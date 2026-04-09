휴전 첫날, 이란 레바논 공습 이유로 호르무즈 해협 봉쇄... 통행료 징수 노림수?

미국과의 휴전 합의에도 불구하고, 이란이 레바논 공습을 이유로 호르무즈 해협을 봉쇄하며 통행료 징수를 시도, 국제 유가 및 물류에 대한 우려를 증폭시키고 있습니다.

휴전 첫날, 이란이 레바논 공습 을 이유로 호르무즈 해협 을 봉쇄하면서, 미국과의 휴전 합의가 무색하게 해협의 완전 개방 가능성이 불투명해졌다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 의 전시 상황과 대함 기뢰 존재 가능성을 이유로 대체 경로를 공지하며 사실상 해협을 통제하려는 움직임을 보이고 있다. 이는 미국과의 휴전 합의를 통해 해협 개방을 전제로 했음에도 불구하고, 이란이 해협 통행료 징수를 위한 사전 작업을 진행하려는 의도로 풀이된다. 이스라엘의 레바논 공습 이 지속되면서 이란은 해협 봉쇄를 강화했고, 이는 중동 지역의 긴장감을 더욱 고조시키는 요인으로 작용하고 있다. 이란은 라라크섬을 중심으로 하는 대체 경로를 제시했는데, 라라크섬에는 대함 미사일과 해군 병력이 배치되어 있어 선박 통행을 완전히 통제할 수 있다.

이러한 조치는 이란이 호르무즈 해협을 일종의 ‘톨게이트’로 활용하여 통행료를 징수하려는 의도로 해석되며, 배럴당 1달러 수준의 통행료 부과를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이란은 통행료를 암호화폐나 중국 위안화로 징수하고, 하루 통과 선박 수를 제한하는 방안도 고려하고 있다. 이러한 이란의 행보는 휴전 합의의 의미를 퇴색시키고, 중동 지역의 안정을 저해하는 요인으로 작용할 수 있다는 우려를 낳고 있다.\이란의 호르무즈 해협 봉쇄는 휴전 합의 이후에도 현실화되면서, 국제 유가 및 해운 물류에 심각한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 뉴욕타임스 보도에 따르면, 휴전 발효 이후 유조선과 가스 운반선은 해협을 통과하지 못했고, 벌크선 4척만이 통과하는 등 사실상 해협이 폐쇄된 상태이다. 선박 추적 업체 케플러(Kpler)는 해협 통과 선박 감소를 확인했으며, 선박들이 식별장치(AIS)를 끄고 이동하는 경우 정확한 상황 파악이 어렵다고 밝혔다. 이란은 자국 및 중국 소유 유조선 3척이 해협을 통과했다고 주장했지만, 이스라엘의 레바논 공격에 대응하여 선박 통행을 중단시킨 것으로 알려졌다. 이와 반대로, 백악관은 호르무즈 해협의 통항량이 오히려 증가했다고 주장하며, 이란의 해협 봉쇄 주장에 반박했다. 이러한 상반된 주장은 중동 지역의 복잡한 정치적 상황과 정보를 둘러싼 불확실성을 반영한다. 이란은 통행료 부과 외에도 이스라엘 소유 선박 통항 금지, 사우디아라비아 선적 지연 등 다양한 방식으로 해협을 통제할 수 있으며, 이는 국제 해운 시장에 불안감을 조성하고 있다. 미국의 도널드 트럼프 전 대통령은 호르무즈 해협 관리 방식과 관련하여 이란과의 합작 투자를 검토하고 있다고 밝혀, 향후 해협 관리 방식에 변화가 있을지 주목된다. 이란은 통행료 수익을 오만과 분담하는 방안을 제시했지만, 오만은 아직 동의하지 않은 것으로 알려졌다. 이러한 상황은 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 갈등이 더욱 심화될 가능성을 시사한다.\호르무즈 해협 봉쇄는 중동 지역의 지정학적 위험을 증폭시키고, 국제 경제에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이란의 해협 통제 시도는 원유 수송에 차질을 빚어 유가를 상승시키고, 글로벌 물류 시스템의 혼란을 야기할 수 있다. 특히, 호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송량의 상당 부분을 차지하는 중요한 통로이기 때문에, 봉쇄는 국제 유가 시장에 큰 파장을 일으킬 수 있다. 이스라엘의 레바논 공격과 이란의 해협 봉쇄는 중동 지역의 긴장을 고조시키고, 다른 국가들의 개입을 유도하여 지역 분쟁이 더욱 확대될 가능성을 높인다. 미국과 이란의 휴전 합의가 호르무즈 해협 문제 해결의 돌파구를 마련하지 못하고, 오히려 새로운 갈등의 불씨를 지피는 결과로 이어진 것은 매우 우려스러운 상황이다. 국제 사회는 이란과 이스라엘 간의 긴장 완화, 호르무즈 해협의 안전한 통행 보장, 그리고 중동 지역의 평화 정착을 위해 적극적으로 노력해야 한다. 호르무즈 해협 문제의 장기화는 중동 지역의 안정은 물론, 세계 경제의 회복에도 심각한 위협이 될 수 있다는 점을 간과해서는 안 된다. 관련국들은 외교적 노력을 통해 이 문제를 해결하고, 해협의 안정적 운영을 위한 국제 협력을 강화해야 한다





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