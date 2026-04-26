AI 기판 시장 급성장, 삼성전기·LG이노텍 주가 폭등

AI 수요 증가로 인한 반도체 시장 활황이 기판 시장으로 확산되면서 삼성전기와 LG이노텍 등 관련 기업들의 주가가 급등하고 있습니다. 특히 AI 서버용 고사양 기판의 공급 부족 현상이 심화되면서 후발주자인 LG이노텍의 낙수 효과가 본격화되고 있으며, 증권가에서는 LG이노텍의 목표 주가를 상향 조정하고 있습니다.

반도체 시장의 활황세가 인공지능(AI)용 기판 시장으로 빠르게 확산되면서 관련 기업들의 주가 상승세가 두드러지고 있다. 특히 AI 서버에 사용되는 고사양 기판의 공급 부족 현상이 심화되면서 선두주자인 삼성전기 는 올해 들어 주가가 3배 이상 급등했다.

후발주자인 LG이노텍 역시 최근 며칠간 주가가 급등하며 낙수 효과를 체감하고 있다. 이러한 기판 공급 부족 현상은 고사양 제품뿐만 아니라 범용 제품으로까지 확산되면서 업계 전반의 주가 재평가가 가속화되는 모습이다. LG이노텍은 카메라 모듈 중심의 사업 구조로 인해 과거에는 스마트폰 업황에 실적이 크게 영향을 받는 저성장 부품주라는 인식이 강했다. 하지만 최근 기판 공급 부족 현상과 더불어 AI 서버용 초고성능 기판에 대한 수요 집중으로 인해 범용 기판 시장에서 LG이노텍의 수혜가 예상되고 있다.

글로벌 선두 기업들이 AI용 기판 생산에 집중하면서 서버용 CPU나 자율주행용 기판 등 하위 단계 제품의 공급 부족이 발생하고 있으며, LG이노텍은 이러한 틈새시장을 공략하여 수익성을 극대화할 수 있는 기회를 얻게 되었다. 증권가에서도 이러한 기대감을 반영하여 LG이노텍의 목표 주가를 상향 조정하는 추세이다. 삼성전기는 FC-BGA 공급 부족 속에서 대규모 투자를 진행하며 AI용 기판 시장 점유율 1위를 목표로 하고 있다. MLCC 부문에서도 AI 반도체 및 산업용 수요 증가로 공급 부족이 예상된다.

대덕전자 역시 FC-BGA 부문에서 공급자 우위를 바탕으로 높은 실적 성장이 기대된다. 전문가들은 FC-BGA와 MLCC 부문의 높은 가동률이 고부가가치 매출 증가로 이어질 것이라고 전망하며, 2분기 영업이익이 시장 예상치를 상회할 것으로 분석하고 있다. 전반적으로 AI 시장의 성장과 함께 기판 시장 또한 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상되며, 관련 기업들의 투자 확대와 기술 개발 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다. 특히, 데이터센터 확장과 자율주행차 시장의 발전은 기판 수요를 더욱 증가시킬 것으로 전망된다





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