94 people from 19 countries return by air after a period of hospital or home isolation

The repatriation of passengers from the cruise ship where a hantavirus cluster occurred has begun. Research to identify the source of the virus is expected to get underway in earnest.

94 사람들이 19개국에서 환기하는 중입니다. 헝가이스호(MV Hondius)에서 전파된 hantavirus 로 인해 환기하는 사람들이 테네리페 공항에 도착했습니다. 이들은 병역용 버스에 타고 환기하는 데 사용된 항공편에 타고 있습니다.

이 환기 운송은 여러 국가를 포함하여 매우 신중하게 관리되었습니다. 이 환기 운송에 참여한 23개국 인구의 약 150명 중 94명이 환기했습니다. WHO는 전 세계적으로 높은 위험을 가진 접촉자들을 분류하고, 이들의 건강을 최대 42일간 모니터링하도록 권고했습니다. 이 중 3명이 전해진 hantavirus 감염으로 사망했습니다.

프랑스에서는 5명의 승객 중 1명이 프랑스에 도착한 후 증상을 보이고, 감염 판정을 받았습니다. 프랑스 보건부 장관은 11일 발표에서 프랑스 여성이 감염 판정을 받은 것을 발표했습니다. 미국에서는 1명의 승객이 전해진 감염으로 미국에 도착한 후 증상을 보이지 않았지만, 감염 판정을 받았습니다. 스페인은 14명의 국적인을 병역용 병원에 입원시키고, 이들의 건강을 모니터링하고 있습니다.

이들은 단독 방에서 생활하며, 방문을 금지하고 PCR 검사를 받으며, 기타 절차를 거치고 있습니다. SINGAPORE는 2명의 SINGAPORE 국적인을 NCID에 입원시키고, 이들의 건강을 모니터링하고 있습니다. 이들은 단독 방에서 생활하며, PCR 검사를 받으며, 기타 절차를 거치고 있습니다. US CDC는 증상이 없으면 집에서 격리하도록 허용했습니다.

이 헝가이스호는 아르헨티나에서 출발하여 카보베르까지 항해 중이었습니다. WHO는 전해진 감염이 헝가이스호의 출발 전 또는 헝가이스호에 있는 동안 발생한 후에 전파된 것으로 보고 있습니다. WHO는 “이것은 COVID-19 대유행 수준이 아니지만, 전 세계적으로 높은 위험을 가진 상황”이라고 말했습니다. 일부 전문가들은 Ushuaia에서 처음으로 감염이 발생한 것으로 보고 있습니다.

그러나 Tierra del Fuego Province의 환경 건강 관리국장은 BBC에 “우리 지역에는 hantavirus를 전파하는 멀티털 뱀의 서식지가 없으며, 이 지역은도 아닙니다. ”라고 말했습니다. 아르헤인 정부는 Ushuaia로의 전문가 팀을 파견하여 Ushuaia에서 hantavirus를 추적하고, 멀티털 뱀의 존재 여부를 검증할 계획입니다





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