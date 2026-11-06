ADOR 전 대표 민희진, 하이브의 계약 주체 주장 반박… '승인 구조' 강조

NYT 기사 논란 속 하이브가 NewJeans 계약의 주체를 ADOR로 지목하자, 민희진 전 대표가 법적 승인 권한이 하이브에 있었음을 강조하며 책임을 반박했습니다.

OK Records 대표 민희진 이 6일 서울 종로구 교원챌린지홀에서 열린 기자회견을 통해 하이브 와의 Exclusive Contract(전속 계약) 분쟁에 대한 입장을 명확히 밝혔습니다. 뉴욕타임스 (NYT)가 NewJeans 멤버들의 계약 시 미성년자 보호 조항 누락 등 불공정 조건을 지적한 이후 양사의 책임 소재를 두고 공방이 격화되고 있는 상황입니다. 민 전 대표는 이날 하이브 측이 계약 체결 과정에서 주도적인 역할을 한 것이라고 주장한 것에 대해 정면으로 반박하며, 계약이 하이브 의 승인 없이는 체결될 수 없는 구조였다고 설명했습니다. 이는 하이브 가 아침 논평을 통해 민 전 대표와 당시 ADOR 임원진이 계약 체결 과정의 핵심 주체였다고 규정한 데 대한 즉각적인 대응이었습니다.

하이브 승인 절차에 따른 계약 구조

민희진 전 대표는 오후 발표한 입장문을 통해 당시 ADOR이 계약 조항을 검토할 수 있는 독립적인 법률 팀이나 전문가를 보유하고 있지 않았다고 명시했습니다. 당시 ADOR과 이를 지원하는 하이브 계열사들은 '공동 기능(Shared Function)' 구조하에 운영되었으며, 하이브는 창작 활동 외의 대부분 운영 시스템을 제공했습니다. 민 전 대표는 NewJeans의 전속 계약 초안이 하이브 법률팀에 의해 작성되었으며, 수정 역시 법률팀을 통해 이루어졌다고 주장했습니다. 또한 ADOR은 하이브와 NewJeans 부모님 사이에서 조율자 역할을 수행했을 뿐, 법률팀 변호사가 직접 설명과 설득 업무를 담당했다고 밝혔습니다.

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더욱이 민 전 대표는 계약 진행 과정에 하이브의 동의 없이는 어떠한 절차도 진행될 수 없었다고 강조했습니다. 하이브 법률팀, 최고재무책임자(CFO), 최고경영자(CEO)가 참여한 승인 절차가 필수적으로 요구되었으며, 이는 단순히 법률 자문을 제공하는 수준을 넘어선다고 설명했습니다. 당시 ADOR 이사회 구성원 3명 중 2명이 하이브 측 인력이었다는 점도 언급하며, 당시 대표가 하이브의 입장과는 다른 결정을 일방적으로 밀어붙이기 어려웠다고 덧붙였습니다.

계약 수정 거부와 하이브의 대응 논리

하이브 측이 ADOR의 전무 대표가 부모님이 요청한 계약 수정안을 거부한 이유를 문제제기한 것에 대해, 민 전 대표는 라벨 측이 전속 계약의 핵심 조항을 변경할 권한이 없었기 때문에 '해당 계약은 하이브 계열사 전체에서 공통으로 사용되는 양식'이라는 취지로 전달했다고 해명했습니다. 하이브가 계약 조건을 두고 부모님과 3개월에 걸쳐 충분한 협의가 이루어졌다고 반박한 점에 대해서는 "계약 과정 중 실제로 그러한 협의가 있었다"면서도, 해당 수정안은 단어의 명확화나 오해 감소를 위한 것이었을 뿐 핵심 조항의 작성 주체나 최종 승인 과정의 구조를 바꾸는 것은 아니었다고 지적했습니다.

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민 전 대표는 하이브의 논리가 "계약 서명자가 누구인가가 아니라, 핵심 조항을 어떻게 수립하고 변경할 수 있는가를 설명해야 한다"는 주장에 대해, 이는 책임을 민 전 대표 개인에게 전가하려는 시도라고 비판했습니다. 하이브 측이 계약이 양측 간의 충분한 논의 끝에 체결되었음을 법원 판결로도 인정받았다고 강조했으나, 민 전 대표는 이러한 주장이 계약의 실질적 결정 구조에 대한 본질을 흐리게 할 뿐이라 반박했습니다.

NYT 기사와 업계의 향후 전망

5일(현지 시간) 뉴욕타임스는 하이브의 자회사인 ADOR과 미성년자였을 때 NewJeans 멤버들이 체결한 전속 계약에 미성년자 보호 조항 누락 등 불공정한 조항이 포함되어 있다고 보도했습니다. 이에 하이브는 각 라벨이 하이브 법률팀이 제공하는 기본 전속 계약 템플릿을 참고하여 상대방 아티스트와 소통하고 정산 방식 등 핵심 사항을 결정한다고 해명하며, 계약이 양측 간 충분한 논의 끝에 체결되었음을 법원 판결로도 인정받았다고 재차 강조했습니다. 민희진 전 대표는 "하이브는 지금이라도 부당한 '모든 것이 희진 탓'이라는 이론을 넘어 서서 K-pop의 미래를 위해 책임감과 개선 의지를 보여야 한다"고 촉구하며, 양사의 공방이 K-pop 업계 전체에 미치는 영향에 대한 주시와 책임 있는 대응을 요구하고 있습니다.