친환경 농법 전환 등 환경 보전 행위와 연동해 '수질 보전 배당제'로 집행해 상류 주민들이 수계 보호 주체가 되도록 유도해야 한다. 둘째, 수자원 배분 체계를 혁신해 전체 수계의 가용 수자원을 지역별로 할당하고, 수자원 보유량이 도시 및 산업 입지 결정에 영향을 미치도록 제도를 개선해야 한다. 물절약 기술로 잉여 수량이 발생하면 상류 지역에 우선 배분해 자원배분 왜곡을 줄여나가야 한다. 장기적으로는 수자원 시장을 만들어 하류 지역의 도시나 산업이 물을 매매 또는 임대할 수 있는 방안도 검토할 수 있다.

AI 산업 성장의 결실과 수반되는 비용이 차별적으로 배분되면 지역 간 양극화가 심화될 우려가 크다. 물이 특정 산업과 지역에 집중되는 약탈적 수자원 배분 체계는 물부족 국가인 한국의 지역 간 수자원 격차를 더욱 키울 것이며, 이는 지역 간 사회경제적 후생 불평등을 확대하고 갈등을 첨예하게 만들 것이다. 한국이 AI 산업 혁명에서 주도적 역할을 하기 위해서는 산업정책이 중요하지만, 환경적·사회적 지속 가능성을 도외시한다면 성장 자체가 지속 불가능해질 수 있다. AI 시대의 물 문제는 단순한 자원 관리가 아니라 산업 생태계와 지역 공동체의 미래를 결정하는 핵심 과제이다





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AI 산업 물 부족 반도체 클러스터 수자원 관리 용인 반도체 데이터센터 냉각 물 재이용 지역 갈등 지속 가능성 수계관리기금

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