8년 만의 방한 북한 내고향여자축구단 입국과 AFC 챔피언스리그 도전

북한 내고향여자축구단이 8년 만에 AFC 여자 챔피언스리그 출전을 위해 한국을 방문했습니다. 환영 인파의 뜨거운 관심에도 불구하고 냉랭한 분위기 속에 입국한 선수단은 수원에서 수원FC 위민과 남북 클럽 대결을 펼칠 예정입니다.

인천국제공항 의 입국장은 오랜 기다림과 설렘, 그리고 묘한 긴장감이 교차하는 공간이었습니다. 8년이라는 긴 세월을 지나 다시금 한국 땅을 밟게 된 북한 스포츠 선수단, 내고향여자축구단 의 입국 소식에 많은 이들이 발걸음을 재촉했습니다. 17일 오후 2시 20분경, 중국국제항공편을 통해 도착한 선수단이 모습을 드러내기 전부터 공항에는 이미 뜨거운 열기가 가득했습니다.

인천이북실향민도움회와 인천함북도민회 같은 실향민 단체들은 물론, 자주통일평화연대를 비롯한 여러 시민단체 회원들이 입국장에 운집하여 북측 선수들을 맞이할 준비를 마친 상태였습니다. 이들은 내고향여자축구단 여러분 환영합니다라는 문구가 선명하게 적힌 현수막을 높이 들고, 북측 선수들이 나타나기만을 간절히 기다렸습니다. 붉게 상기된 얼굴로 환영한다는 인사를 수차례 연습하며, 오랜만에 만나는 동포에 대한 그리움과 반가움을 표출했습니다. 하지만 정작 입국장에 모습을 드러낸 내고향 선수단의 분위기는 환영단의 기대와는 전혀 달랐습니다.

짙은 감색 정장을 갖춰 입은 현철윤 단장과 리유일 감독을 비롯한 스태프들과 선수들은 입국하는 순간부터 공항을 빠져나가는 순간까지 단 한 번의 미소도 보이지 않았습니다. 그들은 굳은 표정으로 앞만 응시하며 빠르게 걸음을 옮겼으며, 옆에서 외치는 뜨거운 환영 인사와 취재진의 질문에도 전혀 반응하지 않았습니다. 실향민들이 건네는 따뜻한 인사말에 눈길 한 번 주지 않은 채, 선수단이 입국장에 들어서서 출구로 완전히 나가는 데 걸린 시간은 불과 1분 남짓에 불과했습니다. 이들은 미리 준비된 차량에 빠르게 탑승하여 현장을 떠났으며, 남겨진 환영단과 시민들은 짙은 아쉬움을 감추지 못했습니다.

특히 인천이북실향민도움회의 이인철 회장은 우리가 한 핏줄인 배달의 민족인데 어떻게 연을 끊을 수 있겠느냐며, 두 개의 국가로 완전히 갈라지려는 움직임에 동의할 수 없다는 안타까운 심경을 토로했습니다. 이날 현장에는 안전 유지를 위해 약 50명의 경력이 배치되었고, 취재진과 환영단 100여 명이 함께하며 북측 선수단의 짧은 방문 순간을 기록했습니다. 이번 방한은 단순한 스포츠 경기 출전 이상의 상징적인 의미를 지닙니다. 통일부에 따르면 이번에 입국한 내고향 선수단은 선수 23명과 스태프 12명을 포함해 총 35명으로 구성되었습니다.

당초 정부가 승인했던 39명 중 예비선수 4명이 제외된 규모입니다. 특히 이번 방문은 2018년 12월 국제탁구연맹 월드투어 그랜드파이널스 이후 약 8년 만에 북한 스포츠 선수단이 남측을 찾은 사례이며, 여자 축구 종목으로만 한정하면 2014년 인천 아시안게임 이후 무려 12년 만의 방문이라는 점에서 주목할 만합니다. 입국 절차 또한 남북교류협력법에 따라 엄격하게 진행되었습니다. 북한 주민은 일반적인 여권 대신 남한 방문증명서를 통해 신원을 확인받는데, 이번 선수단 역시 이 절차를 거쳤으며 일부가 제시한 북측 여권은 참고 자료로만 활용되었습니다.

선수단은 평양을 떠나 중국 베이징의 북한대사관 인근에서 사전 훈련을 소화한 뒤 인천으로 들어오는 경로를 택했습니다. 내고향여자축구단이 한국을 찾은 목적은 수원종합운동장에서 개최되는 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 토너먼트 출전입니다. 오는 20일부터 23일까지 진행되는 이번 대회에서 내고향은 강력한 우승 후보로 평가받고 있습니다. 특히 20일 오후 7시에 예정된 수원FC 위민과의 경기는 남북 클럽 간의 자존심 대결로 펼쳐져 많은 축구 팬들의 관심을 끌고 있습니다.

같은 날 오후 2시에는 호주의 멜버른 시티 FC와 일본의 도쿄 베르디가 맞붙으며, 이들 경기에서 승리한 팀들이 23일 오후 2시에 최종 우승컵을 두고 격돌하게 됩니다. 이번 대회의 우승 상금은 100만 달러, 준우승 상금은 50만 달러에 달해 선수들의 동기부여 또한 매우 높을 것으로 보입니다. 한편, 국내 200여 개 민간 단체가 결성한 2026 AFC-AWCL 여자축구 공동응원단은 남북 양 팀 모두를 응원하겠다는 입장을 밝혔습니다.

이들은 경기장에서의 치열한 경쟁 속에서도 따뜻한 우의를 나눌 수 있기를 바라며, 승패와 상관없이 스포츠를 통한 화합과 평화의 가능성을 확인하고 싶다는 염원을 담아 이번 대회를 지지하고 있습니다





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내고향여자축구단 AFC여자챔피언스리그 남북스포츠교류 수원FC위민 인천국제공항

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