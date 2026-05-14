A씨 산업기술유출 혐의 무죄 선고 대법원 뒤집기

A씨에 대해 산업기술보호법 위반, 부정경쟁방지법 위반, 업무상 배임 혐의로 기소한 원심판결이 대법원에서 뒤집혔다. 대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 산업기술보호법 무죄 부분을 다시 심리하라며 사건을 서울중앙지법으로 돌려보냈다. A씨는 삼성엔지니어링에 근무하면서 삼성전자 화성 반도체공장 V1 라인의 초순수 시스템 시공 관리, 발주처 대응 업무 등을 담당하던 중, 중국 반도체 컨설팅 기업 ‘진세미(Jin Semiconductor)’로의 이직 제안을 받고 퇴사했다. 이후, 이직 후 사용할 목적으로 삼성엔지니어링의 친환경 초순수 제조 설비, 기자재의 상세 정보와 최적 설곗값 등을 자동으로 계산해 주는 ‘설계템플릿 파일’ 등을 개인 메일로 보내 유출한 것으로 조사됐다. 검찰은 해당 설계자료파일 3개를 담은 자신의 노트북을 갖고 중국으로 출국한 혐의로 기소됐다.

서울 서초구 대법원 청사에서 산업기술보호법 위반, 부정경쟁방지법 위반, 업무상 배임 혐의 로 기소된 A씨에 대해 징역 3년을 선고한 원심판결이 대법원에서 뒤집혔다. 대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 산업기술보호법 무죄 부분을 다시 심리하라며 사건을 서울중앙지법으로 돌려보냈다.

A씨는 삼성엔지니어링에 근무하면서 삼성전자 화성 반도체공장 V1 라인의 초순수 시스템 시공 관리, 발주처 대응 업무 등을 담당하던 중, 중국 반도체 컨설팅 기업 ‘진세미(Jin Semiconductor)’로의 이직 제안을 받고 퇴사했다. 이후, 이직 후 사용할 목적으로 삼성엔지니어링의 친환경 초순수 제조 설비, 기자재의 상세 정보와 최적 설곗값 등을 자동으로 계산해 주는 ‘설계템플릿 파일’ 등을 개인 메일로 보내 유출한 것으로 조사됐다. 검찰은 해당 설계자료파일 3개를 담은 자신의 노트북을 갖고 중국으로 출국한 혐의로 기소됐다.

대법원은 원심의 법리를 오해한 잘못이 있다고 판단, 산업기술보호법 위반 혐의를 무죄로 판단했다. 대법원은 ‘고효율 RO 시스템 최적 설계 기술’에 초순수 공정기술이 포함된다고 판단, 산업기술 유출의 죄가 성립한다는 취지다





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