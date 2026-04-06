78세, 수영장에 나타난 용감한 신입 회원: 늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다

78세의 새로운 수영 회원과의 만남을 통해 늦은 나이에도 새로운 도전을 시작하는 용기와 그 과정에서 느끼는 즐거움, 그리고 함께 응원하는 수영반 회원들의 따뜻한 연대감을 담은 이야기.

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하지만 수영을 하는 다른 사람들을 보며 용기를 얻어 수영을 시작했고, 늦은 나이에도 불구하고 새로운 도전을 결심한 그의 용기에 모두가 감탄했습니다. \그의 이야기를 들으며 우리 회원들은 각자 수영을 시작했던 시기를 떠올렸습니다. 50대 후반에 시작한 회원들이 많았고, 60대에 시작한 저와 같은 회원들도 있었습니다. 모두 늦었다고 생각했지만, 78세의 신입 회원을 보며 용기를 얻고 긍정적인 마음으로 서로를 격려했습니다. 한 회원은 아쿠아로빅을 포기하려다가 수영으로 바꾼 경험을 공유하며 공감대를 형성했습니다. 저 역시 50대 초반에 수영을 시작했다가 물에 대한 두려움으로 중단하고, 60대에 다시 시작했던 경험을 이야기했습니다. 두 번째 도전에도 불구하고 물 공포증은 사라지지 않았지만, 포기하지 않고 수영을 이어가고 있습니다. 현재 우리들은 60대 후반에서 70대 초반, 그리고 70대 중반의 나이로, 10년에서 16년 동안 수영을 해왔습니다. 예전에 성당에서 만난 후배가 운동을 시작하고 싶어하며 아쿠아로빅을 제안했을 때, 저는 수영을 먼저 배울 것을 권했습니다. 수영은 기술이 필요하기 때문에 젊을 때 시작하는 것이 좋다는 생각에서였습니다. \78세 신입 회원은 우리 옆 레인에서 수영을 했습니다. 그의 발차기를 보며 감탄했고, 초보임에도 불구하고 포기하지 않고 수영을 즐기는 그의 모습에 응원을 보냈습니다. 그의 용기와 열정은 우리에게도 큰 영감을 주었습니다. 수영을 배우는 것은 쉽지 않지만, 그는 즐겁게 배우고 있었습니다. 늦은 나이에도 새로운 도전을 시작한 그의 열정에 박수를 보내며, 그가 수영을 포기하지 않고 계속 즐기기를 바랍니다. 이 이야기는 나이와 상관없이 새로운 도전을 할 수 있다는 것을 보여줍니다. 또한, 서로에게 힘이 되어주는 수영반 회원들의 따뜻한 연대감을 보여줍니다. 앞으로도 우리는 서로에게 용기를 주고받으며 건강하고 즐거운 수영 생활을 이어갈 것입니다





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