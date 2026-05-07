흥신소의 배신과 텔레그램 박제방의 덫, 불법 사금융업자 갈취한 일당 검거

불법 사금융업자의 의뢰를 받은 흥신소 업자가 오히려 의뢰인의 약점을 잡아 거액을 갈취하고, 텔레그램 박제방과 자금세탁방을 운영한 범죄 조직이 경찰에 붙잡혔습니다.

서울경찰청 광역수사대는 지난해 7월부터 올해 4월 말까지의 기간 동안 치밀한 수사를 통해 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반, 특히 공동공갈 혐의를 받는 흥신소 운영자 ㄱ씨와 그 일당 총 5명을 순차적으로 검거하여 검찰에 송치했다고 공식 발표했습니다.

이번 사건은 단순히 개인 간의 금전 갈취를 넘어 텔레그램이라는 익명 플랫폼을 이용한 조직적인 디지털 범죄와 자금 세탁 과정이 결합된 복합적인 범죄 사례로 드러나 충격을 주고 있습니다. 특히 검거된 인원 중 텔레그램 내에서 이른바 박제방과 자금세탁방 계정을 전문적으로 운영해온 ㄴ씨의 경우, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반, 그리고 범죄수익은닉규제법 위반 등 여러 가지 중대한 혐의가 추가로 적용되어 엄중한 처벌을 피하기 어려울 것으로 보입니다. 사건의 발단은 2024년 11월부터 지난해 1월 사이에 발생했습니다.

피해자 ㄷ씨는 사실 일반적인 시민이 아니라 불법 사금융업을 운영하던 인물로, 자신의 업체에서 퇴사한 전 직원이 대출 고객들의 개인정보가 담긴 유에스비(USB)를 무단으로 유출한 뒤 이를 빌미로 금전을 요구하자 이를 해결하기 위해 흥신소 업자 ㄱ씨를 찾아갔습니다. ㄷ씨는 흥신소 측에 퇴사자가 가지고 나간 유에스비를 회수해달라는 은밀한 의뢰를 맡겼으나, 이는 오히려 독이 되어 돌아왔습니다. 의뢰를 수행하던 ㄱ씨 일당은 퇴사자를 만난 후 해당 유에스비를 확보하는 과정에서 그 안에 ㄷ씨가 운영하던 불법 사금융업의 구체적인 증거와 불법 행위 자료들이 상세히 기록되어 있다는 사실을 발견했습니다.

이에 ㄱ씨 일당은 의뢰받은 업무를 수행하는 대신, 오히려 그 자료를 빌미로 ㄷ씨를 역협박하며 거액의 돈을 요구하기 시작했습니다. 이들의 갈취 수법은 매우 단계적이고 악랄했습니다. 우선 1차적으로는 확보한 불법 자료를 폐기해주겠다는 명목으로 ㄷ씨로부터 8천만 원이라는 거액을 뜯어냈습니다. 하지만 이들은 여기서 멈추지 않고 더 큰 금액을 갈취하기 위해 텔레그램 박제방 운영자인 ㄴ씨를 범행에 끌어들였습니다.

박제방이란 피해자의 신상정보, 사진, 치부 등을 공개적으로 게시하여 사회적 매장을 유도하고 이를 통해 협박하는 텔레그램 단체방을 의미합니다. ㄴ씨는 ㄷ씨와 그의 가족들의 신상정보 및 사진을 박제방에 게시하겠다고 위협하거나 실제로 게시한 뒤, 이를 삭제해주는 조건으로 추가로 3천만 원을 갈취했습니다. 결과적으로 ㄷ씨는 자신이 저지른 불법 행위를 덮으려다 오히려 더 큰 범죄의 표적이 되어 총 1억 1천만 원이라는 막대한 피해를 입게 되었습니다. 수사 과정에서 드러난 ㄴ씨의 추가 범행은 더욱 가히 충격적이었습니다.

ㄴ씨는 단순히 이번 사건에 가담한 것뿐만 아니라, 텔레그램 상에서 상시적으로 박제방을 개설하여 소위 사적 보복 의뢰를 받는 사업을 해왔던 것으로 밝혀졌습니다. 그는 의뢰인으로부터 특정인을 공격해달라는 요청을 받은 뒤, 허위 영상물을 제작하여 유포하거나 공개적인 망신을 주는 방식으로 피해자들을 심리적으로 압박해 금전을 갈취하는 전형적인 사이버 렉카 및 협박범의 행태를 보였습니다. 또한 이렇게 키운 박제방 계정의 영향력이 커지면, 이를 불법 도박 사이트 운영자나 다른 범죄 조직에 판매하여 추가적인 수익을 올리는 치밀함을 보였습니다.

뿐만 아니라 자금세탁방을 운영하며 사기 등의 범죄로 얻은 수익금 약 7억 원을 가상자산으로 교환해주는 방식으로 추적을 피하게 도와주는 범죄수익 은닉 행위까지 저지른 것으로 조사되었습니다. 이번 사건에 대해 서울경찰청 관계자는 매우 이례적이고 경고적인 사례라고 강조했습니다. 불법적인 일을 저지른 사람이 그 문제를 해결하기 위해 또 다른 불법 기관인 흥신소에 사적 의뢰를 했다가, 오히려 자신의 약점이 잡혀 협박과 갈취의 대상이 된 전형적인 사례라는 분석입니다.

경찰은 최근 텔레그램과 같은 익명 메신저를 이용한 디지털 성범죄 및 협박 범죄가 급증하고 있으며, 특히 사적 보복이나 불법적인 정보 수집을 의뢰하는 행위 자체가 또 다른 강력 범죄의 단초가 될 수 있음을 경고했습니다. 경찰청은 앞으로도 사적 보복 의뢰와 같이 법의 테두리를 벗어난 모든 불법 거래 행위와 이를 수행하는 흥신소 및 사이버 범죄 조직에 대해 무관용 원칙으로 엄정하게 단속하고 처벌할 방침이라고 밝혔습니다.

시민들은 정당한 법적 절차를 통하지 않은 사적 해결 방식이 결국 더 큰 비극과 범죄로 이어질 수 있음을 명심해야 하며, 디지털 공간에서의 익명성 뒤에 숨은 범죄자들에 대한 각별한 주의가 필요합니다





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