7월 이후 정기예금 81조 증가, 96%가 기업자금

7월 이후 시중 5대은행의 정기예금이 81조원 늘어난 가운데, 증가분의 96%가 기업 자금인 것으로 나타났다. 개인 예금은 반대로 감소하며 가계 유동성이 위축되고 있다.

7월 이후 시중 5대은행의 정기예금 잔액이 81조원 급증했으나, 그 주력은 기관을 포함한 기업 자금이었다. KB국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행, NH농협은행 등 5대 은행의 정기예금 잔액은 10월 말 기준 1029조8000억원으로 집계됐다. 이는 8월 초 1000조원을 돌파한 이후에도 증가세가 꺾이지 않았음을 보여주는 수치다.

기업자금 96% 독식, 개인은 30조 감소

특이한 현상은 자금의 편중이다. 7월 이후 증가한 81조원 중 무려 96%인 77조9000억원이 기업 자금이었다. 반면 같은 기간 개인 정기예금은 3조1000억원 늘어나는 데 그쳤다. 연초부터 올해 전체 증가분 91조원을 살펴보면 격차는 더욱 극명해진다. 기업은 110조5000억원을 불린 반면, 개인은 19조5000억원을 줄였다.

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개인 정기예금은 1월부터 9월까지 아홉 달 연속 감소세를 기록했다. 요구불예금을 포함한 개인 예금 전체 규모도 작년 말 709조5000억원에서 10월 말 678조9000억원으로 30조6000억원 줄어듦에 따라 은행 이탈 현상이 진행형이다. 7월 이후에도 개인 예금은 5조7000억원 감소했다.

증시 조정에도 자금 회피, 주식 물림 실정

주가 조정이 본격화했던 7월 이후에도 증시에서 은행으로 자금이 대거回流하지는 않았다. 한 개인 투자자는 주식과 안전자산의 균형을 맞추라는 조언을 들으나, 이미 주식에 모든 자금이 묶여 있어 균형을 맞출 여력이 없다고 토로했다. 가계 보유 광의통화(M2)도 8월 말 기준 2173조5000억원으로 작년 말보다 61조4000억원 줄어든 바, 5월부터 넉 달 연속 감소하며 가계의 은행 회피 흐름을 뒷받침했다.

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기업은 상반기 요구불예금을 51조3000억원 늘렸다가 7월 이후 50조5000억원을 빼내 정기예금으로 돌렸다. 반도체 수출 등으로 쌓인 대기 자금이 기준금리 인상 이후 고금리 정기예금에 묶인 것으로 분석된다. 이에 따라 5대은행의 순이자마진(NIM)은 기준금리 인상에도 불구하고 3분기 일제히 뒷걸음질쳤다.

대출 자금 비용 상승, 은행 이익률 압박

은행 입장에서는 기업 자금 유입이 반가운 소식만은 아니다. 은행은 예금을 재원으로 대출을 수행하며 금리차 수익을 내는데, 이자가 거의 없는 요구불예금이 연 4%대의 금리를 지급하는 정기예금으로 전환되면 자금 조달 비용이 상승하기 때문이다. 결과적으로 기업은 '비싼 돈'만 쌓이는 반면, 은행의 수익성은 압박받는 구조적困境에 직면해 있다.