AI 마스터 클래스: AI 활용법과 신세계를 열어줄 AI로의 차세대

AI 마스터 클래스를 통해 AI의 최신 기술과 활용법을 배워, 다양한 AI마저도 펼쳐지는 새로운 세상을 경험해보세요. AI 마스터 클래스는 네 가지 대표 AI의 강점을 통찰하고, 실전 활용법을 전하는 코믹한 가이드입니다. AI 접근하기 어려운 부분은 물론, 일상 업무 학습 등 일상적 AI 활용도까지 알려줄 뿐만 아니라, AI를 활용한 프로젝트의 진행도 가능합니다.

팩플 관심 '팩플을 내 관심에도 추가해냈어요. ⭐ AI 마스터 클래스 생성 AI, 어디까지 써봤나요? 챗GPT 하나만 써도 놀랍지만, 이제는 클로드 ·제미나이·그록까지 다양한 AI가 우리 앞에 펼쳐져 있습니다.

AI 마스터 클래스는 이 네 가지 대표 모델의 강점과 활용법을 제대로 배워보는 종합 가이드입니다. 단순히 기능을 나열하는 데 그치지 않고, 일상·업무·학업·창작에 어떻게 접목해 생산성을 올릴 수 있는지 실전 활용법을 알려드립니다. AI 마스터 클래스에서는 다음을 다룹니다: ✅ 최신 생성 AI의 핵심 기능 ✅ 웹 검색, 이미지·영상 제작, 리서치, 학습 파트너 등 실전 활용법 ✅ 워크플로 자동화·커넥터 연동·맞춤형 챗봇 제작 같은 고급 활용법 ✅ AI를 더 똑똑하게 쓰는 프롬프트 노하우 ①챗GPT ②클로드 Factpl Personal AI 마스터 클래스 ③클로드 내 문체대로 글 좀 써주는 AI 어디 없을까? 코딩 할 줄 모르지만 노코드로 앱 쉽게 만들어보고 싶다면? 여기 클로드(Claude)가 있다





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교육 AI 마스터 클래스 클로드 AI 활용법 AI 최신 기술 신세대로의 AI AI 전문교육 AI를 활용한 프로젝트 진행

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젠슨 황 엔비디아 CEO가 AI 활용 능력 강조하며 AI 시대의 미래젠슨 황 엔비디아 CEO가 AI를 두려워하기보다 활용 능력을 키워야 한다고 강조하며 AI 시대의 미래를 전망했다. 그는 AI 기술의 뿌리가 CMU에 있다고 언급하며 AI가 인간의 역량을 증폭시키는 기술임을 강조했다. 또한 AI로 인한 일자리 위기에 대한 우려도 직접 언급하며 ‘업무(task)와 목적(purpose)을 구분해 봐야 한다’고 설명했다. 황 CEO는 AI 활용 능력에 따라 개인 경쟁력이 크게 갈릴 것이라고 경고했다. 또한 AI는 PC·인터넷·모바일·클라우드에 이어 등장한 가장 거대한 컴퓨팅 플랫폼 변화이며 기술 격차를 줄이는 역할도 하고 있다고 평가했다.

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