AI 딥페이크 악용한 디지털 성범죄 확산… 1020 세대 피해 심각

AI 딥페이크 기술을 이용한 디지털 성범죄가 1020 세대를 중심으로 급증하고 있으며, 피해자들은 ‘유포 불안’으로 고통받고 있습니다. 정부는 시스템 고도화 및 통합 지원단 출범으로 대응 강화에 나섰습니다.

최근 딥페이크 기술을 악용한 디지털 성범죄 가 10대와 20대 젊은 층을 중심으로 심각하게 확산되고 있어 사회적 우려가 커지고 있습니다. 인공지능(AI)을 이용해 특정 인물의 얼굴을 불법적으로 합성한 성관계 동영상을 제작 및 유포하는 범죄가 기승을 부리고 있으며, 이는 피해자들에게 극심한 고통과 ‘유포 불안’을 안겨주고 있습니다. 지난 15일 울산에서는 헤어진 여자친구와 미성년자들의 얼굴을 딥페이크 기술로 합성한 성관계 동영상을 제작해 판매한 20대 남성이 경찰에 구속되는 사건이 발생했습니다. 이 남성은 소셜미디어(SNS)를 통해 ‘지인 능욕·합성’과 같은 문구로 홍보하며 건당 수만 원의 의뢰비를 받고 불법 동영상을 제작했으며, 조사 과정에서 호기심과 용돈 벌이를 위해 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 이는 1020 세대 가 디지털 성범죄 의 주요 피해 대상이 되고 있으며, 범죄 수법 역시 점점 더 교묘해지고 있음을 시사합니다.

피해자들이 겪는 가장 큰 고통은 실제 영상이 유포되었는지 여부를 떠나, 언제든 자신의 영상이 온라인상에 떠돌아다닐 수 있다는 ‘유포 불안’입니다. 이러한 불안감은 피해자들의 일상생활을 위협하고 정신적인 고통을 가중시키고 있습니다. 성평등가족부와 한국여성인권진흥원이 발간한 ‘2025 디지털성범죄 피해자 지원 보고서’에 따르면, 지난해 중앙 디지털성범죄피해자센터를 통해 지원받은 피해자는 총 1만637명으로 전년 대비 3.2% 증가했습니다. 이 중 20대가 49.1%(5226명), 10대가 28.5%(3032명)를 차지하며 전체 피해자의 77.6%(8258명)가 1020 세대에 집중되었습니다. 특히 AI 기술을 악용한 합성·편집(딥페이크 등) 피해는 저연령대에 집중되는 경향을 보였는데, 전체 합성·편집 피해자 1616명 중 10대와 20대가 무려 91.2%를 차지했습니다. 성별로는 여성 피해자가 97.8%로 압도적으로 많았으며, 이는 디지털 성범죄가 여성에게 더욱 심각한 피해를 야기하고 있음을 보여줍니다. 또한, 범죄 수법의 교묘화로 인해 가해자를 특정할 수 없는 ‘가해자 특정 불가’ 사례가 29.0%(3088명)로 가장 높은 비중을 차지했으며, 이는 전년 대비 약 21.1% 증가한 수치입니다. 이러한 현상은 국외 서버 유포와 불특정 다수에 의한 재가공·재유포가 용이한 디지털 환경의 특성을 반영하는 것으로 분석됩니다. 피해자들이 호소하는 가장 큰 고통 중 하나인 ‘유포 불안’은 4884건(27.7%)으로 전년에도 가장 많은 비중을 차지했으며, 이는 실제 유포 경험뿐만 아니라 딥페이크 기술 확산과 협박 등 사전 단계 범죄 증가로 인한 유포 가능성에 대한 공포를 느끼는 피해자가 늘었음을 의미합니다. 지난해 전체 피해지원 건수는 전년 대비 5.9% 증가한 35만2103건이었으며, 이 중 피해 영상물 삭제 지원이 90.3%(31만8020건)로 대부분을 차지했습니다. 피해 영상물 삭제 지원은 피해자 요청에 의한 삭제 지원이 80.9%(25만7257건)였고, 선제적 삭제 지원은 19.1%(6만763건)였습니다. 이에 대해 성평등부 관계자는 시스템 고도화를 통한 삭제 요청 자동화, 아동·청소년 온라인 성착취에 대한 선제적 대응을 위한 AI 시스템 구축 등 효율적이고 선제적인 대응 기반을 마련했다고 밝혔습니다. 향후 삭제 불응 및 반복 게재 웹사이트에 대한 제재 강화, 신속한 유통 차단 등 강력한 대응을 위해 오는 5월 관계기관 합동 ‘디지털성범죄 피해 통합 지원단’을 출범할 예정이라고 덧붙였습니다. 이러한 노력들은 딥페이크 기술을 악용한 디지털 성범죄로부터 피해자들을 보호하고, 안전한 온라인 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 딥페이크 성범죄는 단순한 호기심이나 금전적 이득을 넘어, 피해자의 인권을 심각하게 침해하는 중대한 범죄이므로, 사회 전체의 관심과 노력이 절실히 요구됩니다





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딥페이크 디지털 성범죄 AI 기술 성착취물 1020 세대

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