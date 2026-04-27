ACSM, 근력 운동 지침 개정…주당 10세트 이상이 근육 증식 효과 최적

미국스포츠의학회(ACSM)가 17년 만에 발표한 새로운 근력 운동 지침은 근육 부위별로 주당 10세트 이상 수행할 때 근육 증식 효과가 가장 뚜렷하다는 점을 강조했다. 이번 지침은 2024년 10월까지 발표된 137개의 연구를 분석한 결과, 원심성 수축 운동이 구심성 수축 운동보다 더 효과적이며, 근력 강화에는 최대 중량의 80%를 드는 것이 효과적이라는 점을 밝혔다. 연구진은 근육 증식에는 주당 세트 수에 집중해야 하며, 노년층의 경우 저~중강도 운동량을 권고했다. 또한 운동시설 접근이 어려울 경우, 집에서 탄력밴드 운동만으로도 효과를 볼 수 있다는 점이 주목할 만하다.

근육은 단순한 운동 도구가 아닌 에너지 저장고이자 신진대사 조절기관으로, 근육량이 부족하면 혈당 조절력이 떨어지고 면역력이 저하될 수 있다. 최근 미국스포츠의학회( ACSM )가 17년 만에 발표한 새로운 근력 운동 지침은 더 많은 사람이 쉽게 효과를 볼 수 있도록 구성됐다.

이번 지침은 2024년 10월까지 발표된 137개의 연구를 분석한 결과, 근육 부위별로 주당 10세트 이상 수행할 때 근육 증식 효과가 가장 뚜렷하다는 점을 강조했다. 특히 원심성 수축 운동이 구심성 수축 운동보다 더 효과적이라는 사실이 밝혀졌다. 연구진은 근력 강화에는 최대 중량의 80%를 드는 것이 효과적이며, 근육 증식에는 주당 세트 수에 집중해야 한다고 조언했다. 노년층의 경우 최대 무게의 30~70%를 사용하고, 세트당 반복 횟수와 세트 수의 곱이 24회 이하인 저~중강도 운동량을 권고했다.

또한 운동시설 접근이 어려울 경우, 집에서 탄력밴드 운동만으로도 효과를 볼 수 있다는 점이 주목할 만하다. 근력 운동에도 수확체감의 법칙이 적용되어, 1회당 2~3세트, 주당 18~20세트를 넘어가면 효과가 정체되는 경향을 보였다. 운동 강도는 점진적으로 늘려가야 지속적인 개선이 가능하며, 유산소 운동과 근력 운동을 같이 할 경우 근력 운동을 먼저 하는 것이 더 효과적이다. 연구진은 근력 운동의 중요성과 접근성을 높이는 것이 건강한 노화와 질병 예방에 기여할 것으로 전망했다





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