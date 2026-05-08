ABD 레이블 론칭 뉴질랜드 걸그룹 뉴진스 불분명 행보

걸그룹 전문 신규 레이블 ‘ABD’ 론칭이 발표된 후, 뉴질랜드 걸그룹 뉴진스의 불분명 행보가 논란이 되고 있다. ABD의 대표이사로는 하이브 산하 레이블인 플레디스엔터테인먼트의 아티스트기획실장을 지낸 노지원 씨가 선임됐다. ABD는 올해 하반기 첫 걸그룹 론칭을 계획 중이며, 한성수 마스터 프로페셔널(Master Professional, MP)이 총괄 프로듀싱을 맡는다.

ABD의 사명은 브랜드 슬로건인 ‘어 볼드 드림’(A Bold Dream/ 담대한 꿈)의 약자로, ‘A와 B 다음 C가 아닌 D를 상상하는’ 유연하고 경쾌한 발상의 크리에이티브를 지향한다. 음악 본연의 즐거움을 추구하는 동시에 팬과 아티스트에 대한 깊은 이해를 바탕으로, K팝의 새로운 영역을 확장하는 것이 목표라는 설명이다. ABD의 대표이사로는 하이브 산하 레이블인 플레디스엔터테인먼트의 아티스트기획실장을 지낸 노지원 씨가 선임됐다. 그는 ABD의 경영 전반과 조직 구축을 총괄한다.

ABD는 올해 하반기 첫 걸그룹 론칭을 계획 중이다. 한성수 마스터 프로페셔널(Master Professional, MP)이 총괄 프로듀싱을 맡는다. ABD는 레이블별 전문성과 자율성을 강화하는 하이브 멀티 레이블 전략의 일환이다. 각 레이블이 독립적인 제작 시스템과 고유한 색깔을 유지하면서도 글로벌 시장 경쟁력을 확보하는 구조다.

일각에서는 ABD의 출범 시점을 두고 아쉽다는 반응도 나온다. 어도어 소속 그룹인 뉴진스가 법적 분쟁 이후 활동 재개를 준비 중인 가운데, 향후 행보가 명확히 정리되지 않은 상황에서 이같은 론칭이 발표됐기 때문이다. 이에 일부 팬들과 업계에서는 기존 아티스트 지원과 방향성 정리가 우선되어야 하는 것 아니냐는 의견도 제기되고 있다. 특히 전날 뉴진스 멤버 민지 합류 관련, ‘긍정적으로 협의 중’이라고 입장을 밝힌 지 하루 만에 이같은 소식을 발표한 점이 민감한 사안으로 떠오른다.

하이브 대표 걸그룹 뉴진스의 불안정한 상황이 이어지고 있는 가운데, 새 걸그룹 레이블 론칭이 가요계 어떤 영향을 불러일으킬지 귀추가 주목된다





