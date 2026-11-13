79세 이스라엘 여성 타마르 플라이슈만의 칼란디야 검문소 평화행동

홀로코스트 생존자의 조카인 타마르 플라이슈만이 20년간 팔레스타인 아이들과 교감하며 점령 현실을 외면하지 않는 이유와 정치적 메시지를 전한다.

79세 이스라엘 여성 타마르 플라이슈만 이 예루살렘 북부 칼란디야 검문소 에서 팔레스타인 주민들과의 인간적 교류를 통해 평화와 연대를 실천하고 있다. 그는 비닐봉지에 담긴 사진과 테니스공을 나누며 아이들에게 존재감을 확인시켜주고, 이스라엘 사회에서 소수인 팔레스타인 지지 입장을 견지한다. 그의 행동은 단순한 호의를 넘어 점령 현실에 대한 정치적 메시지를 담은 지속적인 저항의 형태이다.

타마르 플라이슈만의 검문소 일상과 아이들과의 연결

타마르 플라이슈만은 매달 27일과 같은 날짜에 칼란디야 검문소를 방문하며 20년 동안 팔레스타인 아이들과 청년들에게 사진을 건넸다. 이 과정에서 12세 소녀 나딘은 지난달 제공받은 사진을 집에 액자로 걸어두었다고 알렸고, 14세 소년 하밋은 추가 촬영을 요청하며 환하게 웃었다. 타마르는 60세 택시 기사 무사에게 안부를 묻고, 케밥 노점상 및 14세 소년 아담 등 지역 주민들과 친구처럼 지낸다.

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그는 소년 아담이 가난으로 인해 학교를 떠나 아침부터 저녁까지 비스킷을 판매하는 현실을 인지하며, 아이들의 머리를 쓰다듬고 손을 잡는 행위로 위로를 전한다. 타마르는 총을 메지 않고 웃으며 대화하는 이스라엘인임을 강조하며, 팔레스타인 아이들이 이스라엘 군인이 아닌 인간으로서의 자신을 기억하기를 바란다.

마흐솜 워치 활동과 이브라힘 사건이 준 충격

타마르 플라이슈만은 2001년 설립된 이스라엘 여성 인권단체 마흐솜 워치의 회원으로, 서안지구 검문소에서 벌어지는 인권 침해를 관찰하고 기록해왔다. 그의 활동의 시작은 격주로 열리는 재판 참관 중 팔레스타인인 소년 이브라힘을 만나게 되면서였다. 칼란디야 난민캠프 출신인 이브라힘은 도로 충돌방지대를 흔들었다는 이유로 징역 16개월을 선고받았다.

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재판정에서 서로의 시선이 마주쳤을 때, 타마르는 충격에 빠졌지만 이브라힘은 아는 사람이 생긴 반가움을 드러냈다. 이 사건 이후 타마르는 이브라힘과 다시 만나지 못했으나, 그의 얼굴이 머리를 떠나지 않으며 칼란디야의 아이들에게 사진을 찍어주는 행위를 계속하게 되었다. 이브라힘의 현재 상황은 언급되지 않았으나, 타마르는 그를 통해 점령의 고통을 직접적으로 인지하게 되었다.

홀로코스트 생존자 이모의 영향과 모셰의 의미

타마르 플라이슈만의 이모는 12살 때 아우슈비츠로 끌려간 홀로코스트 생존자로, 86세로 세상을 떠났다. 이모는 가스실을 피하고 노역장으로 이동하는 과정에서 독일군 병사가 매일 속삭인 참아야 해를 듣고 모셰라고 불렀다. 이후 러시아군이 독일군을 처형할 때 유대인 소녀들이 모셰 앞을 막아선 일이 그에게 깊은 인상을 남겼다.

타마르가 이모에게 칼란디야에서의 활동, 즉 팔레스타인 아이들과의 교감이 그들에게 도움이 되는지 질문하자, 이모는 타마르가 모셰라고 말하며 지지를 보냈다. 타마르는 자신을 모셰라고 부르지는 않지만, 이모의 유산인 책임감을 바탕으로 팔레스타인인들의 권리를 위해 노력하고 있다. 그는 팔레스타인에 권리가 주어져야만 상황이 달라진다고 믿으며, 낙관보다는 비관에 익숙한 상태를 유지한다.

헤브론 사건 영향과 이스라엘에 대한 압박 요청

최근 23일 서안지구 헤브론에서 발생한 총격 사건으로 이스라엘군 두 명이 사망하고 범인 두 명이 사살되는 일이 있었다. 이에 대해 택시 기사 무사는 사람들이 택시를 타지 않을 정도로 일이 줄어들었다고 언급했다. 타마르는 지난 달 27일 예루살렘 북쪽 칼란디야 검문소에서 철책을 따라 걷다가 지역 주민들과 대화를 나눴다.

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타마르는 이스라엘 사회에서 팔레스타인을 지지하는 극소수 입장이며, 최근 선거가 팔레스타인인들의 삶과 무관하다고 평가한다. 그는 선거 투표용지에 지옥에나 가라라는 메시지를 담고 싶었다고 밝혔다. 한국의 독자들에게 이스라엘에 압박을 가해달라고 요청하며, 이스라엘의 미래는 세계에 달려 있다는 신념을 재확인했다.