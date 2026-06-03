97세 아버지와 함께한 지방선거 투표, 최고령자 기록과 투표 시스템 개선 필요성

제9회 전국동시지방선거 투표일에 97세 아버지를 모시고 투표소에 다녀온 경험을 담은 기사. 복잡한 투표 안내문과 후보자 홍보물, 고령 투표자의 불편함, 선거 시스템 개선 필요성을 제기한다.

오늘은 제9회 전국동시 지방선거 투표일이다. 투표 시작 시간인 오전 6시에 독산3동 주민센터에 마련된 투표소로 아버지를 모시고 갔다. 연로하신 아버지(97세)가 불편 없이 투표할 수 있도록 돕기 위해 서둘러 아침 일찍 이동한 것이다.

투표소에는 이미 몇 분이 대기하고 있었지만, 아버지는 가장 빠르게 투표한 최고령자로 기록될 것 같다. 투표 관리원들도 고령의 아버지를 정중하게 배려해주셔서 미안하면서도 고마웠다. 사실 오늘 투표를 하기까지 쉽지 않은 과정이 있었다. 2주 전 두꺼운 책자 형태의 투표안내문이 집에 도착했을 때 이를 펼쳐보고 깜짝 놀랐다. 후보자들의 홍보책자와 인쇄물은 한마디로 어지러움 그 자체였다.

아기 손바닥만 한 쪽지로 인쇄해 자신을 소개하는 후보도 여럿 있었고, 교육감 선거 공보 자료는 더욱 살펴보기 어려웠다. 후보자 번호도 없이 8명이 각각 보수와 진보, 중도를 대표한다며 자료를 냈고, 벽돌책 같은 투표 안내문을 얼마나 사람들이 꼼꼼히 살펴볼지 의문이었다. 선거 벽보는 우리 동네에서는 잘 보이지 않았고, 난립하는 후보자들의 현수막들이 길가나 동네 어귀에서 잠시 눈길을 끌었을 뿐이었다. 31개나 되는 후보자 책자를 모두 살펴보고 읽는 데만 두 시간이 걸렸고, 이를 아버지께 보고드리는 데도 한 시간이 더 필요했다. 아버지께 이번 선거에 투표하실 의향이 있는지 물었다.

복잡한 투표 방식에 만만치 않을 것 같아 여쭤본 것인데, 아버지는 투표가 당연하다고 단호히 말씀하셨다. 우문에 현답이었다. 아버지의 요청에 따라 이번 지방선거에서는 서울특별시장, 금천구청장, 서울시의원, 서울시의원 비례대표, 금천구의원(나선거구), 금천구의원 비례대표, 서울시교육감 등 무려 일곱 자리를 선출한다는 점을 정리해 드렸다. 아버지를 투표소에 안내한 것은 지난 대통령 선거를 포함해 모두 네 번째다. 90세가 넘으신 후에는 투표 과정에서 실수라도 하실까 봐 아들을 앞장세우셨고, 자식으로서도 투표소까지 모실 수 있어 다행이라고 생각한다.

고령의 투표자들에게는 투표 방법과 요령을 별도로 안내하거나 설명하는 자리가 필요하고, 어르신들을 투표장으로 편하게 수송하는 대책도 마련되어야 한다고 생각한다. 아버지처럼 연세가 높은 분들이 과연 투표를 제대로 할 수 있을지 걱정이 되기도 한다. 아버지가 다니는 경로당에서도 투표 열기가 예전 같지 않다는 얘기를 들었는데, 바깥의 시끄러운 선거 분위기와 달리 고령자들은 선거에 다소 냉담한 편이다. 여기에는 복잡한 선거 제도도 문제로 지적되고 있다.

아버지는 이번 투표가 마지막이 될지 모른다며 집을 나서셨다. 부자지관이라도 누구를 찍을지 표심에 대해 이야기하는 것을 자제하지만, 아버지는 누가 되더라도 지역에 헌신적으로 봉사하는 사람이 필요하다고 강조하셨다. 투표를 마치고 집에 돌아오니 일곱 시였다. 아버지는 이번 지방선거에서 자신이 무언가를 해냈다는 표정이었고, 오늘 자식으로서도 모처럼 보람을 느끼는 하루였다. 우리는 평소대로 조반을 먹기 시작했다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

지방선거 고령자 투표 투표 안내문 선거 시스템 노인 복지

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

제주삼다수 24년만에 첫 파업…27일부터 돌입지난해 10월 발생한 삼다수 공장 노동자 사망 사고를 계기로 지난 2월 노조가 설립됐다

Read more »

코로나19에 ‘공황상태’…인천공항 17년 만에 적자 예상코로나19 확산으로 인천공항의 일평균 여객은 4천여명으로, 이는 전년 대비 97.3%가량 감소한 수치

Read more »

전세계 휩쓰는 코로나 변종 'D614G'···바이러스 더 많이 배출바이러스 97%서 발견되는 돌연변이, 실험에선 3~9배 높은 전파력 보여

Read more »

[속보]코로나 신규 97명, 닷새 째 두자리…지역 발생 68명사회적 거리두기 1단계 완화 조치 첫날인 12일 코로나19 신규 환자가 97명 늘며 닷새 연속 두 자릿수 증가세를 유지했습니다.

Read more »

미국 97세 시장님 탄생···임기 끝마치면 ‘101세’페릴로 시장이 임기를 끝마치면 101세가 된다. 그는 매일 정장을 입고 승용차를 직접 운전해 시청으로 출근한다.

Read more »

밝히지 못한 이름들···우리는 아직 '위안부' 피해를 모른다현재 일본군 '위안부' 피해 생존자 7명 중 신원이 공개된 이는 총 5명으로, 박필근(97)·강일출(97)·이용수(97) 할머니 외에 두 명이

Read more »