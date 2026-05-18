AI 반도체 호황의 그늘, 삼성전자 직업병 피해자와 협력사 노동자를 위한 상생과 보상 촉구

반올림은 삼성전자의 막대한 반도체 수익이 직업병 피해자와 고위험 업무를 담당하는 협력업체 노동자들에게도 배분되어야 한다고 주장하며, 성과급 논의를 넘어 근본적인 노동 안전 및 보상 체계의 확대를 요구하고 있습니다.

최근 전 세계적으로 인공지능(AI) 기술이 급격히 발전하며 반도체 산업은 유례없는 호황기를 맞이하고 있다. 이러한 흐름 속에서 삼성전자 는 막대한 초과 수익을 기록하며 경제적 성과를 거두고 있지만, 그 화려한 성장의 이면에는 수많은 노동자의 희생과 고통이 숨겨져 있다는 지적이 제기되고 있다.

시민단체 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이 반올림은 삼성전자 노사가 성과급 규모를 두고 막바지 협상을 진행하고 있는 시점에 맞추어, 기업의 이익이 단순한 임금 인상이나 성과급 배분을 넘어 직업병 피해 노동자와 협력업체 노동자들에게도 정의롭게 배분되어야 한다는 강력한 성명을 발표했다. 반올림은 2007년 삼성 반도체 공장에서 근무하다 백혈병으로 사망한 고 황유미 씨의 비극적인 사건을 계기로 결성된 단체다.

이들은 지난 수십 년간 반도체 제조 공정에서 사용되는 독성 화학물질이 노동자들의 건강에 치명적인 영향을 미쳤음을 끊임없이 제기해 왔으며, 산업재해 인정과 피해 구제를 위한 외로운 싸움을 이어왔다. 특히 2019년 정부가 실시한 역학조사 결과는 충격적이었다. 삼성전자를 포함한 6개 반도체 기업에서 암에 걸린 노동자가 총 3,442명에 달했으며, 그중 1,178명이 이미 사망했다는 사실이 드러났다. 더욱이 전체 피해자의 절반 이상이 삼성전자에서 발생했다는 점은 반도체 산업의 성장이 노동자의 생명과 건강을 담보로 이루어졌음을 시사한다.

현재 반도체 산업의 구조적인 문제 중 하나는 이른바 위험의 외주화라고 불리는 하청 구조다. 반올림은 독성 화학물질의 공급이나 설비의 유지 및 보수와 같이 위험도가 매우 높은 업무의 상당 부분이 하청 노동자들에게 전가되고 있다고 비판했다. 이들은 원청 노동자들과 동일한 공간에서 유사한 위험에 노출되어 근무함에도 불구하고, 고용 형태가 불안정하며 보상 수준은 현저히 낮다. 가장 위험한 곳에서 일하면서도 사고나 질병이 발생했을 때 가장 먼저 책임에서 소외되는 구조적 모순 속에 놓여 있는 것이다.

따라서 반올림은 AI 반도체로 벌어들인 막대한 수익의 일부를 이러한 사각지대에 놓인 협력업체 노동자들의 건강권 보장과 직업병 예방을 위한 투자에 사용해야 한다고 주장한다. 삼성전자는 2018년 반올림과의 중재협약을 통해 직업병 지원보상제도를 운영하고 있다. 하지만 이 제도는 여전히 한계가 명확하다는 지적이다. 현재 지원 대상은 삼성전자 반도체 및 LCD 생산 부문의 임직원과 사내 상주 협력업체 노동자로 제한되어 있다.

또한 지원 가능한 질환 역시 백혈병, 뇌종양, 폐암 등 일부 암과 희귀질환, 그리고 유산이나 사산과 같은 생식질환 및 자녀의 선천성 기형이나 소아암 등으로 한정되어 있다. 특히 발병 시기에 대한 엄격한 제한이 있어, 퇴직 후 일정 기간이 지난 뒤에 발병한 경우에는 보상을 받기 매우 어렵다. 반올림은 새롭게 밝혀진 질병 유형을 추가하고 발병 시기 제한을 완화하며, 무엇보다 사외 협력업체 노동자들까지 지원 범위를 확대하는 전면적인 제도 개편이 필요하다고 강조한다. 학계에서도 현재의 노사 협상 방향에 대해 우려의 목소리가 나오고 있다.

정흥준 서울과학기술대 교수는 삼성전자 노사 협상이 주로 성과급이라는 단기적인 금전적 보상에만 매몰되어 있다고 지적했다. 노동조합이 단순히 더 많은 성과급을 요구하는 것을 넘어, 근본적인 안전 설비 투자 확대와 재해 예방 조치 강화를 선제적으로 요구했어야 한다는 것이다. 성과급은 일시적인 만족을 줄 수 있지만, 노동자의 생명을 지키는 안전 시스템 구축은 기업의 지속 가능성을 결정짓는 핵심 요소이기 때문이다. 결국 반도체 산업의 진정한 혁신은 기술적 진보뿐만 아니라 노동 환경의 혁신에서도 찾아야 한다.

기업이 거둔 초과 수익을 사회적 책임의 관점에서 접근하여, 과거의 잘못을 바로잡고 미래의 위험을 제거하는 데 사용하는 것이 진정한 상생의 길이다. 화학물질 사용의 투명한 공개, 규제 제도의 확대, 그리고 작업 환경 개선을 위한 과감한 투자가 이루어질 때 비로소 AI 반도체의 영광은 모든 노동자가 함께 누릴 수 있는 결실이 될 것이다. 반올림의 요구는 단순한 금전적 보상을 넘어 인간의 존엄성과 생명권이 자본의 논리보다 우선시되어야 한다는 시대적 요구라고 할 수 있다





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