AI 국민배당금 논란의 본질, 초과세수 활용과 횡재세의 차이

김용범 정책실장의 국민배당금 제안이 기업 횡재세로 오인되어 발생한 정치적 논란과 시장 혼란을 분석하고, 초과 세수를 활용한 사회적 격차 해소라는 본래 취지를 상세히 설명합니다.

최근 인공지능(AI)과 반도체 산업의 폭발적인 성장은 글로벌 경제의 지형을 바꾸고 있으며, 한국 경제 역시 이러한 구조적 호황의 중심에 서 있습니다. 이러한 상황에서 김용범 청와대 정책실장이 제안한 '가칭 국민배당금 '이라는 개념은 우리 사회에 매우 뜨거운 논쟁을 불러일으켰습니다.

김 실장의 제안은 기본적으로 AI와 반도체 시장의 호황으로 인해 정부의 세수가 예상보다 크게 늘어나는 '초과 세수' 상황이 발생했을 때, 이를 어떻게 효율적이고 정의롭게 사용할 것인가에 대한 정책적 고민에서 출발했습니다. 하지만 이 제안이 언론을 통해 보도되는 과정에서 본래의 취지와는 다르게 'AI 횡재세'와 같은 기업에 대한 추가 과세 형태로 와전되었고, 이는 즉각적으로 금융 시장의 불안과 정치권의 격렬한 공방으로 이어졌습니다. 정치권의 반응은 매우 신속하고 날카로웠습니다.

국민의힘의 장동혁 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 제안을 강하게 비판하며, 기업이 거둔 이익을 정부가 강제로 빼앗아 나누어 주겠다는 발상은 공산당의 논리와 다름없다고 주장했습니다. 그는 기업의 혁신과 투자 의욕을 꺾는 정책이 결국 국가 경쟁력 약화로 이어질 것이라고 경고했습니다. 나경원 의원 또한 이번 발언을 '포퓰리즘 선언'으로 규정하며, 이로 인해 코스피 지수가 하락하고 수많은 개인 투자자들이 피해를 입었다고 비난했습니다. 그들은 정부가 손실은 국민에게 떠넘기면서 이익은 강제로 쪼개려는 '국가 주도의 약탈'을 시도하고 있다고 강하게 몰아붙였습니다.

이러한 정치적 공방은 시장의 변동성을 더욱 키웠으며, 일부 외신들조차 한국 정부가 AI 수익에 세금을 부과해 시민 배당금을 도입하려 한다고 보도하며 시장의 혼란을 가중시켰습니다. 그러나 사건의 실체를 면밀히 들여다보면, 김용범 실장이 제안한 것은 기업의 이익에 새로운 세금을 매기는 '횡재세'가 아니라, 이미 법정 세율에 따라 걷힌 세금 중 예상치를 상회하는 '초과 세수'의 활용 방안이었습니다. 김 실장은 자신의 SNS 글을 통해 '초과 세수가 없으면 국민배당금은 허황된 이야기'라고 명시하며, 새로운 과세 체계를 도입하려는 의도가 전혀 없음을 분명히 했습니다.

즉, 기업이 돈을 많이 벌어 자연스럽게 법인세 등 세수가 늘어났을 때, 그 남는 돈을 국가 부채 상환에 쓸 것인지, 국부펀드로 적립할 것인지, 아니면 국민에게 배당 형태로 돌려줄 것인지에 대한 '설계의 문제'를 제기한 것입니다. 이는 2021년과 2022년 반도체 호황기에 발생했던 초과 세수가 체계적인 원칙 없이 소진되었던 과거의 사례를 반복하지 않기 위한 선제적인 고민이었습니다. 더욱이 김 실장이 국민배당금을 언급한 핵심 이유는 AI 시대가 가져올 구조적인 양극화, 즉 'K자형 격차'에 대한 우려 때문이었습니다.

AI 기술의 발전은 특정 고숙련 노동자와 거대 기업에게는 막대한 부를 가져다주지만, 동시에 많은 일자리를 대체하고 소외된 계층의 경제적 기반을 무너뜨릴 위험이 있습니다. 따라서 AI 산업의 과실이 일부 기업의 전유물이 아니라, 지난 반세기 동안 전 국민이 함께 일구어온 산업 기반 위에서 가능했다는 점을 강조하며, 그 이익의 일부를 사회 안정성과 전환 비용 완화를 위해 사용하는 것이 체제 유지 비용의 성격을 갖는다고 주장한 것입니다. 이는 단순한 시혜적 분배가 아니라, 급격한 기술 변혁기에 사회적 갈등을 최소화하고 지속 가능한 성장을 도모하기 위한 전략적 선택이라는 논리입니다.

결국 이번 논란은 정책적 아이디어가 구체적인 실행 방안과 정교한 소통 과정 없이 제시되었을 때, 그것이 어떻게 시장과 정치권에서 왜곡될 수 있는지를 보여주는 사례가 되었습니다. 기업의 초과 이윤을 강제로 빼앗겠다는 주장은 사실과 다르지만, 정부가 거둬들인 막대한 세수를 어떻게 국민의 삶의 질 향상과 미래 산업 투자로 연결할 것인가에 대한 논의는 반드시 필요합니다. AI 시대의 경제적 성과를 어떻게 공유할 것인가에 대한 사회적 합의는 앞으로 우리 사회가 해결해야 할 가장 중요한 과제 중 하나가 될 것입니다.

단순한 이념적 대립을 넘어, 혁신을 저해하지 않으면서도 포용적 성장을 이룰 수 있는 정교한 정책 설계가 필요한 시점입니다





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