AI 커닝 의심으로 사회적이 신뢰가 흔들리는 가운데, 고졸 막노동 출신으로 서울대 수석 합격한 장승수 변호사의 사례가 회자되며 노력의 본질에 대한 질문이 제기되고 있다.

인공지능(AI) 기반의 부정행위가 각종 시험과 사회 곳곳에 만연하면서, 과거의 순수한 노력에 대한 사회적 신뢰가 흔들리고 있다. 특히 세무사 시험 수석 합격자의 생성형 AI 이용 부정행위 자백으로 인해 고득점자에 대한 전반적인 의심이 커진 상황에서, 30년 전 막노동으로 생활비를 벌며 서울대학교에 수석 합격한 장승수 (55) 변호사의 이야기가 다시금 큰 주목을 받고 있다. 그는 1990년 대구 경신고를 졸업한 뒤 포크레인 조수, 가스 및 물수건 배달, 택시 기사, 공사장 막노동 등 다양한 직업군을 거쳤으며, 이期间的에 쓴 책 '공부가 가장 쉬웠어요'가 베스트셀러가 되기도 했다.

장승수 변호사의 과거 성취와 현재의 해석

장승수 변호사는 자신의 책에서 "일을 잘하고 싶어 열심히 일했더니 막노동판 최고의 '일꾼'이 되었고, 공부를 잘하고 싶어 열심히 공부했더니 서울대에 수석으로 합격했다"며 당시의 경험담을 상세히 기술한 바 있다. 그는 또 "'사람의 정신과 육체는 쓰면 쓸수록 강해진다'라는 것은 지난 몇 년간 일을 하고 공부를 하면서 내가 몸으로 터득한 확신이다"라고 강조하며 노력과 인내의 가치를 역설했다. 2011년 한 언론 인터뷰에서는 수험생들에게 "정말 한 치의 부끄럼도 없이 최선을 다했다고 자신한다면 합격할 것"이라고 조언하며, 그에 따른 인내심이 필요하다고 언급하기도 했다.

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그러나 현재 SNS상에서 장승수 변호사의 이력이 다시 회자되면서网民들의 반응은 과거와 사뭇 다르다. 한 누리꾼은 "인터넷도 없던 시대라 '찐 of 찐'이다"라고 평가하며, 공부의 신성함이 무너진 데 대해 "전에 없던 큰 분노를 느낀다"고 토로했다. 다른网民은 "만약 장승수 변호사가 지금 시대에 나타났다면 어땠을까? 고졸에 막노동을 하던 사람이 서울대 수석을 했다니. AI를 이용한 부정행위가 아니냐는 의심부터 받았을지도 모르겠다"며 시대에 따른 인식의 변화를 지적했다.

결과보다 과정에 대한 신뢰의 상실

또 다른网民은 장문의 글을 통해 "'장승수 신화'에 사람들이 열광한 것은 수석이라는 결과보다 그 뒤에 쌓인 땀의 무게를 믿었기 때문"이라고 분석했다. 그는 현재 사회 분위기가 정반대로 변했다고 지적하며 "이례적인 고득점과 극적인 이력은 곧 의심의 단서로 읽힌다"고 짚었다. 댓글란에서는 "이제 저런 사람 나오기 더 힘들겠지. 이런 사람이 나오면 바로 치팅(커닝)부터 의심할 테니"라며 씁쓸해하는 반응이 이어졌다.

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이와 같은网民들의 반응은 단순한 호기심을 넘어, 디지털 기술의 발전 속에서 인간의 본질적인 능력이 어떻게 인식되고 있는지에 대한 깊은 고민을 반영한다. 과거에는 극적인 성공 스토리가 노력의 증거로 받아들여졌다면, 현재는 불필요하게 비약된 성적이 기술적 조작의 가능성을 시사하는 위험 신호로 치부되고 있는 것이다. 이러한 분위기 속에서 장승수 변호사의 사례는 과거의 순수했던 노력이 어떻게 현재의 불신 속에서 왜곡 해석될 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례가 되었다.

대학 교수의 분석과 기술 발전의 양면성

구정우 성균관대 사회학과 교수는 장승수 변호사가 다시 소환되는 현상에 대해 "인간의 본질적인 능력이 무엇인가에 대한 실존적인 질문을 던지는 것 같다"고 분석했다. 그는 AI와 디지털 환경이 극단적인 효율성을 추구할 수 있게 했지만, 대중 스스로 "이게 정말 인간의 진정한 능력이 맞나"라고 되묻게 됐다고 설명했다. 특히 이를 악용한 사기가 잇따르면서, 오히려 디지털 수혜를 받지 않았던 세대에 대한 그리움과 향수가 존재한다고 부각했다.

구정우 교수는 "누구나 기술에 접근할 수 있고 그걸 통해 부정도 저지르니 누구도 믿을 수 없는 상황이 됐다"며 "노력해서 열심히 한 사람도 의심을 받을 수밖에 없다"고 우려했다. 이는 기술 발전이 가져온 편리함 이면에 있는 신뢰 공백의 문제를 지적하는 것이다. 디지털 환경에서는 개인의 순수한 역량이 아닌, 사용 가능한 도구와 정보 접근성이 성과를 좌우할 가능성이 커지면서, 전통적인 의미의 '노력'과 '성공' 사이의 인과 관계가 모호해지고 있다.

공정성 유지를 위한 국가의 책임과 전망

구정우 교수는 "결국은 관리·감독"이라며 "국가가 책임을 지고 선제적으로 대비한다면 (시험) 공정성은 충분히 살려갈 수 있다"고 덧붙였다. 이는 개인의 도덕성에만 의존하던 과거와 달리, 기술 발전 속도를 고려한 제도적 장치를 마련해야 한다는 주장으로 해석된다. AI 부정행위가 사회적 문제가 되면서, 단순한 처벌을 넘어 시험 관리 시스템과 평가 방식 자체의 혁신이 요구되는 시점이다.

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한국도로교통공단 대구 운전면허시험장 학과시험장에서도 16일 시험관 등 관계자가 AI 안경에 대한 전파탐지기 시연을 하는 등, 실제 시험 현장에서의 부정행위 대응 기술이 도입되고 있다. 이는 기술적 대응이 빠르게 진행되고 있음을 보여주지만, 근본적인 해결은 여전히 사회적 신뢰 회복과 제도적 보완에 달려있다. 장승수 변호사의 사례가 다시금 조명받는 것은, 우리가 진정한 '실력'과 '노력'을 어떻게 정의하고 평가할 것인지에 대한 사회적 합의를 다시금 필요로 하기 때문이다.