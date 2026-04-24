🔥 파이어족의 투자 비법 대공개: 20대에 35억 달성, 8224% 수익률의 비밀

머니랩에서 연재하는 파이어족 시리즈! 20대 파이어족의 투자 원칙, 40억 자산가의 장기 투자 비법, 은퇴 후 월 200만원 생활비 확보 전략 등 경제적 자유를 위한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

머니랩에서 🔥 시리즈를 연재합니다! 인생의 모든 시간을 오로지 나만을 위해 쓸 수 있다면 얼마나 가치 있을까요? 드라마 ‘위기의 X’에서 8억 원을 모은 김대리가 퇴사를 선언하며 외친 한 마디입니다.

‘파이어(Financial Independence, Retire Early·재정적 독립, 조기 은퇴)’는 직장인이라면 누구나 한 번쯤 꿈꿔봤을 ‘로망’입니다. 조기 퇴사가 부러운 건 단순히 사표를 던졌다거나 그럴만한 재력을 갖췄기 때문만은 아닐 겁니다. 그들에겐 ‘선택할 수 있는 자유’가 있기 때문이죠. 머니랩은 파이어족을 찾아 그들만의 투자 원칙과 실천 과정을 낱낱이 분석했습니다.

부디, 시리즈를 통해 부를 축적하는 데 필요한 인사이트를 얻고 이를 실천해 저마다의 자유를 누리시길 바랍니다. 한정수 연두컴퍼니 대표는 ‘강남 키즈’였지만, 화가가 되고 싶었음에도 부모님의 뜻에 따라 공부에 매진했습니다.

‘압고(압구정 고등학교)’에서 전교 1등을 하고 SKY 대학을 졸업한 후 2018년 연봉 1억 원이 넘는 금융 회사에 입사했지만, 월급을 받아보니 현실적인 어려움을 깨달았습니다. 30년간 월급의 절반 이상을 모아도 서울 아파트 한 채를 겨우 살 수 있다는 사실에 충격을 받고 투자를 시작했습니다. 그는 8할이 문제집이었던 학창 시절과는 달리, 투자 세계에는 정해진 답이 없다는 것을 깨닫고 성공한 사업가와 투자자들의 책을 닥치는 대로 읽고 해외 투자 커뮤니티를 통해 나만의 투자 원칙을 세웠습니다.

손실률이 90% 이상을 기록할 때도 있었지만, 자산은 눈덩이처럼 불어났고, 입사 다음 해에는 순자산 1억 원을 넘었고, 이듬해에는 2억 5000만 원을 돌파했습니다. 그는 뜻이 맞는 지인 2명과 함께 투자 공부를 하다가 2021년 3월에 퇴사를 결심하고 성공적으로 사표를 던졌습니다. 당시 그의 계좌 잔고는 35억 원이었습니다. 한정수 대표는 전문가들이 흔히 조언하는 분산투자를 하지 않고, 치열한 고민 끝에 소수의 종목을 발굴하여 3~4년 이상 장기 투자합니다.

그는 ‘세상은 가장 힘 있는 사람의 의지가 향하는 방향으로 움직인다’는 전제에서 투자 대상을 선정합니다. 트럼프 대통령이나 일론 머스크 CEO처럼 가장 힘 있는 사람이 누구인지 찾고, 그들이 원하는 미래와 그 과정에서 발생할 수 있는 ‘병목’과 ‘오해’를 파악하여 투자 기회를 포착합니다. 그는 CEO의 성향을 꼼꼼히 분석하고 스타성이 있는 CEO에게 높은 점수를 줍니다. 그는 “자산을 눈덩이처럼 굴리는 비결은 눈덩이를 잃지 않는 것이다”라며, 이익을 극대화시키는 비결을 강조합니다.

또한, 김운아 작가는 아들에게 8224% 수익률을 안겨준 ‘존버 종목’을 소개하고, 박동호 대표는 3억 원으로 평생 생활할 수 있는 은퇴 전략을 제시합니다. 배성진 대표는 S&P500 대신 투자해야 할 ETF 4개를 공개하고, 전쟁에도 뜬 반도체 K장비주 5개를 추천합니다. 이 시리즈는 경제적 자유를 향한 다양한 투자 전략과 성공 사례를 통해 독자들에게 영감을 제공합니다





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파이어족 조기 은퇴 투자 장기 투자 경제적 자유

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