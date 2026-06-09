AI 기반 교육의 확장과 신뢰성: 한국교육정보미디어학회 2026 춘계학술대회

한국교육정보미디어학회는 2026년 춘계학술대회를 개최했다. 이번 학술대회는 AI 기반 교육의 확장과 신뢰성을 주제로 진행됐다. 전국 교육계·학계·산업계 관계자 1100여 명이 참석했으며, 해외 석학과 국내 연구자, 교원, 산업계 전문가들이 인공지능(AI) 시대 미래 교육의 방향과 신뢰성을 논의했다. 학술대회에서는 생성형 AI, AI 에이전트, 확장현실(XR), 디지털 리터러시 등 미래 교육 관련 의제가 다뤄졌다. 교육·연구·산업 현장을 연결하는 학술 교류 프로그램도 운영됐다. 특히 별도 통역 장비 없이 강연과 토론을 들을 수 있도록 AI 기반 실시간 통역 기술이 적용됐다.

한국교육정보미디어학회는 2026년 춘계학술대회를 개최했다. 이번 학술대회는 AI 기반 교육의 확장과 신뢰성을 주제로 진행됐다. 전국 교육계·학계·산업계 관계자 1100여 명이 참석했으며, 해외 석학과 국내 연구자, 교원, 산업계 전문가들이 인공지능(AI) 시대 미래 교육의 방향과 신뢰성을 논의했다.

학술대회에서는 생성형 AI, AI 에이전트, 확장현실(XR), 디지털 리터러시 등 미래 교육 관련 의제가 다뤄졌다. 교육·연구·산업 현장을 연결하는 학술 교류 프로그램도 운영됐다. 특히 별도 통역 장비 없이 강연과 토론을 들을 수 있도록 AI 기반 실시간 통역 기술이 적용됐다. 개회식에서는 윤동섭 연세대 총장과 유현경 한국마이크로소프트 부사장이 축사를 했다.

기조강연에서는 송옌지에(Song Yanjie) 홍콩교육대 교수가 AI 기반 몰입형 학습환경의 발전 방향과 미래 교육 활용 가능성을 발표했다. 이어진 패널토론에서는 AI 시대 인간과 교육의 재설계 방안을 논의했다. 유주란(Yu-Ju Lan) 국립타이완사범대 석좌교수는 AI 시대 인간 중심 교육의 가치와 역할을 강조하며 기술과 인간의 공존 방향을 제안했다. 학술논문 발표와 포스터·미디어전도 진행됐다.

서울특별시교육청 특별세션, 에듀테크소프트랩 특별세션, 산·관·학 협력 연구개발(R&D) 세션도 마련돼 연구와 정책, 산업, 교육 현장을 연결하는 논의가 이어졌다. 학술대회 조직위원장을 맡은 김남주 연세대학교 교육학부 교수는 이번 학술대회는 AI 교육의 가능성과 한계를 함께 논의하고, AI 기술이 학술 교류와 교육 혁신을 어떻게 지원할 수 있는지 확인하는 자리였다고 설명했다





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