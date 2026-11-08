흥신소 불법 추적이 살인 및 납치 사건으로 이어진 실태

최근 서울 송파구 장모 살해 및 아내 납치 사건에 흥신소의 불법 위치 추적이 개입된 것으로 드러났다. 전문가들은 민간조사업을 제도권으로 편입하고 자격 요건을 강화해야 한다고 지적한다.

서울 송파구 에서 장모를 살해하고 아내를 납치한 혐의를 받는 사회복무요원 김성우 (26)가 지난 6일 재판에 넘겨졌다. 김성우 는 지난 9월 흥신소 에 의뢰해 배우자의 주거지를 파악한 뒤, 흥신소 직원과 함께 현장 주변에서 피해자들의 동선을 정밀하게 살핀 것으로 수사 결과 밝혀졌다.

흥신소의 불법 위치 추적 및 동선 감시

이 사건을 계기로 흥신소의 불법적인 위치 추적 및 정보 수집 활동이 다시금 주목받고 있다. 의뢰인에게 전화번호만 제공하면 대개 직장을 통해 퇴근 시간과 경로를 파악하고, 2~3일 내에 실제 거주지를 찾아주는 등 구체적인 추적이 가능하다고 흥신소 관계자들은 장담해 왔다.

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실제 한 흥신소 직원은 쿠팡 등 배달 플랫폼의 검색 기록을 이용해 마지막 배송지 위치를 파악할 수 있다고 설명하기도 했다. 또한 동선이 궁금한 경우, 실거주지를 확인한 후 의뢰인이 누구를 만나고 무엇을 하는지 사진이나 영상으로 채증해 주는 행적 조사 서비스를 제안하며, 거주지 파악은 무료 서비스로 제공하겠다고 권유한 사례도 있었다.

강력범죄 연루 및 개인정보 탈취 수법

최근 6년(2021년부터 2026년까지)간 유죄 판결을 받은 관계성 범죄 사건 중 흥신소가 개입된 25건의 판결문을 분석한 결과, 흥신소가 실제로 범죄의 단초 역할을 한 것으로 드러났다. 이 중 보복 살인, 살인 예비, 특수 강간 등 심각한 강력범죄로 이어진 경우가 15건에 달해 절반을 넘었다.

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흥신소들의 추적 수법은 매우 대담했다. 이들은 대부분 의뢰인이 제공한 단편적인 정보를 토대로 차량에 위치추적기를 부착하거나 미행을 이어갔다. 우편함 속 우편물을 뒤져 가족의 인적 사항을 알아내고, 주거지에 침입해 현관문 앞에 카메라를 설치하는 등의 불법 행위가 자행되었다.

한 흥신소 업자는 상급 기관 공무원을 사칭하여 전국 시청, 주민센터, 법원 등에서 221명에 달하는 개인정보를 빼돌린 뒤 5000여만원을 챙기도 했다. 2020년 신용정보법 개정으로 탐정 명칭 사용이 가능해지며 겉으로는 탐정 간판을 내걸었지만 실상은 흥신소와 다름없는 민간조사체가 우후죽순 늘어났다는 점도 문제다.

규제 공백과 제도권 편입 필요성

국내 탐정 자격증은 국가 공인이 아닌 등록 민간자격에 불과하며, 주무부처인 경찰청의 실질적인 자격 검증이나 공인을 거치지 않는다. 업무 범위와 관리 감독 기준을 정하는 후속 법안이 마련되지 않아, 사실 조사나 증거 수집 과정에서 불법 행위가 기존 흥신소와 다르지 않다는 지적이 제기된다.

이웅혁 건국대 교수는 현재 흥신소들의 영업 방식이 명백한 실정법 위반이라고 지적하며, 제도권 편입을 통해 탐정의 자격 요건을 엄격히 제한하고 의무 교육 이수 및 면허제를 도입해야 한다고 제안했다. 이를 통해 음성화된 조사업을 양성화하여 스토킹, 납치, 살인 등으로 이어지는 범죄를 예방해야 한다는 것이다.

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부정한 수단으로 타인의 개인정보를 취득해 제3자에게 제공하거나 동의 없이 개인위치정보를 수집 이용하는 행위는 개인정보보호법 및 위치정보의 보호 및 이용에 관한 법률에 따라 처벌을 받게 된다. 구태언 변호사는 불법 사용 의사를 알고 의뢰하는 경우 의뢰자도 교사 또는 방조범이 될 수 있다고 경고했다.