70세 작가 해피마망, '인생에 늦은 나이는 없다'… 늦깎이 작가의 용기와 희망

70세의 나이에 작가의 꿈을 이루고 에세이 출간을 앞둔 해피마망 이도경 작가 인터뷰. 45년 목사 사모, 전업주부의 삶을 지나 늦은 나이에 글쓰기를 시작한 그녀의 용기와 희망의 메시지를 담았다. '인생에 늦은 나이란 없다'는 메시지를 전하며, 늦은 시작에 망설이는 이들에게 용기를 북돋아주고, 글쓰기를 통해 삶의 의미를 찾아가는 여정을 공유한다.

◈ 45년 동안 개신교회 목사의 사모로, 전업주부 로 삶을 살아온 이도경 작가(필명: 해피마망 )는 69세에 글을 쓰기 시작하여, 2026년 상반기 에세이 책 출간을 앞두고 있으며, 70세 의 나이에도 소설가의 꿈을 향해 나아가고 있다. 그녀는 최근 TV 강연 프로그램 출연을 목표로 삼고, 인생의 황혼기에 접어들었음에도 불구하고 청춘 못지 않은 열정으로 글을 쓰는 삶을 살아가고자 한다. 이도경 작가는 늦은 나이에 글을 쓰게 된 계기를 묻는 질문에, '늦었다고 생각할 수도 있지만, 오히려 지금이기 때문에 글을 쓸 수 있는 이야기가 많다고 봐요. 살아온 시간이 충분히 쌓인 뒤에야 비로소 보이는 것들이 있으니까요'라고 답했다. 어릴 적부터 소설가의 꿈을 품어왔지만, 목사의 아내로서 교회 사모의 삶을 살면서 개인적인 활동을 자제해야 했기에 꿈을 접어두었다고 한다.

65세가 되면서 마음이 급해져 글을 써야겠다는 절박함을 느꼈고, 유럽 여행 중 접한 블로그를 통해 글쓰기의 새로운 가능성을 발견했다. 블로그를 시작으로 브런치에 수필과 연재 소설을 게재하면서 작가로서의 삶을 시작했다. 책 출간과 강연을 통해 독자들에게 전하고 싶은 메시지는 '인생에는 늦은 나이란 없다'는 것이다. 그녀는 '사람들은 나이를 기준으로 꿈의 유효기간을 정하는 것 같아요. 저는 69세에 글을 쓰기 시작했습니다. 그전까지 저는 작가도 아니었고 특별한 경력도 없었어요. 그저 평범한 전업주부였어요. 글을 쓰기 시작하면서 인생은 어느 나이에나 새로운 장을 열 수 있다는 걸 깨달은 거죠'라고 말하며, 늦은 시작에도 용기를 내어 꿈을 향해 나아갈 것을 강조했다. 은퇴 후 삶을 준비하는 이들에게 글쓰기는 대안적인 모델이 될 수 있다고 말한다. 사람들에게는 이야기를 하고 싶어하는 본능이 있으며, 글쓰기를 통해 자신의 삶을 돌아보고 정리하는 시간을 가질 수 있다는 것이다. 그녀는 '우리는 도태되어가는 쓸모없는 사람이 아니라 인생의 지혜를 알려주는 사람이야'라는 말을 인용하며 글쓰기의 가치를 강조했다. 45년 동안 목사의 사모로 살아온 삶은 글의 중요한 재료가 되었다. 사모로서 많은 사람들의 삶을 가까이서 지켜보며 들었던 다양한 이야기들이 그녀의 글쓰기에 영감을 주고 있다. 이도경 작가는 69세에 작가가 된 자신의 삶을 '나는 칠십에 글을 쓰기 시작했다'라는 문장으로 표현하며, 나이에 얽매이지 않고 새로운 도전을 시작할 수 있다는 것을 보여준다. 40대에는 무의미하게 여겼던 것들이 60대 후반이 되어서는 새로운 가능성을 열어주는 원동력이 되었다고 한다. 70년의 삶을 돌아보며 그녀는 어린 시절 겪었던 정체성 혼란에 대한 이야기를 소설로 풀어내고자 한다. '너는 다리 밑에서 주워 왔어'라는 말 한마디가 남긴 상처를 통해, 세상의 모든 상처받은 사람들에게 위로를 전하고 싶어 한다. 그녀는 70대를 '새로운 풍경을 맞이하는 아침'이라고 표현하며, 나이듦을 역할에서의 해방이자 온전한 자기가 되는 자유로움이라고 정의한다. 글쓰기를 시작하려는 사람들에게는 '자기 삶을 믿는 마음'이 가장 중요하다고 조언하며, SNS 활용, 북 카페, 독서 모임 참여 등을 통해 글쓰기 경험을 쌓을 것을 권장한다. 3040 세대에게는 자신을 재촉하지 말고 주어진 시간을 자연스럽게 받아들일 것을, 5060 세대에게는 '지금이 가장 좋은 때다. 바로 시작해'라고 격려하며, 늦었다고 생각하지 말고 용기를 내어 새로운 도전을 시작할 것을 강조했다. 이도경 작가는 80세가 되어서도 글을 쓰며, '당신은 충분히 소중한 사람이다'라는 메시지를 통해 인간의 무조건적인 사랑을 이야기하는 소설을 쓰고 싶다는 포부를 밝혔다. 그녀는 인생이 끝나는 날까지 글을 쓰는 사람으로 남고 싶다는 소망을 드러냈다





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