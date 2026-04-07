8일부터 전국 공영주차장 '승용차 5부제' 시행: 대상, 예외, 궁금증 Q&A

중동전쟁 장기화로 인한 유가 급등에 대응하여 정부가 전국 공영주차장에 '승용차 5부제'를 시행합니다. 시행 대상, 예외 차량, 관련 궁금증을 Q&A로 정리하여 시민들의 혼란을 줄이고자 합니다. 공공기관 2부제(홀짝제)도 함께 시행됩니다.

8일부터 전국 공영주차장 을 대상으로 ' 승용차 5부제 '가 시행됩니다. 중동전쟁 장기화로 인한 원유 자원 안보 위기 경보가 '경계'로 상향되면서 정부가 내놓은 조치의 일환입니다. 이로 인해 공공 부문은 기존 차량 5부제 에서 2부제( 홀짝제 )로 강화됩니다. 시행 첫날인 8일 수요일에는 차량 번호 끝자리가 3번 또는 8번인 차량은 공영주차장 을 이용할 수 없게 됩니다. 이 정책 시행에 따른 궁금증을 해소하기 위해 기후에너지환경부 등의 설명을 토대로 공영주차장 5부제 , 공공 2부제에 대한 Q&A를 통해 자세히 알아보겠습니다.\우선, 5부제 가 적용되는 공영주차장 의 범위를 살펴보겠습니다. 전국적으로 공공기관이 운영하는 노상 및 노외 유료주차장 약 3만 곳, 총 100만 면 정도가 5부제 대상입니다. 그러나 모든 공영주차장 에 5부제 가 일괄적으로 적용되는 것은 아닙니다. 전통시장, 관광지 인근 주차장, 환승주차장처럼 경제 활동이나 대중교통 이용에 필수적인 곳은 예외로 지정됩니다.

또한, 주차난이 예상되는 곳이나 교통량이 적어 5부제의 실효성이 떨어지는 곳 역시 공공기관장의 판단에 따라 제외될 수 있습니다. 기후부는 '거주자 우선 주차구역' 역시 주민들의 필수 공간으로 간주하여 5부제 적용 대상에서 제외할 것을 권고했습니다. 서울시의 경우, 75개 공영주차장에 5부제를 시행하지만, 전통시장과 가깝거나 주요 상권, 주택가에 위치한 33곳은 예외로 운영합니다. 따라서, 이용하고자 하는 공영주차장이 5부제 대상인지 여부는 개별적으로 확인해야 합니다. 기후부는 공공기관에 네이버, 카카오 지도 등에서 관련 정보를 제공하도록 지침을 내렸지만, 아직까지는 완벽하게 적용되지 않은 상황입니다. 현재는 '서울시 주차정보안내시스템'(parking.seoul.go.kr)에서 서울시내 공영주차장 5부제 정보를 확인할 수 있습니다. 5부제 대상 여부를 확인하는 것은 정책 시행 초기에는 다소 번거로울 수 있지만, 관련 정보가 점차 확대되면서 시민들의 불편함이 줄어들 것으로 예상됩니다.\다음으로, 공영주차장 출입이 허용되는 차량에 대해 자세히 알아보겠습니다. 5부제는 10인승 이하의 승용차를 대상으로 합니다. 단, 토요일, 일요일, 공휴일에는 5부제가 적용되지 않습니다. 또한, 모든 차량이 5부제의 적용을 받는 것은 아닙니다. 장애인(동승 포함), 국가유공자, 임산부, 미취학 유아 동승 차량은 예외로 인정됩니다. 의료, 경찰, 소방 등 특수 목적 차량 역시 5부제와 관계없이 출입이 가능합니다. 친환경 차량의 경우, 전기차와 수소차는 5부제에서 제외되지만, 경차와 하이브리드 차량은 5부제 적용 대상입니다. 5부제 적용 예외 차량으로 인정받기 위해서는 공영주차장을 운영하는 공공기관에 관련 서류를 제출하고 비표를 발급받아야 합니다. 다만, 장애인 승용차, 전기차, 수소차 등 예외 대상임을 쉽게 알 수 있는 차량은 별도의 비표 부착 없이도 주차를 이용할 수 있습니다. 생계 등을 이유로 공영주차장 이용이 불가피한 경우에는, 관련 증빙 서류를 제출하여 예외 적용 여부를 판단받은 후 비표를 발급받을 수 있습니다. 유아 동승 차량의 경우, 미취학 아동이 실제로 탑승하지 않더라도, 어린이집, 유치원 재원 증명서 등을 제시하면 주차장 이용이 가능합니다. 무인 주차장의 경우, 제외 차량은 사전에 비표를 발급받아야 합니다. 정기권 차량의 경우, 구매 시점에 따라 5부제 적용 여부가 달라집니다. 5부제 정책 발표일인 1일 이전에 정기권을 구매한 차량은 기간 만료 시까지 출입 제한을 받지 않습니다. 2일 이후 정기권을 구매하는 경우에는 갱신 시 5부제 이행에 동의해야 발급받을 수 있습니다. 마지막으로, 공공기관 방문 시 홀짝제 적용 여부에 대해 알아보겠습니다. 공영주차장 5부제와 별개로 공공기관은 차량 2부제(홀짝제)를 시행합니다. 이는 직원 차량뿐만 아니라 관용 차량에도 적용됩니다. 다만, 민원인 차량은 승용차 5부제가 적용됩니다





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공영주차장 5부제 홀짝제 승용차 유류 주차

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