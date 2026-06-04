AI 기본사회 논란, '모두의 AI' 무료 제공 정책 신중론 제기

정부의 전 국민 AI 무료 제공 사업인 '모두의 AI'가 비용, 성능, 책임等问题로 신중한 접근이 필요하다는 지적이 나왔다. 이재명 대통령과 배경훈 부총리 간에도 AI 접근권 보장과 시장 원리 사이에 시각 차이가 있다. 기업 주도로의 전환과 지속 가능성을 고려한 정책 설계가 요구된다.

김원배 논설위원은 지난달 20일 국무회의에서 이재명 대통령 의 공약인 AI 기본사회 구상의 일환인 ' 모두의 AI ' 사업 관련 대화가 눈길을 끌었다고 지적했다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 올해 11~12월을 목표로 서비스를 준비 중이며, 2028년까지는 확실히 무료로 제공하고 그 이후에는 기업이 주도해 서비스하게 될 것이라고 설명했다.

이에 이 대통령은 이후 유료화 시 모든 국민이 사용을 꺼리게 될 수 있다며 최소한의 AI 접근권은 보장하고 업그레이드 기능을 유료로 제공하는 방안을 제시했고, 배 부총리에게 효율성과 공정성을 조화시키라고 당부했다. 배 부총리의 발언은 정부가 초기 수요를 창출한 후 민간이 주도하는 산업정책적 관점인 반면, 이 대통령은 국민의 AI 접근권을 보장하는 기본사회 관점을 강조한 것으로 해석된다. 배 부총리는 지난달 29일 기자간담회에서 올해 말 시작하는 모두의 AI 서비스 계획을 공개했다. 챗봇뿐 아니라 AI 에이전트와 노년층 및 소외계층을 위한 특화 서비스도 제공하겠다는 내용이었다.

그러나 비용, 성능, 책임 문제가 신중히 검토되어야 한다. 무료 이용자 증가가 서비스 지속성을 자동으로 보장하지는 않는다. 생성형 AI 시대에는 데이터 기반 맞춤형 광고 모델이 적용되지 않아 막대한 추론 비용을 상쇄할 수익 구조가 불분명하다. 특히 AI 에이전트는 다단계 처리가 필요해 비용 예측이 어렵고 운영 부담이 크다.

또한 전 국민 서비스 수준의 기본 품질과 운영 안정성이 검증되지 않은 상황에서 에이전트 기능을 약속하는 것은 위험할 수 있다. 공공서비스와 결합 시 잘못된 정보로 행정적 피해가 발생할 수도 있으며, 정부가 무료 서비스를 내세울수록 오류에 대한 책임이 정부로 집중될 수 있다. 정부가 예산을 지원해 전 국민 무료 제공을 추진하는 구조에서 무료 사용량과 기능 제한 문제도 발생할 수 있다.

선정된 기업이 비용 부담으로 제한하면 불만이 정부로 향할 것이고, 정부가 요구하면 민간 서비스 설계와 가격 전략에 개입하게 되어 시장 왜곡을 초래할 수 있다. 2028년 이후에도 무료 서비스를 강제하면 혁신과 경쟁을 약화시킬 우려가 있다. 따라서 AI 접근권 확대를 위해 다른 방식이 모색되어야 한다. 정부가 범용 AI 서비스를 직접 제공하기보다 시장에서 검증된 서비스를 국민이 일정 수준 이용할 수 있도록 사용권을 제공하고, 취약계층과 공공서비스 영역에는 특화된 AI 지원을 할 것을 제안한다. 이렇게 해야 국민의 접근권을 넓히면서도 민간 경쟁을 살릴 수 있다.

대한민국이 IT 강국으로 도약하는 과정에서 지켜온 '지원하되 간섭하지 않는다'는 원칙은 AI 시대에도 여전히 유효하며, 모두의 AI가 제 기능을 하려면 무료 제공이라는 구호보다 지속 가능한 구조를 갖추는 것이 우선이다





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