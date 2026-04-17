휘발유 평균가 2000원 눈앞… 중동 긴장 완화에도 유가 하락 더뎌질 듯

전국 주유소 휘발유 평균 판매가가 2000원대에 근접하면서 약 3년 9개월 만에 최고치를 기록할 전망입니다. 중동 지역 긴장 완화에도 불구하고, 에너지 업계에서는 국제 유가 안정까지 시간이 걸릴 것으로 보고 있으며, 석유공사는 친환경 운전을 통해 연료 소비 절감을 당부했습니다.

전국 주유소의 휘발유 평균 판매가가 곧 2000원을 돌파할 것으로 예상됩니다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 유가가 급등했던 2022년 7월 이후 약 3년 9개월 만의 일입니다. 중동 지역의 긴장 완화와 종전 기대감에도 불구하고, 에너지 업계에서는 전쟁이 종료되더라도 국제 유가 가 빠르게 안정되기까지는 시간이 걸릴 것으로 전망하고 있습니다. 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷의 17일 오후 4시 기준 자료에 따르면, 전국 주유소의 휘발유 평균 판매가는 전날보다 0.84원 오른 1999.9원입니다. 최근 매일 약 1원씩 상승하는 추세를 감안하면, 18일에는 평균 판매가가 2000원을 넘어설 가능성이 매우 높습니다. 이미 이 시점을 기준으로 서울(2030원), 제주(2029원), 충북(2006원), 경기(2004원), 충남(2003원), 강원(2002원) 등 여러 지역에서는 휘발유 평균 판매가가 2000원을 이미 상회했습니다. 경유 역시 전국 평균 판매가가 전날보다 1.

1원 오른 1994.22원으로 집계되었으며, 서울(2017원), 제주(2017원), 충북(2000원) 등 일부 지역에서는 이미 2000원 선을 넘어섰습니다. 에너지 업계 관계자들은 중동 지역의 긴장이 완화되더라도 고유가 상황이 즉각적으로 해소되기는 어렵다는 분석을 내놓고 있습니다. 지난 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 발발 당시, 전국 휘발유 평균 판매가가 2000원대에 진입한 후 약 두 달간 그 수준을 유지했던 사례를 언급하며, 호르무즈 해협의 통항이 정상화되더라도 해협에 묶여 있던 선박들이 대거 해제되는 데 상당한 시간이 소요될 것이라고 지적했습니다. 따라서 전쟁이 끝난다고 해서 유가가 전쟁 발발 이전 수준으로 급격히 하락할 가능성은 낮다는 의견이 지배적입니다. 이러한 상황 속에서 석유공사는 운전자들에게 친환경 운전을 적극 권고하고 나섰습니다. 친환경 운전을 통해 내연기관차의 경우 연료 소비를 약 3~8%까지 절감할 수 있다고 밝혔습니다. 구체적인 방법으로는 공회전 줄이기, 최고 속도 제한, 급가속 및 급감속 지양 등을 제시했습니다. 또한, 트렁크에 실린 불필요한 짐을 제거하여 차량 무게를 줄이는 것 또한 연료 소비를 줄이는 효과적인 방법으로 꼽았습니다. 석유공사는 만약 국내 승용차 2000만 대가 모두 친환경 운전을 실천한다면, 하루에 최소 1만 배럴에서 최대 2만 8900배럴의 연료를 절감할 수 있으며, 이는 월 단위로 환산할 때 최소 32만 5000배럴에서 최대 86만 6000배럴에 해당하는 막대한 양이라고 강조했습니다





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