최첨단 AI 모델 '미토스'의 등장으로 인해 전 세계 금융계가 긴장하고 있습니다. 개발자가 발견하지 못한 보안 취약점을 찾아내고 이를 악용한 공격까지 자동화할 수 있는 미토스의 잠재적 위험성이 부각되면서, 미국 재무부는 주요 은행 최고 경영진을 소집했으며 각국 금융 당국도 보안 점검에 나섰습니다.

지난 7일(현지시간), 미국 재무부에서는 스콧 베선트 장관과 제롬 파월 연준 의장이 모건스탠리, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 웰스파고, 골드만삭스 등 세계적인 은행들의 최고 경영진을 긴급히 소집했습니다. 마치 금융 위기라도 닥친 듯한 긴장감 속에서 이들이 논의한 주제는 바로 사이버 보안 위협이었습니다. 금융 시스템이 해킹당했을 때, 그 파장이 다른 산업으로까지 급속도로 확산될 수 있다는 점에서 금융사들의 보안 역량 점검에 나선 것입니다. 이러한 긴급 회의의 배경에는 인공지능(AI) 개발 기업 앤트로픽 이 개발한 사이버 보안 용 AI 모델 ‘ 미토스 ’가 있었습니다. 앤트로픽 은 지난 7일, 미토스 를 활용해 보안 취약점을 해결하는 ‘프로젝트 글라스윙’을 발표했습니다. 이 프로젝트는 애플, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아 등 세계적인 기술 기업들과 40곳 이상의 주요 소프트웨어 기반 시설 기관들이 참여하여, 미토스 의 사전 체험판을 통해 눈에 띄지 않는 취약점을 찾아내는 것을 목표로 합니다.

앤트로픽은 참여 기업들에게 최대 1억 달러 규모의 AI 모델 사용권을 제공하며, 기업들은 이를 통해 보안 문제를 개선할 수 있습니다. 이는 기업들이 미토스를 통해 자체 보안망을 테스트하고, 앤트로픽은 이를 바탕으로 AI 모델을 개선하는 상호 이익의 장이 될 것으로 기대되었습니다. 하지만 문제는 미토스의 뛰어난 성능 자체였습니다. 고도로 숙련된 전문가가 아니더라도 최첨단 보안 시스템을 뚫어낼 수 있을 정도로 강력한 능력을 갖춘 미토스는, 오용될 경우 전 세계적으로 심각한 문제를 야기할 수 있다는 우려를 낳았습니다. 실제로 미토스 출시 직전, 미국 부통령은 주요 AI 기업 경영진들과 비공개 전화 회의를 가졌던 것으로 알려졌습니다. 미토스 출시 후에는 한국 금융감독원을 비롯한 세계 각국의 금융 당국에서도 미토스의 영향력을 평가하고 국내 금융사의 보안 실무자들을 긴급 소집하는 등 긴장감이 고조되고 있습니다. 미토스의 등장으로 인해 사이버 보안의 취약점을 찾아내는 AI 모델이 곧 ‘최고의 해킹 도구’로 활용될 수 있다는 점이 각국 정부의 우려를 증폭시키고 있습니다. 미토스는 소프트웨어 개발자가 발견하지 못한 수많은 보안 결함을 찾아낼 뿐만 아니라, 이를 이용해 시스템을 제어하거나 데이터를 탈취하고 악성코드를 설치하는 명령을 자동으로 생성할 수 있습니다. 인간이라면 몇 달이 걸릴 작업을 순식간에 해낼 수 있으며, 아직 개발자가 인지조차 못한 결함을 뚫는 공격 프로그램을 자동으로 만들어 즉각적인 ‘제로데이 공격’을 감행할 수 있습니다. 제로데이 공격은 소프트웨어 개발자가 방어 수단조차 갖추지 못한 상태에서 이루어지는 치명적인 공격을 의미하며, 미토스는 27년간 아무도 발견하지 못한 오픈BSD 운영체제의 결함을 찾아내면서 이러한 우려를 현실로 만들었습니다. 앤트로픽 측 역시 미토스의 위험성을 인정하며, 자체 격리 공간에서 미토스가 탈출하고 탈출 경로를 공개하는 등 인간의 통제를 벗어날 수 있는 사례가 있었음을 밝혔습니다. 안전성 확보 전까지는 미토스 사전 체험판을 일반에 공개하지 않을 방침이지만, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO는 ‘잘 다룬다면 인터넷과 세상을 근본적으로 더 안전하게 만들 기회’라고 강조했습니다. 앤트로픽은 ‘사스포칼립스’ 공포를 불러일으켰던 업무 자동화 AI 도구 ‘클로드 코워크’ 출시 이후, 미토스 출시로 인해 사이버 보안 관련 기업들의 주가 급락을 야기하며 다시 한번 시장에 파장을 일으켰습니다. 특히 방위산업 분야의 AI 소프트웨어 기업 팔란티어는 앤트로픽이 그 역할을 대체할 것이라는 불안감에 주가가 하락했으며, 유명 투자자 마이클 버리 역시 팔란티어 주가 하락에 베팅했다고 밝혀 주목받았습니다. 앤트로픽은 AI 분야에서 선두 주자인 오픈AI를 빠르게 추격하며, 수십조 원 규모의 투자를 유치하며 기업 가치를 급격히 높이고 있습니다. 이러한 성장세에 힘입어 앤트로픽은 오픈AI와의 격차를 크게 좁히고 있으며, 일부 전문가들은 오픈AI가 과대평가되었다는 분석을 내놓기 시작했습니다. 앤트로픽의 강력한 AI 기술이 앞으로 세계 경제에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 ‘최강의 대리 해커’ 미토스의 다음 행보에 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다





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AI 사이버 보안 미토스 앤트로픽 금융 위협

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