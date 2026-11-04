9월 경상수지 사상 최대 614억달러 흑자, 반도체 수출 견인

한국은행이 집계한 9월 경상수지 흑자는 614억6000만달러로 사상 최고치를 경신했습니다. 반도체 및 IT 수출 호조가 주요 원인이 되었으며 연간 전망치를 뛰어넘을 것으로 예상됩니다.

한국은행 이 5일 공개한 9월 국제수지 잠정 통계에 따르면, 우리나라의 경상수지 흑자 규모가 614억6000만달러를 기록해 사상 최고치를 다시 썼습니다. 이는 기존 최고 기록인 올해 6월의 497억3000만달러를 크게 상회하는 수치로, 월간 기준 600억달러를 돌파한 것은 대한민국 경제 사상 처음 있는 일입니다.

IT 수출 호조가 견인한 역사적 기록

이번 기록적 흑자는 반도체를 중심 축으로 한 정보기술(IT) 부문의 강한 수출 성장이 직접적인 원인입니다. 9월 한 달간 상품수지는 627억5000만달러의 흑자를 달성하며 역시 사상 최댓값을 기록했습니다. 이는 지난 6월 478억9000만달러의 기존 최대치를 가볍게 뛰어넘는 것입니다.

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상품 수출액만 따져도 1307억2000만달러를 달성해 4개월 연속 1000억달러 선을 유지했습니다. 특히 정보기술 품목의 수출액은 전년 동월 대비 무려 195.8%나 급증했으며, 비정보기술 품목 역시 13.4%의 두 자릿수 증가율을 보이며 수출 성장은 다각화된 양상을 보였습니다.

수입 확대와 서비스 수지 적자의 양상

수입 증가세도 뚜렷하게 나타났습니다. 원자재 수입은 21.3%, 자본재 수입은 42.3% 증가하는 등 주요 원자재 및 설비 투자재 수요가 이어졌습니다. 소비재 수입 역시 2.0% 늘어나며 전체 상품 수입 규모는 679억7000만달러로 확대되었습니다.

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서비스 수지는 33억5000만달러의 적자를 기록했습니다. 이는 전월 대비 선박 용선료 상승으로 운송수지 흑자 규모가 1억3000달러로 축소된 영향이 큽니다. 또한 지식재산권 사용료 수지에서는 7억7000만달러의 적자가 발생하며 전체 서비스 수지 적자를 부각시켰습니다.

여행 및 소득 수지 동향 분석

여행수지는 전년 대비 큰 변화 없이 7억7000만달러의 적자를 보였습니다. 한국은행은 여름철 해외여행 성수기가 종료되면서 입국자수와 출국자수가 모두 감소한 것이 주요인으로 분석했습니다. 이는 전월과 유사한 수준으로, 계절적 요인에 따른 자연스러운 조정으로 보입니다.

본원소득수지는 26억5000만달러의 흑자를 기록하며 흑자 규모가 확대되었습니다. 특히 배당소득수지에서 22억4000만달러의 흑자가 발생했는데, 이는 전월의 증권투자 분기배당 지급(5월, 8월, 11월 집중)에 따른 계절적 영향이 소멸되면서 흑자 폭이 커진 결과입니다.

금융계정 순자산 증가와 향후 전망

금융계정 순자산은 543억4000만달러 증가하며 역대 1위를 기록했습니다. 직전 최대 기록인 6월의 467억1000만달러를 넘어서는 급성장이었습니다. 내국인의 해외증권투자는 주식 순매수 지속과 채권투자 증가로 증가폭이 166억3000만달러에 달해 역대 2위를 기록했습니다.

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반면 외국인들의 국내 증권투자는 주식을 중심으로 매도 흐름이 이어졌습니다. 한은은 올해 1~9월 누적 경상수지 흑자가 3406억6000만달러에 달한다고 밝혔습니다. 연간 흑자 전망치 4500억달러를 현재 흐름으로 볼 때 상회할 가능성이 매우 높은 상황입니다.