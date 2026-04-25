AI 광고 제작자의 고백: 찌꺼기가 아닌 꽃을 피우려면

AI를 활용한 광고 제작 경험을 공유하며, AI 콘텐츠 과잉 시대에 창작자의 역할과 책임에 대한 고민을 담았습니다. AI의 한계와 가능성을 탐구하고, 진정한 창의성을 위한 방향을 제시합니다.

저는 AI 광고 제작자입니다. 상업 광고 몇 편으로 쏠쏠한 수익도 냈고, 매달 AI 구독료로 50만 원 넘는 돈을 내고 있습니다. 기술 변화 의 시대를 그저 바라보기보다 적극적으로 파도에 올라탄 쪽에 가깝습니다.

하지만 여전히 누군가에게 'AI로 광고 만드는 일을 합니다'라고 말하기엔 낯부끄럽습니다. 사람들이 AI를 바라보는 시선이 그리 달갑지 않음을 알기 때문입니다. 명령어 몇 줄로 거저 돈을 번다는 인식입니다. 사실 저조차도 '딸깍' 누르는 수고만으로 쉽게 돈을 벌겠다는 얄팍한 심보로 이 일을 시작했습니다.

요즘 사람들은 무분별하게 양산된 AI 콘텐츠에 극심한 피로를 느낍니다. 인터넷에는 'AI 찌꺼기'라는 뜻의 'AI Slop'이라는 신조어까지 등장했습니다. 자잘한 음식물 쓰레기가 배수구를 꽉 막아버리듯, 영혼 없이 쏟아지는 콘텐츠들이 소통의 흐름을 방해합니다. 심지어 창작자들조차 '내가 아니라 AI가 만든 것'이라며 은근슬쩍 책임을 회피합니다.

이제는 우리 물음을 던질 때입니다. 과연 누가 창작자인가. 혹시 저는 기계의 보조자는 아닐까요. AI는 저의 의도에 관심이 없습니다.

초창기의 저는 포트폴리오를 거저 채우려고 AI 자동 템플릿도 써보고, 동일한 프롬프트로 몇 십 개의 장면을 생성해보기도 했습니다. 하지만 아무리 비슷한 프롬프트로 생성을 수십 번 돌려봤자 결과는 똑같았습니다. 찌꺼기의 양만 많아졌지, 발전은 없었습니다. 한 예를 들어보겠습니다.

저는 엿가락처럼 유연한 안경테 위에 앉은 소녀를 만들고 싶었습니다. 하지만 안경테가 엿가락처럼 유연하게 늘어날 수 있다는 것을 AI는 이해하지 못했습니다. 계속해서 이상한 것들만 만들어냈습니다. 머리에 쥐가 났습니다. 5초짜리 장면 하나를 놓고 3일 동안 씨름했습니다.

발상을 바꿨습니다. 꼭 안경테라고 설명해야 할까요?

'안경'이라는 단어를 쓰는 순간, AI는 자신이 가지고 있는 자료로 고집을 부리는 듯했습니다. 프롬프트를 바꿔보았습니다. 안경이라는 말을 빼고 단순한 플라스틱 소재 막대기로 바꿨습니다.

'PPSU 소재의 플라스틱 소재의 막대기 끝에 소녀가 걸터앉아 체중을 싣는다. 관이 유리공예처럼 쭈욱 늘어난다.

' 성공했습니다. 그제야 알았습니다. AI는 그것이 안경이건 뭐건 저의 의도에는 관심이 없었습니다. 그저 묘사한 대로 철저히 표현해주는 것이 그의 목적이었습니다.

그제야 제가 할 수 있는 것과 AI가 할 수 있는 것이 명확히 보였습니다. AI는 '양'은 채워줄 수 있어도, '질'을 담보하는 것은 저의 몫이었습니다. 어쩌면 양산형 콘텐츠를 만들고 있는 사람들 중에는 저처럼 '쉽게 한 몫' 벌어보려고 시작한 사람들이 있을지도 모릅니다. 허나 그들도 언젠가는 벽에 부딪힐 것입니다.

나와 같은 콘텐츠를 만드는 사람들이 수백, 수천 명입니다. 그들과 저를 차별화하는 것은 무엇인가. 사람들을 피곤하게 만드는 찌꺼기는 돈이 되지 않습니다. 결국 같은 재료가 배수구로 갈지 혹은 사람들의 접시 위에 오를지 정하는 것은 연장을 쥔 사람의 몫이었습니다.

한번은 고객에게 내 광고 서비스를 택한 이유를 물었습니다.

'사람들은 어차피 AI가 이질적이라는 것을 알잖아요. 그래서 차라리 비현실적인 연출을 하는 게 맘에 들어서요.

' 과일이 쏟아져나오는 걸쭉한 보라색 스무디 파도, 전광판을 뚫고 지나가는 방향제. 그가 맘에 들어한 장면들이었습니다. 소비자는 항상 똑똑합니다. 얼른 AI가 발전해서 허구와 현실을 구분할 수 없게 돼서 AI를 무시했던 사람들을 놀래켜주겠다던 제 맘을 부끄럽게 하는 말이었습다.

AI를 기다릴 것이 아니라 이질적인 이 자체로 무엇을 보여줄 수 있는가를 고민하는 것이 진정 사람들을 덜 피로하게 만드는 일이었습니다. 무조건적인 피로감부터 느낄 필요는 없습니다. 건전한 창작의 분위기를 만들기 위해서는 콘텐츠를 감상하는 사람의 역할도 제법 중요합니다. 물론 진짜보다 더 진짜 같은 가짜를 골라내려 눈에 불을 켜거나, '어차피 기계가 만든 것'이라며 무조건적인 피로감부터 느낄 필요는 없습니다.

오히려 우리의 상식으로는 쉽게 닿지 않는 기묘하고도 낯선 연출, 현실과 비현실이 섞여 만들어내는 그 이질감 자체를 하나의 새로운 장르로 즐겨보는 것은 어떨까요. 기계가 쏟아내는 수많은 조각들 중에서 어떤 것이 배수구를 막는 찌꺼기이고 어떤 것이 흥미로운 요리인지 가려내는 것은 결국 그것을 맛보고 향유하는 사람들의 안목입니다. 소비자가 기계의 속임수 대신 창작자의 의도를 읽어내고 진가를 알아볼 때, 창작자들 역시 기계 뒤에 숨어 쉽게 한 몫 챙기려는 얄팍한 시도를 멈출 수밖에 없습니다. 미술사에서 누가 더 똑같이 현실을 사진처럼 그리는가 경쟁하던 때가 있었습니다.

사실주의는 결국 입체주의와 추상주의로 나아갔습니다.

'이것이 내가 바라보는 세상'이라며 저마다 다른 시각을 뽐냈습니다. 피카소가 그러했고, 몬드리안이 그러했습니다. 그런 거창한 세상을 저에게 빗대는 것은 아닙니다. 다만, AI 시대의 많은 창작자들이 이러한 의지를 가질 때에 우리는 인공지능에 대한 두려움도, 막연한 거부감도 벗어날 수 있지 않을까요.

AI와 인간이 교차하는 과도기에 선 지금, 이제야 저는 조금씩 기계의 보조자가 아닌 창작자로서 꽃을 조금씩 피워나가고 있습니다





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