수석 합격자 이아무개 씨의 AI 활용 시험 부정행위 의혹으로 수능과 리트 전수사 가능성이 커졌다. 고발된 정황과 과외 기록을 통해 사안 전개 상황을 파악한다.

법무법인 '민'의 방민우 변호사가 수능 만점자 이아무개 씨를 형사 고발하며 교육 사기 사건이 급박하게 전개되고 있다. 방 변호사는 18일 이씨가 대학수학능력시험과 법학적성시험 과정에서 위계공무집행방해 등의 혐의로 관악경찰서에 고발장을 제출했다. 이 사건은 초기 세무사 시험 수석 합격자의 AI 활용 의혹에서 시작되어, 최근 리트 만점자이자 수능 전 과목 1등급을 받은 이씨의 입학 자격까지 확대되며 사회적 논란이 일고 있다.

고려대 게시판과 DNA 이해 부족 정황

이씨로 추정되는 인물이 고려대학교에 재학 중이던 지난해 11월 10일, 학교 게시판에 '생2 기초 1시간 과외' 모집 글을 게시한 사실이 확인되었다. 이 글은 생명과학2 과목의 기본 개념 학습을 돕기 위한 것으로, 과학 칼럼 작성에 필요하다고 명시되어 있다. 같은 날 이씨 추정 인물은 고려대 학생 ㄱ씨에게 1시간 남짓 강의를 수강하고 과외 비용을 이체받은 기록이 있다. 이체자의 이름은 이씨가 현재 사용하고 있는 이름이 아닌, 개명 전 이름으로 표시되어 신원 확인의 단서가 되었다.

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수능 만점자와 과외 내용 간 괴리

수능에서 생명과학2를 한 문제만 틀리고 고득점을 받은 이씨이지만, 실제 과외 당시 해당 과목의 기초인 DNA 구조 및 염기 서열 개념을 전혀 숙지하지 못한 상태였다. 이는 실제 시험 점수와 과외 과정에서의 학습 수준 사이에 현저한 괴리가 존재함을 시사한다. 이씨 추정 인물은 문제집에 제시된 복잡한 그림과 도표를 텍스트로 누락 없이 명확하게 변환하는 방법을 수차례 반복해서 질문한 것으로 파악되었다. 또한 자신이 작성한 설명문이 그림의 내용을 정확히 반영했는지 ㄱ씨에게 여러 차례 교정을 받기도 했다.

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AI 학습 정황과 실시간 검증 선언

시험에 출제되는 시각 자료를 사전에 인공지능에게 학습시켜 텍스트로 인식하는 방법을 탐구한 정황이 포착되었다. 이는 수능과 리트 과정에서 AI 도구를 활용한 부정행위 가능성을 강력하게 시사하는 핵심 정황이다. 이러한 의혹이 커지자, 이씨는 수능이 치러지는 19일 서울 강남의 한 입시기관에서 국어영역을 실시간으로 푸는 모습을 공개하겠다는 입장을 표명했다. 이는 자신에게 부정행위 의혹이 없음성을 증명하려는 시도로 해석되지만, 검찰과 경찰의 조사 과정에서는 여전히 AI 활용 의심 정황이 주요 쟁점으로 부각되고 있다.