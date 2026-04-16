AI 반도체, 유동성 블랙홀로… D램·HBM까지 투자 훈풍

AI 반도체 시장에 막대한 자금이 몰리며 GPU를 넘어 D램, HBM 등 관련 산업 전반으로 투자 열기가 확산되고 있습니다. 독점적 기술력을 바탕으로 높은 영업 레버리지를 기록하는 기업들에 글로벌 유동성이 집중되며 국내외 증시에서 관련 ETF가 큰 인기를 얻고 있습니다. 하지만 투자 쏠림 현상에 따른 부작용에 대한 우려도 제기됩니다.

GPU를 넘어 D램, HBM 까지… AI 반도체 기업에 막대한 자금이 몰리며 시장이 재편되고 있습니다. 대체 불가능한 기술력을 바탕으로 강력한 록인(Lock-in) 효과를 가진 AI 반도체 기업들은 영업 레버리지 효과에 힘입어 기하급수적인 이익 성장을 기록하고 있으며, 이러한 흐름에 맞춰 글로벌 유동성 역시 증시로 물밀듯 유입되고 있습니다. 국내 증시에서도 '국장 탈출은 지능순'이라는 말이 무색하게 상장지수펀드( ETF )를 중심으로 자금이 집중되며 주가 탄력이 강화되는 모습입니다. 시중 자금은 '독점력'과 '강한 수요'를 바탕으로 폭발적인 이익 성장이 예상되는 기업에 집중적으로 쏠리고 있습니다. 최근 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)나 구글의 텐서처리장치(TPU)와 같은 연산 칩에 대한 투자 열풍이 이어졌으며, 올해 들어서는 D램, 고대역폭메모리( HBM )와 같이 공급 부족(쇼티지)이 가시화되는 분야로까지 투자 범위가 확대되고 있습니다.

이례적인 이익 증가세를 보여온 엔비디아가 주춤하는 사이, 내년에는 삼성전자가 엔비디아의 영업이익을 추월할 것이라는 전망까지 나오고 있습니다. 이는 수요는 폭발적으로 증가하지만 공급 유연성이 부족하기 때문입니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등이 생산 설비 증설에 적극 나서고 있지만, 단기간 내 초과 수요 해소가 어렵다는 전망에 따라 SK하이닉스의 내년 영업이익이 구글을 넘어설 것이라는 예상도 등장했습니다. 대규모 설비 투자와 연구개발(R&D)로 인해 고정비가 높은 산업은 영업이익 레버리지가 크게 증가하는데, 삼성전자의 경우 2026년 1분기 매출이 전년 대비 68% 증가했지만 영업이익은 755%나 폭증한 것이 대표적인 예입니다. 여기에 HBM을 비롯한 메모리 반도체에 대한 록인 효과가 더해지면, 과거 애플 아이폰이 생태계를 구축하며 파생시킨 신규 수요를 능가하는 수준으로 AI 반도체 수요가 확대될 것이라는 것이 전문가들의 공통된 의견입니다. 이러한 이익 급증세에 글로벌 투자자들의 움직임도 분주해지고 있습니다. AI 생태계의 핵심 인프라에 투자하는 유동성의 주요 축은 퇴직연금과 ETF입니다. 미국의 401K와 같이 월급의 일부를 자동으로 주식에 투자하는 시스템은 장기적인 인덱스 펀드 투자를 통해 빅테크 주가를 안정적으로 상승시키는 역할을 해왔습니다. 최근 국내에서도 퇴직연금 계좌 내 주식 자산 비중이 증가하면서 증시로의 '머니무브'가 가속화되고 있습니다. 작년 증권사의 퇴직연금 적립금은 26.5% 증가하여 은행이나 보험사 대비 큰 폭의 성장을 기록했는데, 이는 보다 적극적인 주식 투자 수요가 증권사 계좌로 이동했음을 시사합니다. AI 반도체 기업들의 주가를 견인하는 또 다른 요인은 ETF를 통한 용이한 AI 투자 환경입니다. ETF는 여러 종목을 묶어놓은 '주식 바구니'이기 때문에 ETF로 투자 자금이 유입되면 자산운용사는 해당 종목의 현물을 매수해야 합니다. 삼성전자와 SK하이닉스를 높은 비중으로 담고 있는 ETF가 인기를 얻으면, 이들 기업의 주가 역시 상승 압력을 받는 선순환 구조가 형성됩니다. 특히 D램 메모리와 낸드플래시는 올해 가장 가파른 이익 성장률이 예상되는 산업으로 주목받으면서, 국내 증시는 물론 미국 증시에서도 관련 ETF가 상장되어 글로벌 자금을 끌어들이고 있습니다. 메모리 반도체는 과거 경기 순환적인 범용 제품으로 여겨져 글로벌 투자자들의 주요 관심 대상이 아니었습니다. 하지만 AI 추론 시장의 급성장으로 메모리 공급난 현상이 심화되면서, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론과 같은 메모리 반도체 관련 기업들의 주가가 급등했고, 월스트리트에서도 빠르게 관심을 보이고 있습니다. 지난 2일(현지시간) 뉴욕 증시에는 메모리 반도체 산업에 집중 투자하는 테마형 ETF인 '라운드힐 메모리 ETF(DRAM)'가 신규 상장했습니다. 이는 미국 최초의 메모리 테마 ETF로, 삼성전자와 SK하이닉스가 포트폴리오의 약 절반을 차지합니다. DRAM은 한국 개별 종목에 직접 투자하기 어려운 미국 개인 투자자들의 수요를 자극하고 있으며, 상장 약 2주 만에 1조원 이상의 자금이 유입되며 큰 인기를 얻고 있습니다. 에릭 밸추너스 블룸버그인텔리전스(BI) ETF 연구원은 DRAM에 대해 '신흥 테마에서 전례 없는 성과가 나타나고 있다'며 'IBIT(블랙록의 비트코인 ETF)를 제외하면 최근 몇 년간 가장 성공적인 출시'라고 평가했습니다. 국내 ETF 시장에서도 이미 두 주요 반도체 기업의 편입 비중이 높은 ETF로의 자금 유입이 두드러집니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 코스피 전체 시가총액의 40% 이상을 차지하므로, 국내 증시에 포괄적으로 투자하는 지수형 상품에 자금이 몰릴수록 이들 기업의 주가는 자연스럽게 상승하게 됩니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 비중이 50%에 육박하는 반도체 테마 ETF가 높은 인기를 누리고 있습니다. ETF체크에 따르면 최근 1년 동안 'TIGER 반도체TOP10'과 'KODEX 반도체'에 각각 3조6979억원, 1조1598억원의 자금이 유입되었습니다. 이 외에도 삼성전자와 SK하이닉스에 연금 계좌에서 100% 투자할 수 있도록 채권과 혼합한 ETF도 다수 출시되는 추세입니다. 그러나 이러한 기대감으로 인한 시장 유동성의 쏠림 현상이 가져올 부작용에 대한 우려도 상존합니다. 록인 효과가 강해 보이던 반도체 수요처가 높아진 비용을 이유로 투자 속도를 늦추면, 시장의 기대감이 급속도로 냉각될 수 있다는 지적입니다. 김경태 상상인증권 연구원은 '하이퍼스케일러 한 곳의 투자 속도만 늦춰져도 반도체에서 전력, 냉각, 광전송에 이르는 전 산업에 연쇄적인 충격이 발생할 수 있다'며 'AI가 거시 경제의 사실상 유일한 성장 동력으로 기능하는 가운데, 빅테크의 투자 기조 변화, 효율화의 역설, 수익화 지연이라는 세 가지 리스크가 동시에 발생한다면 현재의 호황은 급속히 위축될 수 있다'고 경고했습니다





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