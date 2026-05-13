AI 반도체 열풍이 불러온 증시 지각변동, SK그룹 시총 2위 등극과 시장 양극화 심화

이재명 정부 출범 이후 11개월 만에 국내 증시 시가총액이 약 4500조 원 급증하며 7088조 원 규모에 도달했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 AI 특수로 SK그룹이 시총 2위로 올라섰으나, 게임 및 운송 업종은 하락하며 극심한 양극화 현상을 보이고 있습니다.

대한민국 자본시장이 인공지능이라는 거대한 시대적 조류를 타고 전례 없는 규모의 팽창을 기록하며 새로운 국면에 진입했습니다. 이재명 정부가 출범한 이후 불과 11개월이라는 짧은 기간 동안 국내 증시의 시가총액 규모는 가히 폭발적인 성장세를 보였습니다.

구체적으로 살펴보면, 정부 취임 직전인 2025년 6월 2일 기준으로 2597조 원 수준이었던 전체 시가총액은 올해 5월 11일 종가 기준으로 7088조 원까지 치솟았습니다. 이는 약 4500조 원이라는 천문학적인 금액이 증시로 유입되었음을 의미하며, 성장률로 따지면 무려 172.9%에 달하는 경이로운 수치입니다. 특히 이러한 증가 폭은 과거 10년 동안의 성장을 모두 합친 것보다 훨씬 거대한 규모라는 점에서 시장에 주는 충격과 의미가 매우 큽니다.

지난 2015년 말부터 정부 출범 전까지 10년간의 시총 증가액이 약 1149조 원이었던 것과 비교하면, 최근 11개월간의 상승분은 그 3.9배에 달하는 수준으로, 한국 증시의 밸류에이션이 단기간에 급격히 재평가되었음을 보여줍니다. 이러한 증시의 기록적인 상승을 견인한 핵심 동력은 단연 인공지능 AI 발 반도체 특수였습니다. 글로벌 AI 시장의 급격한 팽창으로 인해 고대역폭메모리 HBM 등 고성능 반도체에 대한 수요가 폭증하면서, 국내 반도체 양대 산맥인 삼성전자와 SK하이닉스가 시장의 모든 관심을 흡수했습니다.

삼성전자의 시가총액은 이 기간 동안 1332조 원 이상 증가했고, SK하이닉스 역시 1188조 원이 넘는 시총 증가분을 기록했습니다. 두 기업의 시총 증가액을 합산하면 약 2521조 원으로, 이는 전체 증시 증가분의 56.2%라는 압도적인 비중을 차지합니다. 결과적으로 삼성전자와 SK하이닉스라는 두 종목이 전체 시장에서 차지하는 비중은 42.4%까지 치솟았으며, 삼성그룹과 SK그룹을 합친 비중은 무려 54.8%에 이르렀습니다. 이는 국내 증시가 사실상 두 거대 기업의 성과에 의해 좌우되는 구조로 변모했음을 시사하며, 반도체 업황에 대한 의존도가 극도로 높아졌음을 의미합니다.

기업 집단 간의 순위 변동에서도 흥미로운 지각변동이 일어났습니다. 특히 SK그룹의 성장세가 무서웠는데, 상장 계열사 수가 오히려 2개 줄어들었음에도 불구하고 전체 시가총액 규모는 227조 원에서 1616조 원으로 약 611.7% 급증했습니다. 이러한 폭발적인 성장을 바탕으로 SK그룹은 기존의 강자였던 현대자동차와 LG그룹을 제치고 재계 시가총액 2위라는 금자탑을 쌓아 올렸습니다. SK그룹 외에도 효성, 미래에셋, LS, 삼성, 두산, 현대자동차 등이 정부 출범 이후 상당한 시총 증가율을 기록하며 강세를 보였습니다.

특히 효성과 미래에셋, LS 등은 각각 300%가 넘는 높은 성장률을 기록하며 AI 및 신에너지, 금융 혁신 등의 테마와 맞물려 투자자들의 집중적인 선택을 받은 것으로 분석됩니다. 하지만 이러한 화려한 성장 뒤에는 심각한 시장 양극화라는 어두운 그림자가 드리워져 있습니다. 반도체와 AI 관련주로 자금이 쏠리는 쏠림 현상이 심화되면서, 상대적으로 소외된 게임, 운송, 제약바이오 업종의 기업들은 오히려 시가총액이 크게 쪼그라드는 고통을 겪었습니다. 대표적으로 크래프톤의 경우 시총이 약 4조 원 이상 급감하며 23.5%의 하락률을 보였고, 넷마블 역시 1조 원 이상의 시총이 증발하며 고전했습니다.

운송업계의 HMM과 한진칼 또한 각각 수조 원대의 시총 감소를 기록하며 업황 악화와 투자 심리 위축의 직격탄을 맞았습니다. 제약바이오 분야에서도 유한양행, 파마리서치, 알테오젠 등이 큰 폭의 시총 하락을 경험했으며, 특히 젬백스는 58.1%라는 처참한 감소율을 기록했습니다. 이는 시장의 유동성이 특정 성장 산업에만 집중되면서 전통적인 성장주들이나 경기 민감주들이 외면받는 전형적인 쏠림 장세의 특성을 보여줍니다.

결국 현재의 국내 증시는 AI 반도체라는 강력한 엔진을 통해 외형적으로는 거대하게 성장했지만, 내부적으로는 특정 산업에 대한 과도한 의존도와 업종 간 불균형이라는 위험 요소를 동시에 안게 되었습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 시장 전체의 절반 가까이를 차지하는 구조는 반도체 사이클의 변동성이 증시 전체의 리스크로 전이될 가능성을 높입니다. 투자자들은 이제 단순한 지수 상승보다는 산업 포트폴리오의 다변화와 실질적인 펀더멘털의 개선 여부를 꼼꼼히 살펴야 하는 시점에 도달했습니다.

앞으로의 과제는 AI 특수로 얻은 성장 동력을 다른 산업군으로 어떻게 확산시키고, 소외된 업종들의 경쟁력을 어떻게 회복시켜 건강한 증시 생태계를 구축하느냐에 달려 있다고 볼 수 있습니다





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시가총액 AI반도체 SK그룹 삼성전자 시장양극화

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