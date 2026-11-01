후라도, 삼성 한국시리즈 진출 이끌며 플레이오프 MVP 선정

삼성 라이온즈 아리엘 후라도가 2026 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈전에서 7이닝 1실점 호투로 6-1 승리를 이끌었다. 한국시리즈 진출과 함께 플레이오프 MVP를 차지했다.

삼성 라이온즈 의 외국인 투수 아리엘 후라도 가 1일 대구 삼성라이온즈파크 에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프 (PO·5전3승제) 5차전 KIA 타이거즈 와의 경기에 선발 등판해 팀의 6-1 승리를 이끌었다. 이 승리로 삼성은 한국시리즈 (KS) 진출을 이뤘고, 후라도 는 플레이오프 최우수선수상(MVP)을 받았다.

후라도는 이날 7이닝 동안 5피안타 2볼넷 3탈삼진으로 실점을 1점으로 막아냈다. 상대 타선을 안정적으로 묶으며 마운드를 지킨 덕분에 삼성은 경기 흐름을 유지할 수 있었다.

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이번 MVP 선정은 플레이오프 시리즈 전체에서 보여준 활약이 반영된 결과로 볼 수 있다. 시리즈의 분수령이었던 PO 2차전에서도 그는 6⅔이닝을 2실점으로 막아 팀 승리에 힘을 보탰다.

후라도는 시리즈 최종전인 5차전에서도 호투를 이어가며 시리즈 MVP에 올랐다. 가을야구 승부처에서 연이어 좋은 投구를 보여준 점이 높은 평가를 받았다.

후라도의 위기관리 능력과 5차전 호투

이날 후라도는 최고 수준의 위기관리 능력을 보여주며 상대 타선을 꽁꽁 묶었다. 특히 실점 위기마다 침착하게 대응하며 경기 중반까지 리드를 지켜내는 데 집중했다.

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2회 무사 1루의 위기에서는 김선빈을 유격수-2루수-1루수로 이어지는 병살타로 처리하며 무실점으로 이닝을 마쳤다. 이 장면은 후라도의 대처 능력이 잘 드러난 대목으로 평가된다.

4-0으로 앞선 3회에는 선두 타자 하주석을 수비 실책으로 출루시켰다. 그럼에도 불구하고 이 이닝에서는 1실점으로 실점을 최소화하며 위기를 넘겼다.

상대 팀 선두 타자 김도영은 3루수 김영웅의 포구 실책으로 출루했다. 이어 나성범에게 우전 안타를 내줘 1사 1, 2루의 위기에 몰렸지만 후라도는 흔들리지 않았다.

위기 상황에서 후라도는 시리즈 내내 맹타를 휘두른 한준수를 상대로 낮은 변화구를 구사했다. 그 결과 헛스윙 삼진을 끌어내며 이닝을 마무리했고, 이 장면은 경기의 주요 분수령 중 하나로 꼽힌다.

회복을 기다린 삼성과 후라도의 보답

후라도의 헌신 속에 삼성은 불펜 자원을 아끼며 포스트시즌에 진출할 수 있었다. 선발 투수가 긴 이닝을 책임지면서 나머지 투수들의 부담을 줄일 수 있었다는 점에서 의미가 크다.

삼성은 후라도가 회복할 때까지 기다리는 선택을 했다. 구단이 선수의 상태를 살피며 복귀 시점을 기다린 결정이 결과적으로 팀에 큰 힘이 된 셈이다.

후라도는 건강한 몸으로 복귀해 가을야구의 승부처마다 최고의 호투로 보답했다. 정규시즌에 이어 포스트시즌에서도 많은 이닝을 책임지는 모습을 보였다.

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이번 플레이오프에서 보여준 꾸준함은 팀이 한국시리즈 무대에 오르는 데 중요한 바탕이 됐다. 선수와 구단이 함께 기다리고 준비한 과정이 성과로 이어졌다는 평가가 나온다.

실책 속에서도 흔들리지 않은 이유

이날 경기에서 수비 실책이 나왔지만 후라도는 흔들리지 않았다. 수비 실책에도 흔들리지 않았던 배경을 묻는 말에 그는 언제든지 실책은 나올 수 있다고 답했다.

그는 수비수들에게도 실책을 신경 쓰지 말라고 전했고, 모두가 서로를 도와준 덕분에 이닝을 잘 막을 수 있었다고 돌아봤다. 야수들과의 신뢰가 마운드 위의 안정감으로 이어졌다는 설명이다.

정규시즌에 이어 포스트시즌에서도 많은 이닝을 책임지는 모습에 대해서는 자신을 탈삼진보다 범타를 잘 유도하는 투수라고 소개했다. 그는 이러한 투구 방식을 강조하며 자신의 강점을 설명했다.

후라도는 범타를 많이 유도했기 때문에 긴 이닝을 책임질 수 있었던 것이라며 겸손하게 말했다. 본인의 활약보다 팀원들의 도움을 먼저 언급한 점이 인상적이라는 반응도 나온다.

이번 승리로 삼성은 한국시리즈 진출을 확정했고, 후라도의 MVP 선정은 플레이오프의 대표적인 장면으로 남게 됐다. 시리즈 전체를 관통한 그의 활약은 팀의 다음 무대를 기대하게 만드는 요인이 되고 있다.

이날 경기 결과와 후라도의 발언은 현장 취재 내용을 바탕으로 정리했다. 한국시리즈의 구체적인 일정과 상대 팀 등 이후 소식은 추후 공식 발표를 통해 확인할 필요가 있다.