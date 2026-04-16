흉기 피습 교사, 가해 학생 향해 "사회 구성원으로 돌아오길"… 교육계 '안전한 학교' 논의 활발

계룡시 고교에서 학생에게 흉기 피습을 당한 교사가 회복 중 동료 교사들과 만나 가해 학생의 미래를 축복하고, 학생인권조례와 불합리한 민원 등 교육 현장의 문제점에 대한 소신을 밝혔다. 전교조는 교육청과 국가의 교사 보호 및 법적 지원 강화를 촉구했다.

지난 13일 충남 계룡시 한 고등학교 교장실에서 30대 교사가 고3 학생으로부터 흉기 상해를 입은 사건과 관련하여, 피해 교사가 병상에서 동료 교사들과 만난 상황이 전해졌다.

피해 교사 A씨는 사건 발생 3일 만인 16일, 병문안 온 전국교직원노동조합(전교조) 소속 교사들에게 가해 학생에 대해 오히려 건강한 사회 구성원으로 돌아오기를 바란다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

A교사는 가해 학생에 대한 질문에 대해 처음에는 자신의 행동을 하지 못하게 된 것에 대한 원망이 있었지만, 수술 후 회복 중인 현재는 특별한 감정을 느끼지 않는다고 밝혔다. 그는 가해 학생이 자신의 행동에 대한 책임을 모두 진 후 사회 구성원으로 다시 돌아오기를 바란다고 말했다.

또한, 학교에서 이러한 사건이 발생한 것에 대해 학교가 사회에서 가장 안전한 공간이라는 믿음이 무너진 것 같아 아쉽다고 토로했다. 이러한 신뢰의 붕괴가 사회적으로 큰 비용을 초래할 것이라고 우려하며, 시간이 지나도 트라우마로 남을 가능성에 대한 걱정을 내비쳤다.

A교사는 만약 자신의 신체적, 정신적 문제로 인해 학생이나 학교에 해가 된다면 더 이상 교단에 있을 이유가 없다고 말하며, 복귀 후 잘 적응할 수 있기를 바란다고 덧붙였다.

학생인권조례와 관련된 일부 주장들에 대해서는, 당시 상황을 볼 때 학생은 분명한 의도를 가지고 계획적으로 사건을 일으킨 것으로 보이며, 이를 학생인권조례와 연결하는 것은 무리한 해석이라고 일축했다. 그는 교사와 학생 모두의 인권이 보장되는 방향으로 나아가는 것이 올바르다고 강조했다.

교육 현장에서 바뀌어야 할 부분에 대해 A교사는 소위 '요란한 소수'가 '조용한 다수'를 지배하는 현실을 지적하며, 극소수의 행동으로 인해 발생하는 책임을 학교에 전가하는 경우가 있다고 비판했다. 학교, 교육청, 국가 차원에서 정당한 민원이 아닌 불합리한 민원에 흔들리지 않고 정당한 교육 활동을 할 수 있는 환경을 조성해야 한다고 주장했다.

A교사를 직접 면담한 한 교사는 예상보다 위축되지 않은 모습을 보였으며, 교단 복귀에 대한 두려움이 없다는 말에 안심했다고 전했다.

전교조 충남지부는 이날 발표한 보도자료에서 학교 내 정서적 위기 학생이 증가하고 있지만, 교사를 보호하지 못하는 교육청과 법적 지원을 하지 않는 국가 때문에 제대로 된 교육이 이루어지지 못하고 있다고 지적했다. 위기 학생을 위한 체계적인 교육 지원책 마련을 촉구하며, 유사시 동료 교사들의 지원을 받을 수 있도록 상담실을 교무실 인근의 개방된 공간에 설치하고, 필요시 위기 학생 상담 시 교사 2인 동석 의무화를 검토해야 한다고 제안했다.





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