AI 대규모 자금조달에 글로벌 증시 패닉, 한국 증시도 변동성 장세 진입

글로벌 자산시장이 AI 기업들의 대규모 IPO 및 빅테크의 유상증자로 인한 자금 블랙홀과 금리 인상 가능성 증대로 패닉에 빠졌다. 미국 고용지표 호조로 인해 10일 CPI 발표가 분수령이 될 전망이며, 국내 증시도 삼성전자·SK하이닉스 중심의 '삼전닉스' 쏠림 구조 속에 글로벌 유동성 쇼티지 영향을 받아 하방 압력에 직면했다. 레버리지 ETF와 신용융자 확대로 변동성은 더욱 커질 수 있으나, 반도체 실적 전망이 훼손되지 않은 만큼 장기 하락장 진입은 아닐 것이라는 분석이 우세하다.

글로벌 자본시장이 패닉 상황에 직면한 가운데 AI 관련 기업들이 대규모 기업공개와 유상증자를 진행하며 자금 흡수 효과를 낳고 있다. 미국의 고용지표 호조로 금리 인상 가능성이 커지면서 글로벌 금리가 상승 압력을 받고 있으며, 이에 따라 글로벌 증시는 하방 압력과 변동성 확대에 직면해 있다.

특히 구글(850억 달러), 스페이스X(750억 달러)의 대규모 자금 조달에 이어 메타도 AI 투자 재원 마련을 위해 수백억 달러 규모 유상증자를 검토 중인 것으로 알려졌다. 이러한 흐름은 그간 한국 반도체 실적을 이끌었던 AI 투자 확대 동력에 대한 부담감을 키우고 있다. 빅테크의 조달비용 상승 우려로 인해 유상증자와 IPO가 이어지며 글로벌 자금이 대이동을 예고한 것이다. 이러한 우려 속에서 5일 미국 증시에서 필라델피아반도체지수는 10%가 넘는 급락을 기록했으며, AI 밸류체인에 속한 기업들도 동반 하락했다.

오라클은 9.59% 하락했고 데이터센터 관련주인 코어위브(-7.07%), 네비우스(-12.27%) 등이 강한 매도세를 보였다. 월가에서는 이번 급락을 장기 랠리에 따른 피로감과 차익실현 움직임이 고용지표 호조로 촉발된 '금리 인상 공포'와 결합된 결과로 해석하고 있다. 마크 해킷 네이션와이드 리서치 책임자는 AI 기업들의 실적은 인상적이지만 투자자들이 '성장률 정점'에 대한 근본적 의문을 제기하기 시작했다고 분석했다. 한국 증시도 이 충격을 고스란히 받았다.

MSCI 한국지수 ETF는 14.11% 급락했고 코스피 야간 선물은 8% 하한가를 기록했다. SK하이닉스와 삼성전자의 독일 GDR도 각각 20.5%, 15.02% 하락했다. 이에 따라 8일 개장하는 국내 증시가 '검은 월요일'이 될 수 있다는 우려가 제기된다. 특히 신용융자잔액이 37조원에 달하고 '삼전닉스' 중심의 레버리지 ETF에 큰 돈이 몰린 상황에서 변동성 확대 가능성이 높다.

그러나 이번 조정이 장기 하락장 진입을 의미하는 것은 아니라는 시각도 우세하다. 반도체 등 기업의 실적 전망 자체는 여전히 견고하다는 분석이다. 뱅크오브아메리카리서치의 사비타 수브라마니안은 기술섹터가 두 자릿수 이익 성장을 전망하지만 AI 에어포켓(일시적 가격 조정 구간) 발생 가능성이 있다고 지적했다. 김재승 현대차증권 연구원도 강세장의 근본적 이유가 훼손되지 않으면 변동성 확대 이후 빠른 회복이 가능하다고 말했다.

다만 10일 미국 5월 CPI 발표, 11일 ECB 통화정책회의, 16~17일 FOMC 회의 등 주요 금리 이벤트가 줄줄이 예정되어 있어 실적 모멘텀과 무관하게 변동성 장세는 당분간 이어질 전망이다. 특히 신임 연준 의장 케빈 워시의 첫 FOMC 이후 기자회견에서의 발언이 시장의 금리 전망에 중요한 변수로 작용할 것이다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI IPO 빅테크 유상증자 미국 금리인상 삼성전자 SK하이닉스 한국 증시 변동성 필라델피아반도체지수 MSCI 한국 레버리지 ETF 신용융자 FOMC CPI 글로벌 유동성

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

엔비디아, 한국 AI기술센터 설립 착수…젠슨 황 '서울 유력'(종합)(서울=연합뉴스) 권하영 기자=엔비디아가 한국에 인공지능(AI) 기술센터를 설립하기 위한 채용 절차에 본격 착수했다.

Read more »

엔비디아, 한국 AI기술센터 설립 착수…젠슨 황 “서울 유력”5일 엔비디아 채용 홈페이지에 따르면 엔비디아는 최근 서울 근무 조건으로 AI 기술센터 소속 피지컬 AI 담당 솔루션 아키텍트 채용 공고를 올렸다. 대학 및 공동 연구소의 핵심 파트너 연구자들과 함께 피지컬 AI 기술 협업을 수행할 예정이다. AI 기술센터는 엔비디아 본사가 현지 정부·대학·기업과 원천 기술을 공동 개발하고 국제 학회에 논문을 투고하는 핵심 연구개발(R&D) 시설이다.

Read more »

[게임위드인] 젠슨 황이 게임사 만나는 이유…피지컬 AI의 숨은 강자(서울=연합뉴스) 김주환 기자=로봇의 '뇌'를 만드는 피지컬 AI 시대에 게임산업이 가진 잠재력이 주목받고 있다.

Read more »

초유의 투표용지 부족사태…수요예측에 AI는 없었다(서울=연합뉴스) 홍준석 기자=이재명 정부가 '인공지능(AI) 민주정부'를 표방하며 행정 영역 전반에 걸쳐 AI 활용도를 높여온 것과 달리 ...

Read more »

젠슨 황, 오늘 잠실 마운드 오른다...게임업계와 AI 회동엔비디아 창업자 겸 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 방한 사흘째인 7일 잠실야구장 마운드에 오르는 데 이어 국내 게임·AI·로봇 업계 주요 인사들과 잇따라 만나며 광폭 행보를 이어간다. 김택진 엔씨 대표와 만나 AI 게임 개발, 디지털 휴먼, 시뮬레이션, 피지컬 AI 등 차세대 기술 협력 방안을 논의할 것으로 전망된다. 양측은 피지컬 AI 기반 휴머노이드 로봇과 엔비디아 AI 컴퓨팅 기술을 활용한 게임 산업 협력 방안 등을 주요 의제로 다룰 것으로 알려졌다.

Read more »

엔비디아 최고경영자, 한국에 AI 연구개발 거점 설립 plan엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 한국을 방문해 서울에 인공지능(AI) 연구개발 거점을 세우고, 새 AI 하드웨어 사업의 핵심 파트너로 삼겠다는 구상을 공개했다.

Read more »