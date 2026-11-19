AI 부정행위 의혹을 받던 리트 만점자 이진우씨가 심정지 상태로 발견되어 사망한 것으로 알려졌다. 서울경찰청은 수사 종료 가능성을 시사했다.

인공지능(AI)을 활용한 학력 부정행위 의혹에 연루된 리트 만점자 이진우 씨가 서울 강동구 숙박업소에서 심정지 상태로 발견되었다. 서울경찰청 은 19일 오후 1시12분께 현장 도착 시 이미 심폐소생술이 어려운 상태였다고 밝혔다. 이에 따라 해당 사건의 수사 방향과 법적 결론에 주목が集まっている.

발견 현장과 유서 성격의 글 내용

경찰의 발표에 따르면 이진우씨가 발견된 현장에는 노트를 찢어 본인이 직접 쓴 5줄 정도의 짧은 글이 함께 있었다. 이 글의 내용은 최근의 학력 논란이나 AI 사용 의혹에 대한 해명이나 반박보다는, 본인에게 닥친 정신적 고충과 힘든 심경을 토로하는 것으로 파악되었다. 따라서 이 사건이 단순한 실종이 아닌, 복합적인 사회적 논란과 심리적 압박이 결합된 비극으로 진행되고 있음이 드러났다.

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서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이씨의 행적 추적에 주력했다. 이씨를 관악구 자택을 떠나 광진구 숙박업소를 거쳐 강동구 인근으로 이동한 것으로 추정하며, 여러 실종 신고를 접수하고 서울 관악구, 광진구, 송파구 일대를 수색했다. 결국 강동구 천호역 인근 숙박업소에서 이씨의 시신을 발견하게 된 것이다.

AI 활용 의혹과 이력의 급격한 변화

이진우씨는 오랫동안 AI를 이용해 수능과 법학적성시험(LEET)에서 부정행위를 했다는 강한 의혹을 받아왔다. 이씨의 학력 이력은 뚜렷한 이분법을 보인다. 2013학년도 첫 수능에서 6∼8등급, 2018학년도 수능에서도 국어 영역 7등급을 기록한 이씨는, 이후 3주간 도보 전국 일주 중 스마트폰 분실로 인한 아날로그 환경 경험으로 인지적 변화가 occurred했다고 주장하며 급격한 성적을 올렸다. 결과적으로 2024학년도 수능으로 고려대 정치외교학과에 입학했으며, 지난해 2026학년도 수능에서 전 과목 1등급을 받아 서울대 치의학대학원에 진학했다.

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사건 직전 이진우씨는 자신의 능력을 검증한다는 명목으로 서울 대치동의 한 학원에서 수능 국어 문제를 실시간으로 푸는 영상을 유튜브로 송출하겠다고 밝혔다. 그러나 약속한 시간에도 불구하고 현장에 나타나지 않았으며, 이는 경찰의 수색을 시작하는 직접적인 계기가 되었다. 이러한 갑작스러운 행보 또한 사건에 대한 다양한 추측과 우려를 자아냈다.

법적 절차와 수사 종결 전망

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대(대장 홍석원)는 이씨에 대한 위계공무집행방해 혐의 등이 포함된 고발장을 전날 접수하고 본격적인 수사에 착수했다. 또한 서울시교육청에 지난해 수능 문답지에 대한 증거보전을 신청하여, 사실 관계 규명을 위한 노력도 병행했다. 경찰은 감식 등을 통해 정확한 사망 원인을 최종 확인할 예정이라고 밝혔다.

그러나 이진우씨의 사망으로 인해 사건의 성격은 변화하게 되었다. 일반적으로 사망자 발생 시 형사 사건의 공소권이 소멸하는 법적 원리가 적용될 수 있어, 서울경찰청의 사건 수사는 '공소권 없음'으로 종결될 가능성이 매우 크다고 전문가들은 전망하고 있다. 이로 인해 AI 부정행위 의혹에 대한 객관적인 법적 판단이나 처벌 가능성은 현 단계에서 사실상 차단된 상태다.

이 진우씨 사건의 마무리 과정에서 남은 의문점들은 사회 전반에 큰 반향을 남기고 있다. 특히 AI 기술의 발전이 교육 현장과 시험 제도에 미치는 부정적인 영향과 이를 규제하는 시스템의 취약점에 대한 깊은 성찰이 요구되는 상황이다. 경찰의 공식 발표 이후 가족들의 상례가 진행되며 사회적 논란은 잠잠해질 전망이다.