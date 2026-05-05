ADB, 중동전쟁 장기화 시 한국 성장률 0.9%P 하락 전망…반도체 호황은 달라

아시아개발은행(ADB)이 중동 전쟁 장기화 시 한국 경제 성장률이 최대 0.9%포인트 하락할 수 있다고 전망했다. 다만 반도체 수출 호조가 이를 일부 상쇄할 것이라며 스태그플레이션 우려는 일축했다.

아시아개발은행( ADB )이 중동 전쟁 장기화 시 한국 경제에 미치는 영향에 대한 분석을 내놓았다. 앨버트 박 ADB 수석 이코노미스트 겸 사무총장은 우즈베키스탄 사마르칸트에서 열린 ADB 연차총회에서 한국은행 출장기자단과 간담회를 통해 중동 리스크가 한국 경제 성장을 둔화시키고 물가를 상승시키는 요인으로 작용할 수 있다고 밝혔다.

특히 중동 전쟁이 장기화될 경우 한국의 올해 경제 성장률이 최대 0.9%포인트 하락할 수 있다는 전망을 제시했다. 하지만 반도체 수출 호조가 이러한 부정적인 영향을 일부 상쇄할 수 있으며, 스태그플레이션 우려에 대해서는 선을 그었다. 박 수석은 한국의 원유 수입 의존도가 높아 고유가 상황이 지속될 경우 물가 상승 압력이 커지고, 이에 중앙은행이 금리 인상으로 대응하면서 경제 성장이 더욱 둔화될 수 있다고 분석했다.

ADB는 유가 상승을 고려한 새로운 기준 시나리오에서 올해 유가가 배럴당 평균 96달러, 내년에는 80달러에 이를 것으로 전망하며, 이 시나리오 하에서 한국의 경제 성장률이 올해 0.9%포인트, 내년에는 0.5%포인트 하락할 수 있다고 밝혔다. 다만 이는 반도체 수출 호조 등의 요인이 반영되지 않은 수치이며, 확정된 전망치는 아니라고 덧붙였다. 박 수석은 중동 분쟁으로 인한 성장률 하향 폭이 크기 때문에 반도체 호조에도 불구하고 성장률 전망이 낮아질 가능성이 높다고 언급했다. ADB는 7월에 수정된 경제 전망을 발표할 예정이다.

박 수석은 이번 반도체 경기 상승 사이클이 과거와는 근본적으로 다르다고 강조했다. 과거의 반도체 사이클이 특정 산업의 수요 증가에 의해 주도되었다면, 현재의 사이클은 인공지능(AI) 기술 발전이 핵심적인 동력이라는 것이다. AI로 인한 생산성 향상이 현실화된다면 반도체 사이클은 당분간 지속될 가능성이 크다고 전망했다. 그는 중동 전쟁의 영향으로 인한 물가 상승의 원인이 명확하며, 전쟁이 종결되면 시간이 걸리더라도 물가가 정상화될 것이기 때문에 스태그플레이션으로 단정하기는 어렵다고 설명했다.

즉, 일시적인 공급망 차질과 유가 상승으로 인한 물가 상승은 발생할 수 있지만, 근본적인 경제 구조의 문제가 아니므로 장기적인 스태그플레이션으로 이어질 가능성은 낮다는 것이다. 박 수석은 한국계 미국인 경제학자로, ADB에서 경제 전망 보고서 발간을 총괄하는 경제연구·개발영향국을 이끌고 있다. 그의 분석은 한국 경제에 대한 국제적인 시각을 제공하며, 정책 결정에 중요한 참고 자료가 될 것으로 기대된다. 종합적으로 볼 때, ADB는 중동 전쟁 장기화가 한국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 경고하면서도, 반도체 수출 호조와 AI 기술 발전이라는 긍정적인 요인도 함께 고려하고 있다.

따라서 한국 경제가 중동 리스크에 대응하고 반도체 산업의 경쟁력을 유지한다면, 성장 둔화를 최소화하고 경제 회복을 이룰 수 있을 것으로 전망된다. ADB는 7월에 발표될 수정된 경제 전망에서 이러한 요인들을 종합적으로 반영하여 보다 정확한 전망치를 제시할 예정이다. 또한, 박 수석은 한국 경제의 원유 수입 의존도가 높다는 점을 지적하며, 에너지 안보 강화의 중요성을 강조했다. 고유가 상황에 대한 대비책 마련과 함께, 에너지 효율성을 높이고 신재생에너지 개발을 확대하는 노력이 필요하다는 것이다.

이러한 노력은 한국 경제의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 과제가 될 것이다. ADB의 분석은 한국 경제가 직면한 도전과 기회를 명확하게 보여주며, 미래를 위한 전략 수립에 중요한 지침을 제공한다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ADB 중동전쟁 한국경제 성장률 반도체 스태그플레이션 앨버트 박

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

금리 여파…집값 2년 뒤 6~7% 떨어질 가능성산술적으로는 최근의 금리 인상으로 인한 집값 하락폭이 6∼7%에 이를 것이라는 분석이 가능하다.

Read more »

최고 시청률 기록하며 유종의 미 거둔 ‘우영우’, 이 드라마가 남긴 것들시청률 17.5% 로 유종의 미 거둔 ‘우영우’, 이 드라마가 남긴 것newsvop

Read more »

우영우가 떠났다, 우리 사회의 고민거리를 남기고중요한 건 드라마가 ‘어떤’ 판타지를 지향하는가, 얼마나 많은 시청자 시민을 그 판타지에 개입시켜 함께 숙의할 기회를 제공했는가의 문제다.

Read more »

중국 ‘아이폰 금지령’ 우려에···애플 3% 가까이 하락중국이 자국 내 아이폰 사용을 규제할 것이라는 우려가 나오면서 나스닥 시장이 0.9% 가까이 ...

Read more »

ADB, 올해 한국 성장률 0.9% 전망… 내년은 1.7% 성장 예상아시아개발은행(ADB)이 올해 한국 경제 성장률을 0.9%로, 내년은 1.7%로 전망하며, 긍정적 요인과 하방 리스크를 함께 고려했다. 한국은행은 올해 성장률을 1.0%로 상향 조정하고, 3분기 1.3% 성장률을 기록하며 긍정적인 신호를 보냈다.

Read more »

대만, 내년 4% 성장 달릴 때 한국은 1%대대만경제 눈부신 약진 예고 ADB, 대만 성장률 크게 상향 올해 7%, 내년 4% 성장 전망 한국은 올해 0.9%, 내년 1.7% AI반도체·설비투자가 성공요인 한국도 반도체 규제 대폭 풀어야

Read more »