AI 반도체 가치사슬이 상승장 주도, AI 투자 둔화 우려에 대한 노무라증권의 견해와 원·달러 환율 전망

일본 노무라증권은 인공지능(AI) 반도체 가치사슬이 상승장 주도하며, 국내 증시 상승세가 이어질 것이라고 전망했다. 정창원 노무라 아시아 리서치 공동대표는 AI가 촉발한 메모리 수요 증가에 주목하며, AI가 견인하는 메모리 수요는 향후 5년간 1만, 2만배 늘 것으로 예상된다고 밝혔다. 또한, AI 투자 둔화 우려에 대해 선을 그으며, AI 인프라 투자 지속을 기정사실로 보고 있다고 설명했다. 원·달러 환율은 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 전망했다. 박정우 이코노미스트는 원·달러 환율이 올해 3분기까지 1500원 안팎에서 움직이다 연말 1470원, 내년에는 1420원 수준까지 하락할 것으로 예상했다. 다만, 미국 연방준비제도가 추가 긴축에 나설 경우 원화 약세 압력은 더욱 커질 수 있다고 진단했다.

일본 노무라증권이 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 반도체 수요 급증을 근거로 ‘ 반도체 슈퍼사이클은 이제 막 시작됐다’고 진단했다. 아울러 AI 반도체 가치사슬을 중심으로 방산과 자동차 업종까지 가세하면서 국내 증시 상승세가 이어질 것이라는 전망이다.

정창원 노무라 아시아 리서치 공동대표는 12일 서울 중구 서울파이낸스센터에서 열린 ‘2026년 한국 경제 및 주식시장 미디어 브리핑’에서 ‘올해 메모리 반도체 월별 매출은 과거에 볼 수 없었던 수준으로 수직 상승하고 있다’며 ‘밸류에이션 측면에서 볼 때 반도체 슈퍼사이클은 이제 시작 단계’라고 밝혔다. 그는 특히 AI가 촉발한 메모리 수요 증가에 주목했다. 정 대표는 ‘AI가 견인하는 메모리 수요는 향후 5년간 1만, 2만배 늘 것으로 예상된다’며 ‘과거와는 전혀 다른 시장이 열리고 있다’고 평가했다. 때문에 일각에서 제기하는 AI 투자 둔화 우려에 대해 선을 그었다.

그는 ‘한때 오픈AI와 앤트로픽, xAI 등 생성형 AI 기업들의 수익성 문제로 투자 축소 가능성이 제기됐지만, 현재 시장은 AI 인프라 투자 지속을 기정사실로 받아들이고 있다’고 설명했다. 노무라는 지난달 코스피 목표치를 1만~1만1000으로 상향 조정한 바 있다. 박세영 한국리서치 본부장은 ‘AI 가치사슬이 상승장의 핵심 동력이 될 것’이라며 ‘전력 수요 증가 수혜를 입는 산업과 함께 방산, 자동차 업종도 증시 상승을 견인할 것’이라고 전망했다. 노무라는 최선호 종목으로 삼성전자, SK하이닉스, 현대로템, 기아, 삼성SDI 등을 제시했다.

한국의 MSCI 선진시장(DM) 지수 편입 가능성에 대해서는 긍정적인 평가를 내놨다. 박 본부장은 ‘이달 발표될 MSCI 리뷰에서 한국이 관찰대상국(Watch List)에 편입될 가능성을 약 60%로 보고 있다’며 ‘외환시장 개방 확대를 제외하면 한국이 선진시장으로 편입되지 못할 이유가 크지 않다’고 말했다. 원달러 환율은 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 전망했다. 박정우 이코노미스트는 원·달러 환율이 올해 3분기까지 1500원 안팎에서 움직이다 연말 1470원, 내년에는 1420원 수준까지 하락할 것으로 예상했다.

다만 그는 ‘단기간에 원·달러 환율을 크게 끌어내릴 요인은 많지 않다’며 ‘미국 연방준비제도가 추가 긴축에 나설 경우 원화 약세 압력은 더욱 커질 수 있다’고 진단했다. 특히 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 인상 기조로 가면 원화 약세 압력을 더 세질 것으로 판단했다. 한은이 오는 7월부터 세 차례에 걸쳐 기준금리를 3.25%까지 올리는 것을 기본 시나리오로 보되 위기 시 3.75%까지도 가능하다고 전망했다





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AI 반도체 증시 원·달러 환율 AI 투자 둔화 우려 MSCI 선진시장 편입 가능성

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