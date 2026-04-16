휴전 협상 앞둔 이스라엘-레바논, 정상 간 직접 접촉 무산

도널드 트럼프 미국 대통령의 언급으로 기대가 모였던 이스라엘과 레바논 정상 간의 휴전 관련 직접 접촉이 무산되었습니다. 레바논 대통령은 협상 전 휴전을 강조하며 이스라엘 총리와의 통화를 거부했습니다. 휴전 논의는 진전되고 있으나 군사적 긴장은 여전한 상황입니다.

이스라엘 과 레바논 간 긴장 완화를 위한 휴전 협상이 16일(현지시간) 개최될 것이라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언으로 인해 기대감이 고조되었으나, 조제프 아운 레바논 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 간의 직접적인 접촉은 결국 무산된 것으로 보인다. 이러한 움직임은 15일 파이낸셜타임스(FT)가 이스라엘 과 헤즈볼라 간 휴전이 이번 주 내로 발효될 수 있다는 보도를 통해 양국 간 휴전에 대한 전망이 밝아진 상황에서 나왔다. 뉴욕타임스(NYT) 역시 레바논 당국자를 인용하여 이스라엘 과 레바논 이 이르면 16일부터 약 일주일간의 단기 휴전에 들어가는 방안을 논의 중이라고 전하며 상황을 더욱 진전시키고 있었다. 아운 대통령은 이날 별도의 성명을 통해 마코 루비오 미국 국무부 장관과 전화 통화를 했다고 밝혔지만, 네타냐후 총리와의 접촉 여부에 대해서는 일언반구도 언급하지 않았다. 이러한 침묵은 레바논 뉴스 채널 LBCI의 보도를 통해 구체적인 의사 전달로 이어졌다.

LBCI는 아운 대통령이 루비오 장관에게 네타냐후 총리와의 전화 회담을 하지 않겠다는 최종 입장을 전달했다고 보도했으며, 로이터 통신 또한 복수의 레바논 관계자를 인용하여 아운 대통령이 이스라엘 총리와의 통화 거부 의사를 주미 대사관을 통해 미국 측에 전달했다고 밝혔다. 더 나아가 아운 대통령은 가까운 미래에 네타냐후 총리와 통화할 의사가 없음을 명확히 한 것으로 전해졌다. 카타르의 알아라비TV 보도에 따르면, 루비오 장관은 아운 대통령에게 전화를 걸어 네타냐후 총리와의 대화를 설득하려 했으나, 아운 대통령의 결정은 번복되지 않았다. 이는 앞서 아운 대통령이 이스라엘과의 직접적인 협상이 개시되기 전에 휴전이 반드시 선행되어야 한다는 입장을 강조해 온 것과 맥락을 같이 한다. 트럼프 대통령은 15일 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 이스라엘과 레바논 정상 간의 대화가 34년 만에 이루어지는 것이라며, 다음 날 열릴 회담에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 이번 회담이 양국 간의 긴장을 완화하고 숨통을 트여줄 공간을 마련해 줄 것이라고 설명했다. 이러한 발언은 지난 14일 마코 루비오 장관이 워싱턴 D.C.에서 이스라엘과 레바논 간의 협상을 주재한 후, 향후 대면 협상이 진행될 것이라고 밝힌 맥락 속에서 나왔다. 현재 미국과 이란은 지난 8일 2주간의 한시적 휴전에 합의하고 파키스탄 이슬라마바드 등지에서 평화 협상을 이어가고 있으며, 이란은 미국과의 종전 협상에 앞서 이스라엘의 레바논 공격 중단을 강력한 전제조건으로 내세우고 있다. 그러나 이스라엘과 레바논 간 휴전 논의가 진척되고 있음에도 불구하고, 군사적 긴장 상태가 여전히 고조되고 있어 낙관적인 전망만을 하기에는 이른 상황이다. 이스라엘은 휴전 협상 와중에도 남부 레바논의 핵심 거점을 확보하기 위한 공세를 멈추지 않고 있으며, 이는 평화적인 해결을 향한 길에 또 다른 난관을 제시하고 있다





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