731부대의 끔찍한 진실: 생체실험과 역사의 그림자

일본 관동군 731부대의 생체실험 만행을 다룬 영화 '731부대'를 통해 잊혀진 역사의 진실을 조명하고, 전쟁의 잔혹함과 비인간성을 고발합니다.

마루타(丸太)는 원래 벌목해 목재로 다듬은 통나무를 뜻하는 일본어였지만, 현재는 생체실험 에 쓰이는 인간, 즉 실험체로 이용되고 버려지는 피해자를 의미하는 경우가 많습니다. 1940년대 만주에 주둔하던 일본제국 관동군에는 '방역 급수부'라는 세균전 부대가 있었습니다.

이 부대는 훗날 731부대로 불리게 되었으며, 표면적으로는 급수나 방역, 생화학전 대응을 위한 것이었지만, 실제로는 생화학무기 개발이 주된 목표였습니다. 2차대전 당시 극동 대소련 전선을 유지하고 한반도와 점령한 중국 도시, 일본 본토를 방위하기 위해 만주는 전략적으로 중요한 지역이었지만, 전황이 악화되면서 더욱 효과적인 비대칭무기의 필요성이 대두되었습니다. 생화학무기는 많은 실험과 인간과 가까운 생명의 희생을 필요로 했고, 731부대는 이러한 요구에 부응하기 위해 끔찍한 생체실험을 자행했습니다.

이시이 시로는 731부대의 지휘관으로, 흑사병, 천연두, 매독, 임질, 콜레라 등의 원인균을 인간에게 주입하는 실험을 총괄했습니다. 실험 대상은 중국 민중, 조선인 독립운동가, 소련인 등이었으며, 확인된 피해자만 40여 명의 독립운동가가 포함되어 있습니다. 연구에 따르면 731부대에서 실험으로 사망한 사람은 최소 3000명에서 1만 명에 달하며, 부대 밖 생물무기 사용으로 인한 사망자는 그 수십 배에 이르는 것으로 추정됩니다. 1991년에 제작된 영화 '731부대'는 이러한 만행을 다룬 작품으로, 고어적인 성격이 강하며 생체실험 장면을 재현하고 잔인한 액션 연출을 가미한 것이 특징입니다.

특히 한국에서는 '마루타'라는 단어가 널리 알려진 만큼, 영화 제목 앞에 '마루타 디 오리지널'을 붙여 출시되었습니다. 당시 비디오가게에서는 청소년관람불가 등급임에도 불구하고 역사의식 고취나 반일감정 등을 이유로 고등학생에게도 대여가 이루어졌다는 이야기가 전해집니다. 영화는 전쟁이 끝난 후 흩어진 731부대 간부들의 모임에서 시작되며, 미국 비밀정보기관이 세균무기 개발 관련 정보를 얻기 위해 부대원들에게 금과 달러를 제시하는 장면을 보여줍니다. 사가와라는 인물은 '또다시 살인에 동참할 수 없다'며 반감을 드러내고, 731부대에 있었던 알려지지 않은 비극을 이야기합니다.

영화는 유망한 젊은 의사 이이다와 그의 약혼녀 아이코의 이야기를 중심으로 전개됩니다. 이이다는 일제 관동군 산하 군의관으로 입대하게 되지만, 731부대에 배치된 후 끔찍한 생체실험을 목격하게 됩니다. 그는 살아있는 사람들에게 온갖 만행을 자행하는 부대의 실체를 알게 되고, 아이코는 이이다의 무사귀환을 확신할 수 없는 상황에서 고통받습니다. 영화는 731부대의 생화학무기 개발로 희생된 중국인, 조선인, 소련인뿐만 아니라, 강제징집되어 부대에 투입된 일본군 병사들의 비극 또한 다룹니다.

이시이 시로는 모든 부대원이 반항하지 못하도록 강압적인 통제를 가했으며, 그 결과 전쟁범죄에 동참하게 된 이들이 많았습니다. 영화는 731부대의 만행이 철저한 고증에 기반한 사실임을 강조하며, 전쟁의 잔혹함과 비인간성을 보여줍니다. 전후 미국 정부는 731부대원들에게 기소 면제권을 보장하고 거액의 돈을 지급했으며, 이는 냉전 시대 소련을 견제하기 위한 미국의 필요에 따른 것이었습니다. 731부대의 만행을 세상에 알린 것은 일본의 언론과 예술가들이었습니다.

시모사토 마사키 기자는 소련 하바롭스크 전범 재판을 취재하여 731부대에 대한 기록을 남겼고, 모리무라 세이이치는 이를 소설로 작품화했습니다. 중국 또한 731부대의 만행을 꾸준히 작품화하여 역사의식을 고취하고 있습니다. 한국에서는 관련 작품이 부족한 상황이며, 영화 '731부대' 시리즈 두 번째 편을 통해 이러한 문제에 대한 생각을 해볼 필요가 있습니다





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731부대 생체실험 일본군 만주 세균전 이시이 시로 역사 전쟁범죄 반일 다큐멘터리

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