휠체어 바이올리니스트 임현재, 역경을 딛고 다시 날아오르다: 서울시향 협연을 향한 열정

교통사고로 휠체어를 타게 된 바이올리니스트 임현재가 8월 서울시향과의 협연을 앞두고 있다. 그는 역경을 딛고 음악에 대한 열정을 불태우며, 자신만의 음악 세계를 구축해 나가고 있다. 휠체어 연주라는 어려움 속에서도 끊임없는 노력과 긍정적인 마음가짐으로 무대에 서는 그의 이야기는 많은 이들에게 감동과 희망을 선사한다.

임현재 바이올리니스트는 6일 상암동 중앙일보 스튜디오에서 포즈를 취하며 인터뷰에 응했다. 그는 무대에서 앉아서 편안하게 연주하기 위해 드레스 대신 바디수트를 즐겨 입는다. 평소 자라 등 패스트 패션 브랜드를 선호하며, 이날 인터뷰에서도 온라인 쇼핑으로 구매한 옷을 입었다고 밝혔다. 최근 무대에서 착용한 바디수트 역시 온라인에서 구입했다고 덧붙였다. 28세의 젊은 바이올리니스트 임현재 는 2020년 5월 불의의 교통사고 로 휠체어 를 타게 되었다. 사고 이후 4년간 바이올린 을 놓아야 했고, 6번의 수술과 1년 6개월 간의 입원 생활을 겪으며 죽음의 문턱을 넘나들었다. 그는 자신의 장애에 대해 이야기하며 “신파는 싫다”고 솔직하게 털어놓았다. 휠체어 에 앉아 바이올린 을 연주하는 그의 일상은 특별함으로 가득하다. 매일 1~2시간씩 재활 운동을 하며, 풀업 50개 등 강도 높은 훈련을 소화한다. 꼿꼿하게 자세를 유지하며 바이올린 을 켜는 연습을 통해, 넘어지지 않고 연주하는 기술을 익혔다.

이러한 노력에도 불구하고 임현재는 “남들과 다를 건 없다”며 긍정적인 태도를 유지했다. 오는 8월 21일 얍 판 츠베덴 예술감독이 이끄는 서울시립교향악단(서울시향)과의 협연을 앞두고 있는 그는, 다시 한번 무대 위에 설 준비를 하고 있다. 그의 삶은 2012년 커티스 음악원 입학, 2018년 예후디 메뉴인 콩쿠르 3위 입상 등 화려한 경력으로 시작되었다. 그러나 2020년 사고는 그의 삶에 큰 전환점을 가져왔다. 미국 엘마 올리베이라 국제 콩쿠르 홈페이지에는 임현재에 대한 소개글이 실려 있다. 그는 병상에서 “죽을 고비가 계속돼 바이올린 생각은 거의 하지 못했다”고 회상했다. “손가락 안 다쳐서 다행”이라는 말조차 위로가 되지 않았을 만큼 힘든 시간을 보냈다. 세상과의 단절 이후, 임현재는 2024년 KBS한전음악콩쿠르를 통해 다시 무대에 섰다. 그는 “4년쯤 지나고 몸이 회복되면서 예고 입시생들을 가르치게 되었고, 자연스럽게 악기를 다시 잡게 되었다”고 밝혔다. 처음에는 착각이었지만, 예상보다 바이올린 연주가 가능했다. 이후 한전음악콩쿠르 예선에서 탈락했지만, 윤이상 콩쿠르에서는 4개월 동안 하루 8~10시간씩 연습한 끝에 준결선까지 진출하는 쾌거를 이루었다. 휠체어에 앉아 바이올린을 연주하는 것은 고도의 훈련을 요구한다. 하체를 사용할 수 없기에 몸의 움직임을 최소화하는 것이 중요하며, 활을 사용하는 데에도 제약이 따른다. 임현재는 “음악을 표현할 수 있는 방법이 줄어들면서, 연주의 본질에 대해 더 깊이 생각하게 되었다”고 말했다. 그는 표정과 몸짓과 같은 장식을 걷어내고, 음표 자체의 의미에 집중하게 되었다. 스승이었던 과르네리 콰르텟의 아놀드 스타인하르트는 임현재에 대해 “학생 시절 부족했던 깊은 사색과 섬세한 뉘앙스가 지금 그의 음악 속에 담겨 있다”고 평가했다. 그의 연주력은 12월 서울국제콩쿠르 우승, 1월 엘마 올리베이라 국제 콩쿠르 우승으로 이어졌다. 임현재는 올해도 바쁜 일정을 소화할 예정이다. 4일 부산에서 서울국제음악콩쿠르 우승자 초청 콘서트에 출연했고, 이달 말에는 커티스 음악원으로 돌아가 학업을 이어간다. 6월에는 라비니아 페스티벌, 7월에는 대관령음악제에 참가하며, 8월에는 서울시향과의 협연을 통해 자신의 음악적 역량을 선보일 예정이다. 임현재는 지난해 엘마 콩쿠르 경연 당시 서울시향 측으로부터 협연 제안을 받았고, 이를 흔쾌히 수락했다. 그는 “멘델스존 협주곡은 부담스러운 곡이지만, 자신만의 언어로 해석한 멘델스존을 들려주고 싶다”고 말했다. 4살 때부터 바이올린을 시작한 임현재는 “음악이 내 일부이고, 음악이 있어야 내가 완전해진다”는 것을 깨달았다. 그는 “다치기 전에는 음악을 당연하게 생각했지만, 이제는 음악을 하는 이유가 명확해졌다. 바이올린이 있는 삶이 활기차고, 내가 완전해지는 것을 느낀다”고 덧붙였다. 그는 바이올린을 “유일한 숨구멍”이라고 표현하며, 음악에 대한 깊은 애정을 드러냈다





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